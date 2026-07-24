أنشئ مصدر بيانات ClickHouse

انتقل إلى Admin -> Database -> Connections وانقر على زر “Add Connection” في الزاوية العلوية اليمنى.

اختر اسمًا لمصدر البيانات، وحدد ClickHouse من القائمة المنسدلة الخاصة بلهجة SQL. ثم أدخل بيانات الاعتماد في النموذج.

إذا كنت تستخدم ClickHouse Cloud أو كان النشر لديك يتطلب SSL، فتأكد من تمكين SSL ضمن الإعدادات الإضافية.

اختبر الاتصال أولًا، ثم بعد اكتمال الاختبار اتصل بمصدر بيانات ClickHouse الجديد.

يمكنك الآن إرفاق ClickHouse Datasource بمشروع Looker الخاص بك.