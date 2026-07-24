إنشاء المخططات ولوحة معلومات في Superset

إذا كانت لديك خبرة سابقة مع Superset، فسيبدو لك هذا القسم مألوفًا جدًا. أما إذا كنت جديدًا على Superset، فهو… يشبه كثيرًا من أدوات التصور الرائعة الأخرى المتاحة — فالبدء به لا يستغرق وقتًا طويلًا، لكنك ستتعلم التفاصيل والفروق الدقيقة تدريجيًا مع الاستخدام.

تبدأ بلوحة معلومات. من القائمة العلوية في Superset، اختر لوحات المعلومات. انقر الزر الموجود في أعلى اليمين لإضافة لوحة معلومات جديدة. تحمل لوحة المعلومات التالية اسم أسعار العقارات في المملكة المتحدة:

لإنشاء مخطط جديد، اختر المخططات من القائمة العلوية وانقر الزر لإضافة مخطط جديد. ستظهر لك خيارات كثيرة. يوضح المثال التالي مخطط مخطط دائري باستخدام مجموعة البيانات uk_price_paid من القائمة المنسدلة اختر مجموعة بيانات:

تحتاج المخططات الدائرية في Superset إلى بُعد ومقياس، أما بقية الإعدادات فهي اختيارية. يمكنك اختيار الحقول التي تريدها للبُعد والمقياس، ويستخدم هذا المثال حقل ClickHouse ‏ district كبُعد و AVG(price) كمقياس.

إذا كنت تفضل المخططات الحلقية على المخططات الدائرية، فيمكنك ضبط ذلك، إلى جانب خيارات أخرى، ضمن تخصيص:

انقر زر حفظ لحفظ المخطط، ثم اختر أسعار العقارات في المملكة المتحدة من القائمة المنسدلة إضافة إلى لوحة المعلومات، وبعد ذلك يؤدي حفظ والانتقال إلى لوحة المعلومات إلى حفظ المخطط وإضافته إلى لوحة المعلومات: