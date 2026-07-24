تقدّم Astrato ذكاء الأعمال بالخدمة الذاتية الحقيقي للمؤسسات وشركات البيانات، عبر وضع التحليلات في متناول كل مستخدم وتمكينه من إنشاء لوحات المعلومات والتقارير وتطبيقات البيانات الخاصة به، بما يتيح الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالبيانات دون الحاجة إلى مساعدة قسم تقنية المعلومات. وتُسرّع Astrato التبنّي، وتعجّل اتخاذ القرار، وتوحّد التحليلات، والتحليلات المضمنة، وإدخال البيانات، وتطبيقات البيانات ضمن منصة واحدة. كما تجمع Astrato بين التنفيذ والتحليلات في منصة واحدة، وتوفّر إمكانية الكتابة الراجعة المباشرة، والتفاعل مع نماذج ML، وتسريع تحليلاتك باستخدام الذكاء الاصطناعي — لتتجاوز مجرد لوحات المعلومات، بفضل دعم Pushdown SQL في Astrato.

تستخدم Astrato ‏Pushdown SQL للاستعلام مباشرةً من ClickHouse Cloud أو من عمليات النشر المحلية. وهذا يعني أنه يمكنك الوصول إلى جميع البيانات التي تحتاج إليها، مدعومًا بالأداء الرائد في المجال الذي يقدّمه ClickHouse.

​ بيانات الاتصال المطلوبة

عند إعداد اتصال البيانات، ستحتاج إلى معرفة ما يلي:

اتصال البيانات: اسم المضيف، المنفذ

بيانات اعتماد قاعدة البيانات: اسم المستخدم، كلمة المرور

للاتصال بـ ClickHouse باستخدام HTTP(S)، تحتاج إلى المعلومات التالية:

المعلمات الوصف HOST and PORT عادةً ما يكون المنفذ 8443 عند استخدام TLS، أو 8123 عند عدم استخدام TLS. DATABASE NAME افتراضيًا، توجد قاعدة بيانات باسم default . استخدم اسم قاعدة البيانات التي تريد الاتصال بها. USERNAME and PASSWORD افتراضيًا، يكون اسم المستخدم default . استخدم اسم المستخدم المناسب لحالة الاستخدام لديك.

تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدِّد خدمة ثم انقر على Connect:

اختر HTTPS. ستظهر تفاصيل الاتصال في مثال لأمر curl .

إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال.

​ إنشاء اتصال البيانات بـ ClickHouse

حدِّد البيانات من الشريط الجانبي، ثم حدِّد علامة تبويب اتصال البيانات (أو انتقل إلى هذا الرابط: https://app.astrato.io/data/sources) ​

من الشريط الجانبي، ثم حدِّد علامة تبويب (أو انتقل إلى هذا الرابط: https://app.astrato.io/data/sources) ​ انقر على زر اتصال بيانات جديد في أعلى يمين الشاشة.

حدِّد ClickHouse.

أكمل الحقول المطلوبة في مربع حوار الاتصال

انقر على اختبار الاتصال . إذا نجح الاتصال، فأعطِ اتصال البيانات اسمًا ثم انقر على التالي.

عيِّن وصول المستخدم لاتصال البيانات، ثم انقر على اتصال.

يتم إنشاء الاتصال، كما يتم إنشاء عرض بيانات.

إذا تم إنشاء نسخة مكررة، فستتم إضافة طابع زمني إلى اسم مصدر البيانات.

​ إنشاء نموذج دلالي / عرض بيانات

في محرر عرض البيانات، سترى جميع الجداول والمخططات لديك في ClickHouse، فحدّد بعضها للبدء.

الآن بعد أن حدّدت بياناتك، انتقل إلى تعريف عرض البيانات. انقر على Define في أعلى يمين صفحة الويب.

هنا يمكنك إجراء joins للبيانات، وكذلك إنشاء أبعاد ومقاييس خاضعة للحوكمة، وهو ما يعد مثاليًا لتعزيز الاتساق في منطق الأعمال عبر مختلف الفرق.

يقترح Astrato joins بذكاء باستخدام بياناتك الوصفية، بما في ذلك الاستفادة من المفاتيح في ClickHouse. وتسهّل عليك joins المقترحة البدء بالاعتماد على بيانات ClickHouse المحكمة لديك، من دون إعادة اختراع العجلة. كما نعرض لك أيضًا جودة join بحيث يتاح لك خيار مراجعة جميع الاقتراحات بالتفصيل في Astrato.

​ إنشاء لوحة معلومات

في بضع خطوات فقط، يمكنك إنشاء أول مخطط لك في Astrato.

افتح لوحة العناصر المرئية حدِّد عنصرًا مرئيًا (لنبدأ بـ Column Bar Chart) أضف الأبعاد أضف المقاييس

​ عرض SQL المُولَّد الذي يدعم كل تصور

تُعد الشفافية والدقة في صميم Astrato. نضمن أن تكون كل استعلامات SQL المُولَّدة مرئية، مما يمنحك تحكمًا كاملًا. تتم كل عمليات المعالجة مباشرةً داخل ClickHouse، للاستفادة من سرعته مع الحفاظ في الوقت نفسه على أمان قوي وحوكمة فعّالة.

​ مثال على لوحة معلومات مكتملة