1
اجمع تفاصيل الاتصال الخاصة بك
للاتصال بـ ClickHouse باستخدام HTTP(S)، تحتاج إلى المعلومات التالية:
تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدِّد خدمة ثم انقر على Connect:
|المعلمات
|الوصف
HOST and
PORT
|عادةً ما يكون المنفذ 8443 عند استخدام TLS، أو 8123 عند عدم استخدام TLS.
DATABASE NAME
|افتراضيًا، توجد قاعدة بيانات باسم
default. استخدم اسم قاعدة البيانات التي تريد الاتصال بها.
USERNAME and
PASSWORD
|افتراضيًا، يكون اسم المستخدم
default. استخدم اسم المستخدم المناسب لحالة الاستخدام لديك.
اختر HTTPS. ستظهر تفاصيل الاتصال في مثال لأمر
curl.
إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال.
2
أنشئ مصدر بيانات ClickHouse
انتقل إلى Admin -> Connections وانقر على زر “Add Connection” في الزاوية العلوية اليمنى.
حدِّد
يمكنك الآن الاستعلام عن البيانات من ClickHouse وعرضها بصريًا في Omni.
حدِّد
ClickHouse. أدخل بيانات الاعتماد الخاصة بك في النموذج.
يمكنك الآن الاستعلام عن البيانات من ClickHouse وعرضها بصريًا في Omni.