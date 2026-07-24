في هذا الدليل، ستنشئ لوحة معلومات في Superset باستخدام بيانات من قاعدة بيانات ClickHouse. وستبدو لوحة المعلومات على النحو التالي:
الهدف
1
اجمع تفاصيل الاتصال
للاتصال بـ ClickHouse باستخدام HTTP(S)، تحتاج إلى المعلومات التالية:
تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدِّد خدمة ثم انقر على Connect:
|المعلمات
|الوصف
HOST and
PORT
|عادةً ما يكون المنفذ 8443 عند استخدام TLS، أو 8123 عند عدم استخدام TLS.
DATABASE NAME
|افتراضيًا، توجد قاعدة بيانات باسم
default. استخدم اسم قاعدة البيانات التي تريد الاتصال بها.
USERNAME and
PASSWORD
|افتراضيًا، يكون اسم المستخدم
default. استخدم اسم المستخدم المناسب لحالة الاستخدام لديك.
اختر HTTPS. ستظهر تفاصيل الاتصال في مثال لأمر
curl.
إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال.
2
تثبيت برنامج التشغيل
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يستخدم Superset برنامج التشغيل
clickhouse-connectللاتصال بـ ClickHouse. تتوفر تفاصيل
clickhouse-connectعلى https://pypi.org/project/clickhouse-connect/، ويمكن تثبيته باستخدام الأمر التالي:
pip install clickhouse-connect
إعداد Docker Composeبالنسبة إلى عمليات التثبيت المستندة إلى Docker، راجع دليل تهيئة قاعدة البيانات في Superset للحصول على إرشادات حول إضافة
clickhouse-connect إلى الحاوية الخاصة بك.
- ابدأ Superset (أو أعد تشغيله).
3
توصيل Superset بـ ClickHouse
- في Superset، اختر البيانات من القائمة العلوية ثم قواعد البيانات من القائمة المنسدلة. أضف قاعدة بيانات جديدة بالنقر على الزر + قاعدة بيانات:
- في الخطوة الأولى، اختر ClickHouse Connect كنوع قاعدة البيانات:
- في الخطوة الثانية:
- فعّل SSL أو عطّله.
- أدخل معلومات الاتصال التي جمعتها سابقًا
- حدّد اسم العرض: يمكن أن يكون أي اسم تفضله. إذا كنت ستتصل بعدة قواعد بيانات ClickHouse، فاجعل الاسم أكثر وصفًا.
- انقر على الزرين اتصال ثم إنهاء لإكمال معالج الإعداد، ومن المفترض أن تظهر قاعدة بياناتك في قائمة قواعد البيانات.
4
إضافة مجموعة بيانات
- للتفاعل مع بيانات ClickHouse الخاصة بك باستخدام Superset، تحتاج إلى تعريف مجموعة بيانات. من القائمة العلوية في Superset، اختر البيانات، ثم مجموعات البيانات من القائمة المنسدلة.
- انقر زر إضافة مجموعة بيانات. اختر قاعدة البيانات الجديدة كمصدر البيانات، وستظهر لك الجداول المعرّفة في قاعدة بياناتك:
- انقر زر إضافة أسفل نافذة الحوار، وسيظهر جدولك في قائمة مجموعات البيانات. وبذلك تصبح جاهزًا لإنشاء لوحة معلومات وتحليل بيانات ClickHouse الخاصة بك!
5
إنشاء المخططات ولوحة معلومات في Superset
إذا كانت لديك خبرة سابقة مع Superset، فسيبدو لك هذا القسم مألوفًا جدًا. أما إذا كنت جديدًا على Superset، فهو… يشبه كثيرًا من أدوات التصور الرائعة الأخرى المتاحة — فالبدء به لا يستغرق وقتًا طويلًا، لكنك ستتعلم التفاصيل والفروق الدقيقة تدريجيًا مع الاستخدام.
- تبدأ بلوحة معلومات. من القائمة العلوية في Superset، اختر لوحات المعلومات. انقر الزر الموجود في أعلى اليمين لإضافة لوحة معلومات جديدة. تحمل لوحة المعلومات التالية اسم أسعار العقارات في المملكة المتحدة:
- لإنشاء مخطط جديد، اختر المخططات من القائمة العلوية وانقر الزر لإضافة مخطط جديد. ستظهر لك خيارات كثيرة. يوضح المثال التالي مخطط مخطط دائري باستخدام مجموعة البيانات uk_price_paid من القائمة المنسدلة اختر مجموعة بيانات:
- تحتاج المخططات الدائرية في Superset إلى بُعد ومقياس، أما بقية الإعدادات فهي اختيارية. يمكنك اختيار الحقول التي تريدها للبُعد والمقياس، ويستخدم هذا المثال حقل ClickHouse
districtكبُعد و
AVG(price)كمقياس.
- إذا كنت تفضل المخططات الحلقية على المخططات الدائرية، فيمكنك ضبط ذلك، إلى جانب خيارات أخرى، ضمن تخصيص:
- انقر زر حفظ لحفظ المخطط، ثم اختر أسعار العقارات في المملكة المتحدة من القائمة المنسدلة إضافة إلى لوحة المعلومات، وبعد ذلك يؤدي حفظ والانتقال إلى لوحة المعلومات إلى حفظ المخطط وإضافته إلى لوحة المعلومات:
- هذا كل ما في الأمر. إن إنشاء لوحات معلومات في Superset استنادًا إلى البيانات المخزنة في ClickHouse يفتح أمامك عالمًا كاملًا من تحليلات البيانات فائقة السرعة!