توصيل Metabase بـ ClickHouse

إعدادات المسؤول للانتقال إلى انقر على أيقونة الترس في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اخترللانتقال إلى صفحة إدارة Metabase

انقر على إضافة قاعدة بيانات. أو يمكنك بدلًا من ذلك النقر على علامة التبويب قواعد البيانات ثم اختيار زر إضافة قاعدة بيانات.

إذا تم تثبيت برنامج التشغيل بنجاح، فسترى ClickHouse في القائمة المنسدلة الخاصة بـ نوع قاعدة البيانات:

امنح قاعدة البيانات اسمًا معروضًا، وهو إعداد في Metabase، لذا يمكنك استخدام أي اسم تريده.

أدخِل تفاصيل الاتصال لقاعدة بيانات ClickHouse. فعِّل اتصالًا آمنًا إذا كان ClickHouse server مُعدًّا لاستخدام SSL. على سبيل المثال: