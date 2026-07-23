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الآن بعد أن أصبحت بياناتك في ClickHouse، حان وقت تحليلها، وهو ما يتضمن غالبًا إنشاء تصوّرات باستخدام أداة ذكاء أعمال. تتصل العديد من أدوات ذكاء الأعمال وأدوات التصوّر الشائعة بـ ClickHouse. يتصل بعضها بـ ClickHouse مباشرةً، بينما يتطلب البعض الآخر تثبيت موصل. لدينا وثائق لبعض هذه الأدوات، بما في ذلك:

توافق ClickHouse Cloud مع أدوات تصور البيانات

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦