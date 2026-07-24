في هذا الدليل، سنتناول ما يلي:
الهدف
- تحليلات المنتجات المعتمدة مباشرة على مستودع البيانات
- كيفية دمج Mitzu مع ClickHouse
1
جهّز تفاصيل الاتصال الخاصة بك
للاتصال بـ ClickHouse باستخدام HTTP(S)، تحتاج إلى المعلومات التالية:
تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدِّد خدمة ثم انقر على Connect:
|المعلمات
|الوصف
HOST and
PORT
|عادةً ما يكون المنفذ 8443 عند استخدام TLS، أو 8123 عند عدم استخدام TLS.
DATABASE NAME
|افتراضيًا، توجد قاعدة بيانات باسم
default. استخدم اسم قاعدة البيانات التي تريد الاتصال بها.
USERNAME and
PASSWORD
|افتراضيًا، يكون اسم المستخدم
default. استخدم اسم المستخدم المناسب لحالة الاستخدام لديك.
اختر HTTPS. ستظهر تفاصيل الاتصال في مثال لأمر
curl.
إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال.
2
سجّل الدخول أو أنشئ حسابًا في Mitzu
كخطوة أولى، توجَّه إلى https://app.mitzu.io لإنشاء حساب.
3
هيِّئ مساحة العمل الخاصة بك
بعد إنشاء المؤسسة، اتبع دليل onboarding
Set up your workspace في الشريط الجانبي الأيسر. ثم انقر على الرابط
Connect Mitzu with your data warehouse.
4
توصيل Mitzu بـ ClickHouse
أولًا، حدِّد ClickHouse كنوع الاتصال وأدخِل تفاصيل الاتصال. ثم انقر على زر
Test connection & Save لحفظ الإعدادات.
5
إعداد جداول الأحداث
بمجرد حفظ الاتصال، حدِّد علامة التبويب
بعد إعداد جميع الجداول، انقر على زر
Event tables وانقر على زر
Add table. في النافذة المنبثقة، حدِّد قاعدة البيانات والجداول التي تريد إضافتها إلى Mitzu.استخدم مربعات الاختيار لتحديد جدول واحد على الأقل، ثم انقر على زر
Configure table. سيؤدي ذلك إلى فتح نافذة منبثقة يمكنك فيها تعيين الأعمدة الأساسية لكل جدول.
لتشغيل تحليلات المنتجات على إعداد ClickHouse لديك، تحتاج إلى > تحديد بعض الأعمدة الأساسية من جدولك. وهي كالتالي:
- معرّف المستخدم - العمود الذي يحتوي على المعرّف الفريد للمستخدمين.
- وقت الحدث - عمود الطابع الزمني لأحداثك.
- اختياري[اسم الحدث] - يُقسِّم هذا العمود الأحداث إذا كان الجدول يحتوي على أنواع متعددة من الأحداث.
بعد إعداد جميع الجداول، انقر على زر
Save & update event catalog، وسيعثر Mitzu على جميع الأحداث وخصائصها من الجدول المحدد أعلاه. قد تستغرق هذه الخطوة بضع دقائق، بحسب حجم مجموعة البيانات لديك.
6
تنفيذ استعلامات التجزئة
تقسيم المستخدمين إلى شرائح في Mitzu سهل تمامًا كما هو الحال في Amplitude أو Mixpanel أو PostHog.تحتوي صفحة Explore على منطقة لتحديد الأحداث على الجانب الأيسر، بينما يتيح لك القسم العلوي ضبط النطاق الزمني.
7
تنفيذ استعلامات مسار التحويل
حدِّد ما يصل إلى 9 خطوات لمسار التحويل. اختر الإطار الزمني الذي يمكن للمستخدمين خلاله إكمال مسار التحويل. احصل على رؤى فورية حول معدل التحويل من دون كتابة أي سطر من شيفرة SQL.
8
تشغيل استعلامات الاستبقاء
حدِّد ما يصل إلى خطوتين لحساب معدل الاحتفاظ. اختر نافذة الاحتفاظ الخاصة بالنافذة المتكررة لـ احصل على رؤى فورية حول معدل التحويل دون كتابة سطر واحد من شيفرة SQL.
9
تنفيذ استعلامات الرحلات
حدِّد ما يصل إلى 9 خطوات لمسار التحويل. اختر الإطار الزمني الذي يمكن للمستخدمين خلاله إكمال الرحلة. يوفّر مخطط رحلة Mitzu خريطة بصرية لكل مسار يسلكه المستخدمون عبر الأحداث المحددة.
10
تنفيذ استعلامات الإيرادات
إذا تم تكوين إعدادات الإيرادات، يمكن لـ Mitzu حساب إجمالي MRR وعدد الاشتراكات استنادًا إلى أحداث الدفع لديك.
11
SQL الأصلية
Mitzu يعتمد على SQL الأصلي، ما يعني أنه يُنشئ شيفرة SQL أصلية من الإعداد الذي تختاره في صفحة Explore.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، فلا تتردد في التواصل معنا على support@mitzu.io أو الانضمام إلى مجتمعنا على Slack من هنا
دعم Mitzu
اطّلع على مزيد من المعلومات حول Mitzu على mitzu.io تفضّل بزيارة صفحة الوثائق الخاصة بنا على docs.mitzu.io