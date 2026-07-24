في هذا الدليل، سترى كيف يتصل Lightdash بـ ClickHouse لاستكشاف نماذج dbt لديك وإنشاء لوحات معلومات تفاعلية. يوضح المثال أدناه لوحة معلومات مكتملة تستند إلى بيانات من ClickHouse.
أنشئ لوحة معلومات تفاعلية باستخدام Lightdash وClickHouse
1
اجمع تفاصيل الاتصال
عند إعداد الاتصال بين Lightdash وClickHouse، ستحتاج إلى التفاصيل التالية:
- Host: العنوان الذي تعمل عليه قاعدة بيانات ClickHouse
- User: اسم مستخدم قاعدة بيانات ClickHouse
- Password: كلمة مرور قاعدة بيانات ClickHouse
- DB name: اسم قاعدة بيانات ClickHouse
- Schema: المخطط الافتراضي الذي يستخدمه dbt لتجميع مشروعك وتشغيله (ستجده في
profiles.yml)
- Port: منفذ واجهة ClickHouse عبر HTTPS (الافتراضي:
8443)
- Secure: فعّل هذا الخيار لاستخدام HTTPS/SSL لإجراء اتصالات آمنة
- Retries: عدد المرات التي يعيد فيها Lightdash محاولة تنفيذ استعلامات ClickHouse الفاشلة (الافتراضي:
3)
- Start of week: اختر اليوم الذي يبدأ فيه أسبوع التقارير؛ ويكون الإعداد الافتراضي وفقًا لإعداد المستودع لديك
تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدِّد خدمة ثم انقر على Connect:
|المعلمات
|الوصف
HOST and
PORT
|عادةً ما يكون المنفذ 8443 عند استخدام TLS، أو 8123 عند عدم استخدام TLS.
DATABASE NAME
|افتراضيًا، توجد قاعدة بيانات باسم
default. استخدم اسم قاعدة البيانات التي تريد الاتصال بها.
USERNAME and
PASSWORD
|افتراضيًا، يكون اسم المستخدم
default. استخدم اسم المستخدم المناسب لحالة الاستخدام لديك.
اختر HTTPS. ستظهر تفاصيل الاتصال في مثال لأمر
curl.
إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال.
2
قم بتهيئة ملف تعريف dbt لـ ClickHouse
في Lightdash، تستند الاتصالات إلى مشروع dbt الحالي لديك. للاتصال بـ ClickHouse، تأكد من أن ملفك المحلي
~/.dbt/profiles.yml يتضمن إعداد target صالحًا لـ ClickHouse.على سبيل المثال:
3
أنشئ مشروع Lightdash متصلًا بـ ClickHouse
بمجرد تهيئة ملف تعريف dbt لاستخدام ClickHouse، ستحتاج أيضًا إلى ربط مشروع dbt الخاص بك بـ Lightdash.ولأن هذه العملية هي نفسها في جميع مستودعات البيانات، فلن نتناولها هنا بالتفصيل — يمكنك اتباع دليل Lightdash الرسمي لاستيراد مشروع dbt:استيراد مشروع dbt → توثيق Lightdashبعد ربط مشروع dbt الخاص بك، سيكتشف Lightdash تلقائيًا تهيئة ClickHouse من ملف
profiles.yml. وبمجرد نجاح اختبار الاتصال، ستتمكن من البدء في استكشاف نماذج dbt وإنشاء لوحات المعلومات المدعومة من ClickHouse.
4
استكشف بيانات ClickHouse في Lightdash
بمجرد الاتصال، يزامن Lightdash تلقائيًا نماذج dbt الخاصة بك ويعرض ما يلي:
- الأبعاد والمقاييس المعرّفة في YAML
- منطق الطبقة الدلالية، مثل المقاييس وعمليات الربط وعمليات الاستكشاف
- لوحات المعلومات التي تعمل باستعلامات ClickHouse اللحظية
5
تحديد المقاييس والأبعاد في Lightdash
في Lightdash، تُعرَّف جميع المقاييس والأبعاد مباشرةً في ملفات
يضمن تعريف هذه العناصر في YAML أن يستخدم فريقك التعريفات نفسها في مختلف لوحات المعلومات والتحليلات. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء مقاييس قابلة لإعادة الاستخدام مثل
.yml الخاصة بنماذج dbt. وهذا يجعل منطق الأعمال لديك خاضعًا للتحكم في الإصدارات، ومتسقًا، وشفافًا بالكامل.
يضمن تعريف هذه العناصر في YAML أن يستخدم فريقك التعريفات نفسها في مختلف لوحات المعلومات والتحليلات. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء مقاييس قابلة لإعادة الاستخدام مثل
total_order_count أو
total_revenue أو
avg_order_value إلى جانب نماذج dbt مباشرةً، من دون الحاجة إلى تكرارها في واجهة المستخدم.لمعرفة المزيد حول كيفية تعريف هذه العناصر، راجع أدلة Lightdash التالية:
6
استعلم عن بياناتك من الجداول
بمجرد ربط مشروع dbt الخاص بك بـ Lightdash ومزامنته معه، يمكنك البدء في استكشاف البيانات مباشرةً من الجداول (أو “الاستكشافات”). يمثّل كل جدول نموذجًا في dbt، ويتضمّن المقاييس والأبعاد التي عرّفتها في YAML.تتكوّن صفحة Explore من خمسة أقسام رئيسية:
- الأبعاد والمقاييس — جميع الحقول المتاحة في الجدول المحدد
- عوامل التصفية — لتقييد البيانات التي يعيدها استعلامك
- المخطط — لتصوّر نتائج استعلامك
- النتائج — لعرض البيانات الأولية المعادة من قاعدة بيانات ClickHouse
- SQL — لفحص استعلام SQL المُولَّد الذي تستند إليه نتائجك
7
إنشاء لوحات المعلومات
بعد استكشاف بياناتك وحفظ التصورات، يمكنك جمعها في لوحات معلومات لمشاركتها مع فريقك.تتميز لوحات المعلومات في Lightdash بأنها تفاعلية بالكامل — إذ يمكنك تطبيق عوامل التصفية، وإضافة علامات تبويب، وعرض مخططات تعتمد على استعلامات ClickHouse في الوقت الفعلي.يمكنك أيضًا إنشاء مخططات جديدة مباشرةً من داخل لوحة المعلومات، مما يساعدك على إبقاء مشاريعك منظَّمة وخالية من الفوضى. وتكون المخططات التي تُنشأ بهذه الطريقة مقتصرة على لوحة المعلومات تلك — ولا يمكن إعادة استخدامها في أي مكان آخر ضمن المشروع.لإنشاء مخطط مخصص للوحة المعلومات فقط:
- انقر على إضافة مربع
- حدِّد مخطط جديد
- أنشئ تصورك في أداة إنشاء المخططات
- احفظه — وسيظهر في أسفل لوحة المعلومات
8
Ask AI: تحليلات ذاتية الخدمة مدعومة بـ dbt
AI Agents في Lightdash تجعل استكشاف البيانات ذاتي الخدمة بالفعل. فبدلًا من كتابة الاستعلامات، يمكنك ببساطة طرح الأسئلة بلغة طبيعية — مثل “ما نمو إيراداتنا الشهري؟” — وسينشئ AI Agent تلقائيًا التصور المناسب، مع الاستناد إلى المقاييس والنماذج المعرّفة في dbt لضمان الدقة والاتساق.وهي مدعومة بالطبقة الدلالية نفسها التي تستخدمها في dbt، ما يعني أن كل إجابة تظل خاضعة للحوكمة، وقابلة للتفسير، وسريعة — وكل ذلك بالاستناد إلى ClickHouse.
لمعرفة المزيد حول ربط مشاريع dbt بـ Lightdash، يُرجى زيارة وثائق Lightdash → إعداد ClickHouse.