الآن بعد أن أصبحت بياناتك في ClickHouse، حان وقت تحليلها، وهو ما يتضمن غالبًا إنشاء تصوّرات باستخدام أداة ذكاء أعمال. تتصل العديد من أدوات ذكاء الأعمال وأدوات التصوّر الشائعة بـ ClickHouse. يتصل بعضها بـ ClickHouse مباشرةً، بينما يتطلب البعض الآخر تثبيت موصل. لدينا وثائق لبعض هذه الأدوات، بما في ذلك: