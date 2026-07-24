أنشئ مصدر بيانات ClickHouse

انتقل إلى Admin -> Connections وانقر على زر “Add Connection” في الزاوية العلوية اليمنى.

حدِّد ClickHouse . أدخل بيانات الاعتماد الخاصة بك في النموذج.

يمكنك الآن الاستعلام عن البيانات من ClickHouse وعرضها بصريًا في Omni.