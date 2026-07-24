تستخدم Astrato Pushdown SQL للاستعلام مباشرةً من ClickHouse Cloud أو من عمليات النشر المحلية. وهذا يعني أنه يمكنك الوصول إلى جميع البيانات التي تحتاج إليها، مدعومًا بالأداء الرائد في المجال الذي يقدّمه ClickHouse.
عند إعداد اتصال البيانات، ستحتاج إلى معرفة ما يلي:
للاتصال بـ ClickHouse باستخدام HTTP(S)، تحتاج إلى المعلومات التالية:
تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console.
حدِّد خدمة ثم انقر على Connect:
اختر HTTPS. ستظهر تفاصيل الاتصال في مثال لأمر
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اتصال البيانات: اسم المضيف، المنفذ
-
بيانات اعتماد قاعدة البيانات: اسم المستخدم، كلمة المرور
curl.
إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال.
إنشاء اتصال البيانات بـ ClickHouse
- حدِّد البيانات من الشريط الجانبي، ثم حدِّد علامة تبويب اتصال البيانات
(أو انتقل إلى هذا الرابط: https://app.astrato.io/data/sources)
- انقر على زر اتصال بيانات جديد في أعلى يمين الشاشة.
- أكمل الحقول المطلوبة في مربع حوار الاتصال
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انقر على اختبار الاتصال. إذا نجح الاتصال، فأعطِ اتصال البيانات اسمًا ثم انقر على التالي.
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عيِّن وصول المستخدم لاتصال البيانات، ثم انقر على اتصال.
- يتم إنشاء الاتصال، كما يتم إنشاء عرض بيانات.
إذا تم إنشاء نسخة مكررة، فستتم إضافة طابع زمني إلى اسم مصدر البيانات.
في محرر عرض البيانات، سترى جميع الجداول والمخططات لديك في ClickHouse، فحدّد بعضها للبدء.
الآن بعد أن حدّدت بياناتك، انتقل إلى تعريف عرض البيانات. انقر على Define في أعلى يمين صفحة الويب.
هنا يمكنك إجراء joins للبيانات، وكذلك إنشاء أبعاد ومقاييس خاضعة للحوكمة، وهو ما يعد مثاليًا لتعزيز الاتساق في منطق الأعمال عبر مختلف الفرق.
يقترح Astrato joins بذكاء باستخدام بياناتك الوصفية، بما في ذلك الاستفادة من المفاتيح في ClickHouse. وتسهّل عليك joins المقترحة البدء بالاعتماد على بيانات ClickHouse المحكمة لديك، من دون إعادة اختراع العجلة. كما نعرض لك أيضًا جودة join بحيث يتاح لك خيار مراجعة جميع الاقتراحات بالتفصيل في Astrato.
في بضع خطوات فقط، يمكنك إنشاء أول مخطط لك في Astrato.
إنشاء نموذج دلالي / عرض بيانات
- افتح لوحة العناصر المرئية
- حدِّد عنصرًا مرئيًا (لنبدأ بـ Column Bar Chart)
- أضف الأبعاد
- أضف المقاييس
تُعد الشفافية والدقة في صميم Astrato. نضمن أن تكون كل استعلامات SQL المُولَّدة مرئية، مما يمنحك تحكمًا كاملًا. تتم كل عمليات المعالجة مباشرةً داخل ClickHouse، للاستفادة من سرعته مع الحفاظ في الوقت نفسه على أمان قوي وحوكمة فعّالة.
عرض SQL المُولَّد الذي يدعم كل تصور
أصبحت الآن على بُعد خطوات من إنشاء لوحة معلومات كاملة وجذابة أو تطبيق بيانات. للاطلاع على المزيد مما أنشأناه، توجّه إلى معرضنا التجريبي على موقعنا الإلكتروني. https://astrato.io/gallery
مثال على لوحة معلومات مكتملة