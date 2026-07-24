1
اجمع تفاصيل الاتصال الخاصة بك
للاتصال بـ ClickHouse باستخدام HTTP(S)، تحتاج إلى المعلومات التالية:
تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدِّد خدمة ثم انقر على Connect:
|المعلمات
|الوصف
HOST and
PORT
|عادةً ما يكون المنفذ 8443 عند استخدام TLS، أو 8123 عند عدم استخدام TLS.
DATABASE NAME
|افتراضيًا، توجد قاعدة بيانات باسم
default. استخدم اسم قاعدة البيانات التي تريد الاتصال بها.
USERNAME and
PASSWORD
|افتراضيًا، يكون اسم المستخدم
default. استخدم اسم المستخدم المناسب لحالة الاستخدام لديك.
اختر HTTPS. ستظهر تفاصيل الاتصال في مثال لأمر
curl.
إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال.
2
أنشئ مصدر بيانات ClickHouse
انتقل إلى Admin -> Database -> Connections وانقر على زر “Add Connection” في الزاوية العلوية اليمنى.
اختر اسمًا لمصدر البيانات، وحدد
إذا كنت تستخدم ClickHouse Cloud أو كان النشر لديك يتطلب SSL، فتأكد من تمكين SSL ضمن الإعدادات الإضافية.
اختبر الاتصال أولًا، ثم بعد اكتمال الاختبار اتصل بمصدر بيانات ClickHouse الجديد.
يمكنك الآن إرفاق ClickHouse Datasource بمشروع Looker الخاص بك.
اختر اسمًا لمصدر البيانات، وحدد
ClickHouse من القائمة المنسدلة الخاصة بلهجة SQL. ثم أدخل بيانات الاعتماد في النموذج.
إذا كنت تستخدم ClickHouse Cloud أو كان النشر لديك يتطلب SSL، فتأكد من تمكين SSL ضمن الإعدادات الإضافية.
اختبر الاتصال أولًا، ثم بعد اكتمال الاختبار اتصل بمصدر بيانات ClickHouse الجديد.
يمكنك الآن إرفاق ClickHouse Datasource بمشروع Looker الخاص بك.
القيود المعروفة
- تُعامَل أنواع البيانات التالية كسلاسل نصية افتراضيًا:
- Array - لا يعمل التسلسل كما هو متوقع بسبب قيود JDBC مشغّل
- Decimal* - يمكن تغييره إلى number في النموذج
- LowCardinality(…) - يمكن تغييره إلى نوع مناسب في النموذج
- Enum8, Enum16
- UUID
- Tuple
- Map
- JSON
- Nested
- FixedString
- أنواع Geo
- MultiPolygon
- Polygon
- Point
- Ring
- ميزة التجميع المتماثل غير مدعومة
- الربط الخارجي الكامل غير مُنفَّذ بعد في المشغّل