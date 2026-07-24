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يمكن لـ Looker الاتصال بـ ClickHouse Cloud أو بعملية نشر محلية عبر مصدر بيانات ClickHouse الرسمي.
1

اجمع تفاصيل الاتصال الخاصة بك

للاتصال بـ ClickHouse باستخدام HTTP(S)، تحتاج إلى المعلومات التالية:تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدِّد خدمة ثم انقر على Connect:
زر Connect لخدمة ClickHouse Cloud
اختر HTTPS. ستظهر تفاصيل الاتصال في مثال لأمر curl.
تفاصيل اتصال HTTPS لخدمة ClickHouse Cloud
إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال.
2

أنشئ مصدر بيانات ClickHouse

انتقل إلى Admin -> Database -> Connections وانقر على زر “Add Connection” في الزاوية العلوية اليمنى.
اختر اسمًا لمصدر البيانات، وحدد ClickHouse من القائمة المنسدلة الخاصة بلهجة SQL. ثم أدخل بيانات الاعتماد في النموذج.
إذا كنت تستخدم ClickHouse Cloud أو كان النشر لديك يتطلب SSL، فتأكد من تمكين SSL ضمن الإعدادات الإضافية.
اختبر الاتصال أولًا، ثم بعد اكتمال الاختبار اتصل بمصدر بيانات ClickHouse الجديد.
يمكنك الآن إرفاق ClickHouse Datasource بمشروع Looker الخاص بك.

القيود المعروفة

  1. تُعامَل أنواع البيانات التالية كسلاسل نصية افتراضيًا:
    • Array - لا يعمل التسلسل كما هو متوقع بسبب قيود JDBC مشغّل
    • Decimal* - يمكن تغييره إلى number في النموذج
    • LowCardinality(…) - يمكن تغييره إلى نوع مناسب في النموذج
    • Enum8, Enum16
    • UUID
    • Tuple
    • Map
    • JSON
    • Nested
    • FixedString
    • أنواع Geo
      • MultiPolygon
      • Polygon
      • Point
      • Ring
  2. ميزة التجميع المتماثل غير مدعومة
  3. الربط الخارجي الكامل غير مُنفَّذ بعد في المشغّل
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦