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يمكن لـ Omni الاتصال بـ ClickHouse Cloud أو بعملية نشر محلية عبر مصدر بيانات ClickHouse الرسمي.
1

اجمع تفاصيل الاتصال الخاصة بك

للاتصال بـ ClickHouse باستخدام HTTP(S)، تحتاج إلى المعلومات التالية:تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدِّد خدمة ثم انقر على Connect:
زر Connect لخدمة ClickHouse Cloud
اختر HTTPS. ستظهر تفاصيل الاتصال في مثال لأمر curl.
تفاصيل اتصال HTTPS لخدمة ClickHouse Cloud
إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال.
2

أنشئ مصدر بيانات ClickHouse

انتقل إلى Admin -> Connections وانقر على زر “Add Connection” في الزاوية العلوية اليمنى.
حدِّد ClickHouse. أدخل بيانات الاعتماد الخاصة بك في النموذج.
يمكنك الآن الاستعلام عن البيانات من ClickHouse وعرضها بصريًا في Omni.
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦