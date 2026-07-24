يمكن لـ Tableau استخدام قواعد بيانات وجداول ClickHouse كمصدر بيانات.

باستخدام هذا الموصل، يتيح Tableau استخدام قواعد بيانات ClickHouse وجداولها كمصادر بيانات. لتمكين هذه الإمكانية، اتبع دليل الإعداد أدناه.

​ الإعداد المطلوب قبل الاستخدام

اجمع تفاصيل الاتصال الخاصة بك للاتصال بـ ClickHouse باستخدام HTTP(S)، تحتاج إلى المعلومات التالية: المعلمات الوصف HOST and PORT عادةً ما يكون المنفذ 8443 عند استخدام TLS، أو 8123 عند عدم استخدام TLS. DATABASE NAME افتراضيًا، توجد قاعدة بيانات باسم default . استخدم اسم قاعدة البيانات التي تريد الاتصال بها. USERNAME and PASSWORD افتراضيًا، يكون اسم المستخدم default . استخدم اسم المستخدم المناسب لحالة الاستخدام لديك. تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدِّد خدمة ثم انقر على Connect: اختر HTTPS. ستظهر تفاصيل الاتصال في مثال لأمر curl . إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال. نزّل وثبّت Tableau Desktop clickhouse-tableau-connector-jdbc لتنزيل الإصدار المتوافق من اتبع تعليماتلتنزيل الإصدار المتوافق من ClickHouse برنامج تشغيل JDBC

0.9.2 . تأكد من تنزيل ملف JAR ‏ clickhouse-jdbc-X.X.X-all-dependencies.jar . هذه الحزمة متاحة بدءًا من الإصدار

احفظ برنامج تشغيل JDBC في المجلد التالي (بحسب نظام التشغيل لديك، وإذا لم يكن المجلد موجودًا، يمكنك إنشاؤه): macOS: ~/Library/Tableau/Drivers

Windows: C:\Program Files\Tableau\Drivers قم بتهيئة مصدر بيانات ClickHouse في Tableau وابدأ في إنشاء مرئيات البيانات!

​ تكوين مصدر بيانات ClickHouse في Tableau

بعد تثبيت برنامج التشغيل clickhouse-jdbc وإعداده، لنرَ كيفية تعريف مصدر بيانات في Tableau يتصل بقاعدة البيانات TPCD في ClickHouse.

شغّل Tableau. (إذا كان قيد التشغيل بالفعل، فأعد تشغيله.) من القائمة الجانبية اليسرى، انقر على More ضمن قسم To a Server. ابحث عن ClickHouse by ClickHouse في قائمة الموصّلات المتاحة:

ClickHouse by ClickHouse في قائمة الموصّلات لديك؟ قد يكون ذلك مرتبطًا بإصدار قديم من Tableau Desktop. لحل هذه المشكلة، فكّر في ترقية تطبيق Tableau Desktop، أو ألا ترى موصّلفي قائمة الموصّلات لديك؟ قد يكون ذلك مرتبطًا بإصدار قديم من Tableau Desktop. لحل هذه المشكلة، فكّر في ترقية تطبيق Tableau Desktop، أو تثبيت الموصّل يدويًا

انقر على ClickHouse by ClickHouse وستظهر النافذة التالية:

انقر على Install and Restart Tableau. ثم أعد تشغيل التطبيق. بعد إعادة التشغيل، سيظهر الاسم الكامل للموصّل: ClickHouse JDBC by ClickHouse, Inc. . وعند النقر عليه، ستظهر النافذة التالية:

أدخل تفاصيل الاتصال الخاصة بك: الإعداد القيمة الخادم مضيف ClickHouse الخاص بك (من دون أي بادئات أو لواحق) Port 8443 قاعدة البيانات default اسم المستخدم default كلمة المرور ******

عند العمل مع ClickHouse Cloud، يجب تفعيل مربع اختيار SSL لإجراء اتصالات آمنة.

اسم قاعدة بيانات ClickHouse لدينا هو TPCD، لكن يجب ضبط Database على default في النافذة أعلاه، ثم اختيار TPCD في Schema في الخطوة التالية. (يرجّح أن يكون هذا بسبب خلل في الموصّل، لذا قد يتغير هذا السلوك، ولكن في الوقت الحالي يجب عليك استخدام default كقاعدة بيانات.)

انقر على زر Sign In ويُفترض أن ترى مصنف Tableau جديدًا:

اختر TPCD من القائمة المنسدلة Schema ويُفترض أن ترى قائمة الجداول في TPCD:

أصبحت الآن جاهزًا لإنشاء بعض التصورات في Tableau!

​ إنشاء المرئيات في Tableau

الآن بعد أن أصبح لدينا مصدر بيانات ClickHouse مُعَدًّا في Tableau، لنبدأ بتصور البيانات…

اسحب جدول CUSTOMER إلى المصنف. لاحظ أن الأعمدة تظهر، لكن جدول البيانات فارغ:

انقر فوق الزر Update Now، وسيجري ملء الجدول بـ 100 صف من CUSTOMER. اسحب جدول ORDERS إلى المصنف، ثم عيّن Custkey كحقل العلاقة بين الجدولين:

أصبح لديك الآن الجدولان ORDERS وLINEITEM مرتبطين ببعضهما بعضًا ضمن مصدر البيانات، لذا يمكنك استخدام هذه العلاقة للإجابة عن أسئلة حول البيانات. حدِّد علامة التبويب Sheet 1 في أسفل المصنف.

لنفترض أنك تريد معرفة عدد العناصر المطلوبة في كل سنة. اسحب OrderDate من ORDERS إلى قسم Columns (الحقل الأفقي)، ثم اسحب Quantity من LINEITEM إلى Rows. سينشئ Tableau المخطط الخطي التالي:

ليس هذا المخطط الخطي مثيرًا جدًا، لكن مجموعة البيانات أُنشئت بواسطة برنامج نصي وصُممت لاختبار أداء الاستعلامات، لذا ستلاحظ أنه لا توجد اختلافات كبيرة في الطلبات المُحاكاة ضمن بيانات TCPD.

لنفترض أنك تريد معرفة متوسط قيمة الطلب (بالدولار) حسب الربع السنوي وأيضًا حسب وسيلة الشحن (جوًا، بريدًا، سفينة، شاحنة، إلخ): انقر علامة التبويب New Worksheet لإنشاء ورقة جديدة

لإنشاء ورقة جديدة اسحب OrderDate من ORDERS إلى Columns وغيّره من Year إلى Quarter

من إلى وغيّره من إلى اسحب Shipmode من LINEITEM إلى Rows

ينبغي أن ترى ما يلي:

قيم Abc تملأ المساحة فقط إلى أن تسحب مقياسًا إلى الجدول. اسحب Totalprice من * ORDERS* إلى الجدول. لاحظ أن العملية الحسابية الافتراضية هي SUM لـ Totalprices:

انقر على SUM وغيّر Measure إلى Average. ومن القائمة المنسدلة نفسها، حدِّد Format وغيّر Numbers إلى Currency (Standard):

أحسنت! لقد نجحت في ربط Tableau بـ ClickHouse، وفتحت أمامك عالمًا كاملًا من الإمكانات لتحليل بيانات ClickHouse وتصورها.

إذا كنت تستخدم إصدارًا قديمًا من Tableau Desktop لا يتضمّن الموصل افتراضيًا، فيمكنك تثبيته يدويًا باتباع الخطوات التالية:

نزّل أحدث ملف taco من Tableau Exchange ضع ملف taco في macOS: ~/Documents/My Tableau Repository/Connectors

Windows: C:\Users\[Windows User]\Documents\My Tableau Repository\Connectors أعد تشغيل Tableau Desktop. إذا تم الإعداد بنجاح، فستجد الموصل ضمن قسم New Data Source .

​ نصائح حول الاتصال والتحليل

نصائح التحليل. لمزيد من الإرشادات حول تحسين تكامل Tableau-ClickHouse، يُرجى زيارة نصائح الاتصال

يُختبر الموصل باستخدام إطار عمل TDVT ، ويحقق حاليًا معدل تغطية بنسبة 97%.