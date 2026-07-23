الآن بعد أن أصبحت بياناتك في ClickHouse، حان وقت تحليلها، وهو ما يتضمن غالبًا إنشاء تصوّرات باستخدام أداة ذكاء أعمال. تتصل العديد من أدوات ذكاء الأعمال وأدوات التصوّر الشائعة بـ ClickHouse. يتصل بعضها بـ ClickHouse مباشرةً، بينما يتطلب البعض الآخر تثبيت موصل. لدينا وثائق لبعض هذه الأدوات، بما في ذلك:
- Apache Superset
- Astrato
- Chartbrew
- Databrain
- Deepnote
- Dot
- Draxlr
- Embeddable
- Explo
- Fabi.ai
- Grafana
- Lightdash
- Looker
- Luzmo
- Metabase
- Mitzu
- Omni
- Querio
- Rill
- Rocket BI
- Splunk
- Tableau
- Holistics BI
توافق ClickHouse Cloud مع أدوات تصور البيانات
|الأداة
|مدعوم من خلال
|مُختبَر
|موثَّق
|تعليق
|Apache Superset
|موصل ClickHouse الرسمي
|✅
|✅
|Astrato
|موصل مدمج
|✅
|✅
|يعمل بشكل أصلي باستخدام SQL مع تنفيذ العمليات على مصدر البيانات (الاستعلام المباشر فقط).
|AWS QuickSight
|واجهة MySQL
|✅
|✅
|يعمل مع بعض القيود؛ راجع الوثائق لمزيد من التفاصيل
|Chartbrew
|الموصل الرسمي لـ ClickHouse
|✅
|✅
|Databrain
|موصل أصلي
|✅
|✅
|Deepnote
|موصل أصلي
|✅
|✅
|Dot
|موصل مدمج
|✅
|✅
|Explo
|موصل مدمج
|✅
|✅
|Fabi.ai
|موصل مدمج
|✅
|✅
|Grafana
|موصل ClickHouse الرسمي
|✅
|✅
|Hashboard
|موصل أصلي
|✅
|✅
|Holistics
|موصل مدمج
|✅
|✅
|Lightdash
|موصل مدمج
|✅
|✅
|Looker
|موصل مدمج
|✅
|✅
|يعمل مع بعض القيود، راجع الوثائق لمزيد من التفاصيل.
|Looker
|واجهة MySQL
|🚧
|❌
|Luzmo
|موصل ClickHouse الرسمي
|✅
|✅
|Looker Studio
|واجهة MySQL
|✅
|✅
|Metabase
|موصل ClickHouse الرسمي
|✅
|✅
|Mitzu
|موصل مدمج
|✅
|✅
|Omni
|موصل مدمج
|✅
|✅
|Power BI Desktop
|موصل ClickHouse الرسمي
|✅
|✅
|عبر ODBC، يدعم وضع Direct Query
|Power BI service
|الموصّل الرسمي لـ ClickHouse
|✅
|✅
|يتطلب الأمر إعداد Microsoft Data Gateway
|Querio
|موصل مدمج
|✅
|✅
|Rill
|موصل مدمج
|✅
|✅
|Rocket BI
|موصل مدمج
|✅
|❌
|Tableau Desktop
|الموصل الرسمي لـ ClickHouse
|✅
|✅
|Tableau Online
|واجهة MySQL
|✅
|✅
|يعمل مع بعض القيود؛ راجع الوثائق لمزيد من التفاصيل