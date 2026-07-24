- Power BI Desktop: تطبيق سطح مكتب لنظام Windows لإنشاء لوحات المعلومات والتصورات
- خدمة Power BI: متاح ضمن Azure كخدمة SaaS لاستضافة لوحات المعلومات التي أُنشئت في Power BI Desktop
- تثبيت ClickHouse ODBC Driver
- تثبيت ClickHouse Power BI Connector في Power BI Desktop
- الاستعلام عن البيانات من ClickHouse لتصورها في Power BI Desktop
- إعداد بوابة بيانات محلية لـ خدمة Power BI
المتطلبات الأساسية
يفترض هذا الدليل العملي أن Microsoft Power BI Desktop مُثبّت على جهازك الذي يعمل بنظام Windows. يمكنك تنزيل Power BI Desktop وتثبيته من هنا نوصي بالتحديث إلى أحدث إصدار من Power BI. يتوفر موصل ClickHouse افتراضيًا ابتداءً من الإصدار
تثبيت Power BI
2.137.751.0.
ستحتاج إلى التفاصيل التالية للاتصال بمثيل ClickHouse الخاص بك:
اجمع تفاصيل اتصال ClickHouse
- اسم المضيف - ClickHouse
- اسم المستخدم - بيانات اعتماد المستخدم
- كلمة المرور - كلمة مرور المستخدم
- قاعدة البيانات - اسم قاعدة البيانات في المثيل الذي تريد الاتصال به
للبدء في الاستعلام عن البيانات في Power BI Desktop، ستحتاج إلى إكمال الخطوات التالية:
Power BI Desktop
- ثبّت ClickHouse ODBC Driver
- ابحث عن ClickHouse Connector
- اتصل بـ ClickHouse
- استعلم عن بياناتك وأنشئ تصورات مرئية لها
نزّل أحدث إصدار من ClickHouse ODBC. شغّل مُثبّت
تثبيت برنامج تشغيل ODBC
.msi المرفق واتبع معالج التثبيت.
Debug symbols اختيارية وليست مطلوبة
بعد اكتمال تثبيت برنامج التشغيل، يمكنك التحقق من نجاح التثبيت من خلال ما يلي: ابحث عن ODBC في قائمة Start، ثم اختر “ODBC Data Sources (64-bit)”.
التحقق من برنامج تشغيل ODBC
تأكد من أن ClickHouse Driver مدرج في القائمة.
العثور على موصل ClickHouse
في شاشة البدء في Power BI Desktop، انقر على “Get Data”.
متاح في الإصدار
2.137.751.0 من Power BI Desktop
ابحث عن “ClickHouse”
حدّد الموصل، ثم أدخل بيانات اعتماد مثيل ClickHouse:
الاتصال بـ ClickHouse
- Host (مطلوب) - نطاق/عنوان المثيل. تأكد من إدخاله من دون أي بادئات/لاحقات.
- Port (مطلوب) - منفذ المثيل.
- Database - اسم قاعدة البيانات.
- Options - أي خيار ODBC كما هو مذكور في ClickHouse ODBC GitHub Page
- وضع اتصال البيانات - DirectQuery
ننصح باختيار DirectQuery للاستعلام عن ClickHouse مباشرةً.إذا كانت لديك حالة استخدام تتضمن كمية صغيرة من البيانات، يمكنك اختيار وضع الاستيراد، وسيتم تحميل البيانات بالكامل إلى Power BI.
- حدّد اسم المستخدم وكلمة المرور
أخيرًا، ينبغي أن تظهر لك قواعد البيانات والجداول في عرض Navigator. حدّد الجدول المطلوب وانقر على “Load” لكي تستورد البيانات من ClickHouse.
الاستعلام عن البيانات وتصورها
بمجرد اكتمال الاستيراد، ستكون بيانات ClickHouse متاحة في Power BI كالمعتاد.
لاستخدام خدمة Microsoft Power BI، تحتاج إلى إنشاء بوابة بيانات محلية. لمزيد من التفاصيل حول كيفية إعداد Custom Connectors، يُرجى الرجوع إلى وثائق Microsoft لمعرفة كيفية استخدام موصلات بيانات مخصصة مع بوابة بيانات محلية.
خدمة Power BI
نوصي باستخدام موصل ClickHouse الذي يعتمد على DirectQuery. ثبّت برنامج تشغيل ODBC على مثيل بوابة البيانات المحلية، ثم تحقّق منه كما هو موضّح أعلاه.
برنامج تشغيل ODBC (للاستيراد فقط)
عند اكتمال تثبيت برنامج التشغيل، يمكنك إنشاء مصدر بيانات ODBC. ابحث عن ODBC في قائمة Start وحدد “ODBC Data Sources (64-bit)”.
أنشئ User DSN جديدًا
نحتاج هنا إلى إضافة User DSN جديد. انقر على زر “Add” الموجود على اليسار.
اختر إصدار Unicode من برنامج تشغيل ODBC.
أدخل تفاصيل الاتصال.
إذا كنت تستخدم عملية نشر مفعّلًا فيها SSL (مثل ClickHouse Cloud أو مثيل مُدار ذاتيًا)، فيجب إدخال
require في حقل
SSLMode.
- يجب أن تكون قيمة
Hostدائمًا من دون البروتوكول (أي احذف
http://أو
https://).
Timeoutعدد صحيح يمثّل الثواني. القيمة الافتراضية:
30 seconds.
إذا لم يكن Power BI مثبتًا لديك بعد، فنزل وثبّت Power BI Desktop. في شاشة البدء في Power BI Desktop، انقر على “Get Data”.
استيراد البيانات إلى Power BI
اختر “Other” -> “ODBC”.
اختر مصدر البيانات الذي أنشأته سابقًا من القائمة.
إذا لم تحدد بيانات الاعتماد أثناء إنشاء مصدر البيانات، فسيُطلب منك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
أخيرًا، ينبغي أن تظهر لك قواعد البيانات والجداول في عرض Navigator. اختر الجدول المطلوب وانقر على “Load” لاستيراد البيانات من ClickHouse.
بمجرد اكتمال الاستيراد، ستكون بيانات ClickHouse متاحة في Power BI كالمعتاد.
صُمم PowerBI لقواعد البيانات التقليدية القائمة على الصفوف ذات أحجام البيانات المتوسطة. وعند العمل مع ClickHouse على نطاق واسع (مليارات الصفوف)، يلزم اتباع أنماط معمارية محددة لتحقيق أفضل أداء. ينشئ PowerBI تلقائيًا استعلامات SQL تتضمن استعلامات فرعية متداخلة، وعمليات join معقدة، وتحويلات تُنفَّذ آنيًا. تنجح هذه الأنماط مع قواعد بيانات SQL التقليدية، لكنها قد تكون غير فعّالة عند الاستعلام عن قواعد بيانات عمودية واسعة النطاق مثل ClickHouse. النهج الموصى به لمجموعات البيانات الكبيرة: بدلًا من الاستعلام عن الجداول الخام مباشرةً، أنشئ
تحسين العمل مع مجموعات البيانات الكبيرة
materialized views مخصصة في ClickHouse لكل تصور في لوحة المعلومات. يوفّر لك ذلك:
- أداءً سريعًا ومتسقًا بغض النظر عن حجم البيانات
- حملاً أقل على عنقود ClickHouse لديك
- تكاليف أكثر قابلية للتنبؤ
أفضل الممارسات للتنفيذ
أنشئ طرق عرض مادية على عدة مستويات من التجميع:
استراتيجية التجميع المسبق
- تجميعات بالساعة للوحات المعلومات الحديثة والمفصلة
- تجميعات يومية للاتجاهات التاريخية
- تلخيصات شهرية لإعداد التقارير طويلة الأمد
- احتفِظ بالبيانات الخام مع TTL مناسب لإجراء التحليلات عند الحاجة
تحسين نمذجة البيانات
- حدِّد مفاتيح
ORDER BYبما يتوافق مع أنماط الاستعلام
- استخدم التقسيم مع بيانات السلاسل الزمنية
- حوِّل جداول الأبعاد الصغيرة إلى قواميس لتسريع عمليات البحث
- استفد من الإسقاطات لتحسين الاستعلامات بشكل إضافي
القيود المعروفة
لن تُحمَّل أنواع الأعداد الصحيحة غير الموقَّعة مثل UInt64 أو الأنواع الأكبر تلقائيًا إلى مجموعة البيانات، لأن Int64 هو أكبر نوع من الأعداد الصحيحة يدعمه Power BI.
UInt64
في هذا المثال، يحتوي جدول
لاستيراد البيانات بشكل صحيح، قبل الضغط على زر “Load” في Navigator، انقر أولاً على “Transform Data”.
pageviews على عمود من نوع UInt64، ويُتعرَّف عليه افتراضيًا على أنه “Binary”.
يفتح “Transform Data” محرر Power Query، حيث يمكننا إعادة تعيين نوع العمود وتعيينه، على سبيل المثال، إلى
Text.
بعد الانتهاء، انقر على “Close & Apply” في الزاوية العلوية اليسرى، ثم تابع تحميل البيانات.