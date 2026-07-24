في هذا الدليل، سنستخدم برنامج تشغيل ClickHouse JDBC لربط ClickHouse بـ Splunk. سنثبّت إصدارًا محليًا من Splunk Enterprise، لكننا لن نفهرس أي بيانات. وبدلًا من ذلك، سنستخدم وظائف البحث عبر محرك الاستعلام في DB Connect. باستخدام هذا الدليل، ستتمكن من إنشاء لوحة معلومات متصلة بـ ClickHouse مشابهة لهذه:
الهدف
يستخدم هذا الدليل مجموعة بيانات سيارات الأجرة في مدينة نيويورك. وهناك العديد من مجموعات البيانات الأخرى التي يمكنك استخدامها من وثائقنا.
قبل البدء، ستحتاج إلى ما يلي:
المتطلبات الأساسية
- Splunk Enterprise لاستخدام وظائف Search Head
- تثبيت متطلبات Java Runtime Environment (JRE) على نظام التشغيل أو الحاوية
- Splunk DB Connect
- صلاحية وصول Admin أو SSH إلى مثيل نظام التشغيل الخاص بـ Splunk Enterprise
- تفاصيل الاتصال بـ ClickHouse (راجع هنا إذا كنت تستخدم ClickHouse Cloud)
يجب أولاً تثبيت بيئة تشغيل Java على مثيل Splunk Enterprise لديك. إذا كنت تستخدم Docker، يمكنك استخدام الأمر
ثبّت DB Connect واضبطه على Splunk Enterprise
microdnf install java-11-openjdk.
دوّن مسار
java_home:
java -XshowSettings:properties -version.
تأكّد من أن تطبيق DB Connect App مثبّت على Splunk Enterprise. يمكنك العثور عليه في قسم Apps ضمن واجهة Splunk Web:
- سجّل الدخول إلى Splunk Web وانتقل إلى Apps > Find More Apps
- استخدم مربع البحث للعثور على DB Connect
- انقر على زر “Install” الأخضر بجوار Splunk DB Connect
- انقر على “Restart Splunk”
java_home إلى تطبيق DB Connect App ضمن Configuration -> Settings، ثم انقر على save وبعدها reset.
نزّل ملف JAR لبرنامج تشغيل ClickHouse JDBC وانسخه إلى مجلد DB Connect Drivers على المسار التالي:
تهيئة JDBC لـ ClickHouse
لضمان توفّر جميع التبعيات المطلوبة لتطبيق DB Connect App، نزّل أحد ما يلي:
$SPLUNK_HOME/etc/apps/splunk_app_db_connect/drivers
يجب بعد ذلك تعديل إعدادات أنواع الاتصال في
- clickhouse-jdbc-<VERSION>-shaded-all.jar (if VERSION < 0.9.0)
- clickhouse-jdbc-<VERSION>-all-dependencies.jar (if VERSION >= 0.9.0)
$SPLUNK_HOME/etc/apps/splunk_app_db_connect/local/db_connection_types.conf لإضافة تفاصيل الفئة الخاصة بـ برنامج تشغيل ClickHouse JDBC. أضف المقطع التالي إلى
db_connection_types.conf:
أعد تشغيل Splunk باستخدام
[ClickHouse]
displayName = ClickHouse
serviceClass = com.splunk.dbx2.DefaultDBX2JDBC
jdbcUrlFormat = jdbc:ch://<host>:<port>/<database>
jdbcUrlSSLFormat = jdbc:ch://<host>:<port>/<database>?ssl=true
jdbcDriverClass = com.clickhouse.jdbc.ClickHouseDriver
ui_default_catalog = $database$
$SPLUNK_HOME/bin/splunk restart.
ارجع إلى تطبيق DB Connect App، ثم انتقل إلى Configuration > Settings > Drivers. ينبغي أن ترى علامة صح خضراء بجوار ClickHouse:
انتقل إلى تطبيق DB Connect App Configuration -> Databases -> Identities، ثم أنشئ هوية لـ ClickHouse. أنشئ اتصالًا جديدًا بـ ClickHouse من Configuration -> Databases -> Connections، ثم اختر “New Connection”.
ربط بحث Splunk بـ ClickHouse
أضف بيانات مضيف ClickHouse، وتأكد من تحديد “Enable SSL”: بعد حفظ الاتصال، ستكون قد نجحت في توصيل ClickHouse بـ Splunk!
إذا ظهرت لك رسالة خطأ، فتأكد من إضافة عنوان IP الخاص بمثيل Splunk إلى IP Access List في ClickHouse Cloud. راجع الوثائق لمزيد من المعلومات.
سنشغّل الآن استعلام SQL للتأكّد من أن كل شيء يعمل كما ينبغي. حدِّد تفاصيل الاتصال في SQL Explorer ضمن قسم DataLab في تطبيق DB Connect App. سنستخدم جدول
شغّل استعلام SQL
trips في هذا العرض التوضيحي:
نفِّذ استعلام SQL على جدول
trips لإرجاع عدد جميع السجلات في الجدول:
إذا نُفِّذ الاستعلام بنجاح، فسترى النتائج.
لننشئ لوحة معلومات تستفيد من مزيج من SQL ولغة المعالجة القوية من Splunk (SPL). قبل المتابعة، يجب أولاً تعطيل وسائل الحماية الخاصة بـ DPL. شغّل الاستعلام التالي الذي يوضّح أكثر 10 أحياء تسجيلاً لعمليات الالتقاط:
أنشئ لوحة معلومات
اختر علامة تبويب التصور لعرض مخطط الأعمدة الذي تم إنشاؤه: سننشئ الآن لوحة معلومات بالنقر على Save As > Save to a Dashboard. لنُضِف استعلامًا آخر يعرض متوسط الأجرة استنادًا إلى عدد الركاب.
dbxquery query="SELECT pickup_ntaname, count(*) AS count
FROM default.trips GROUP BY pickup_ntaname
ORDER BY count DESC LIMIT 10;" connection="chc"
هذه المرة، لنُنشئ تصورًا على هيئة مخطط أعمدة ونحفظه في لوحة المعلومات السابقة. أخيرًا، لنُضِف استعلامًا آخر يُظهر العلاقة بين عدد الركاب ومسافة الرحلة:
dbxquery query="SELECT passenger_count,avg(total_amount)
FROM default.trips GROUP BY passenger_count;" connection="chc"
ينبغي أن تبدو لوحة المعلومات النهائية لدينا كما يلي:
dbxquery query="SELECT passenger_count, toYear(pickup_datetime) AS year,
round(trip_distance) AS distance, count(* FROM default.trips)
GROUP BY passenger_count, year, distance
ORDER BY year, count(*) DESC; " connection="chc"
يضم Splunk مئات الوظائف المضمنة التي يمكن للوحات المعلومات استخدامها لتصور بيانات السلاسل الزمنية وعرضها. يجمع هذا المثال بين SQL وSPL لإنشاء استعلام يمكنه العمل مع بيانات السلاسل الزمنية في Splunk
بيانات السلاسل الزمنية
dbxquery query="SELECT time, orig_h, duration
FROM "demo"."conn" WHERE time >= now() - interval 1 HOURS" connection="chc"
| eval time = strptime(time, "%Y-%m-%d %H:%M:%S.%3Q")
| eval _time=time
| timechart avg(duration) as duration by orig_h
| eval duration=round(duration/60)
| sort - duration:
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن Splunk DB Connect وكيفية إنشاء لوحات المعلومات، فيُرجى زيارة وثائق Splunk.