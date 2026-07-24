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Metabase هي أداة واجهة مستخدم سهلة الاستخدام ومفتوحة المصدر لطرح الأسئلة حول بياناتك. Metabase هو تطبيق Java يمكن تشغيله بسهولة عبر تنزيل ملف JAR ثم تشغيله باستخدام java -jar metabase.jar. ويتصل Metabase بـ ClickHouse باستخدام برنامج تشغيل JDBC تقوم بتنزيله ووضعه في المجلد plugins:

الهدف

في هذا الدليل، ستطرح بعض الأسئلة على بيانات ClickHouse باستخدام Metabase وتعرض الإجابات بصريًا. وستبدو إحدى هذه الإجابات كما يلي:

أضف بعض البياناتإذا لم تكن لديك مجموعة بيانات تعمل عليها، يمكنك إضافة إحدى مجموعات البيانات التجريبية. يستخدم هذا الدليل مجموعة بيانات UK Price Paid، لذا يمكنك اختيارها. وهناك عدة مجموعات أخرى يمكنك الاطلاع عليها ضمن فئة التوثيق نفسها.
1

اجمع تفاصيل الاتصال الخاصة بك

للاتصال بـ ClickHouse باستخدام HTTP(S)، تحتاج إلى المعلومات التالية:تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدِّد خدمة ثم انقر على Connect:
زر Connect لخدمة ClickHouse Cloud
اختر HTTPS. ستظهر تفاصيل الاتصال في مثال لأمر curl.
تفاصيل اتصال HTTPS لخدمة ClickHouse Cloud
إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال.
2

نزّل إضافة ClickHouse لـ Metabase

  1. إذا لم يكن لديك مجلد plugins، فأنشئه كمجلد فرعي في الموقع الذي حفظت فيه metabase.jar.
  2. الإضافة عبارة عن ملف JAR باسم clickhouse.metabase-driver.jar. نزّل أحدث إصدار من ملف JAR من https://github.com/clickhouse/metabase-clickhouse-driver/releases/latest
  3. احفظ clickhouse.metabase-driver.jar في مجلد plugins.
  4. شغّل Metabase (أو أعد تشغيله) حتى يتم تحميل برنامج التشغيل بشكل صحيح.
  5. افتح Metabase عبر http://hostname:3000. عند التشغيل الأول، سترى شاشة ترحيب وسيتعين عليك الإجابة عن مجموعة من الأسئلة. إذا طُلب منك تحديد قاعدة بيانات، فاختر “سأضيف بياناتي لاحقًا”:
3

توصيل Metabase بـ ClickHouse

  1. انقر على أيقونة الترس في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اختر إعدادات المسؤول للانتقال إلى صفحة إدارة Metabase.
  2. انقر على إضافة قاعدة بيانات. أو يمكنك بدلًا من ذلك النقر على علامة التبويب قواعد البيانات ثم اختيار زر إضافة قاعدة بيانات.
  3. إذا تم تثبيت برنامج التشغيل بنجاح، فسترى ClickHouse في القائمة المنسدلة الخاصة بـ نوع قاعدة البيانات:
  4. امنح قاعدة البيانات اسمًا معروضًا، وهو إعداد في Metabase، لذا يمكنك استخدام أي اسم تريده.
  5. أدخِل تفاصيل الاتصال لقاعدة بيانات ClickHouse. فعِّل اتصالًا آمنًا إذا كان ClickHouse server مُعدًّا لاستخدام SSL. على سبيل المثال:
  6. انقر على زر حفظ، وسيقوم Metabase بفحص قاعدة البيانات بحثًا عن الجداول.
4

تشغيل استعلام SQL

  1. اخرج من إعدادات المسؤول بالنقر على زر Exit admin في الزاوية العلوية اليمنى.
  2. في الزاوية العلوية اليمنى، انقر على قائمة + New وستلاحظ أنه يمكنك طرح أسئلة وتشغيل استعلامات SQL وإنشاء لوحة المعلومات:
  3. على سبيل المثال، إليك استعلام SQL يعمل على table باسم uk_price_paid ويُرجع متوسط السعر المدفوع حسب السنة من 1995 إلى 2022:
5

اطرح سؤالًا

  1. انقر على + New واختر Question. لاحظ أنه يمكنك إنشاء سؤال بدءًا من database وtable. على سبيل المثال، يُطرح السؤال التالي على table باسم uk_price_paid في قاعدة البيانات default. إليك سؤالًا بسيطًا يحسب متوسط السعر حسب البلدة ضمن مقاطعة Greater Manchester:
  2. انقر على زر Visualize لعرض النتائج في شكل table.
  3. أسفل النتائج، انقر على زر تصور لتغيير التصور إلى مخطط شريطي (أو أي خيار آخر متاح):

تعرّف على المزيد

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول Metabase وكيفية إنشاء لوحات المعلومات من خلال الاطلاع على وثائق Metabase.
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦