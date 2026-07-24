Mitzu هو تطبيق لتحليلات المنتجات دون برمجة ويعمل مباشرةً فوق مستودعات البيانات.

Mitzu هو تطبيق تحليلات المنتجات دون برمجة ومعتمد على مستودع البيانات. وعلى غرار أدوات مثل Amplitude وMixpanel وPostHog، يتيح Mitzu للمستخدمين تحليل بيانات استخدام المنتج من دون الحاجة إلى خبرة في SQL أو Python.

لكن، بخلاف هذه المنصات، لا ينسخ Mitzu بيانات استخدام المنتج الخاصة بالشركة. وبدلًا من ذلك، يُنشئ استعلامات SQL أصلية مباشرةً على مستودع البيانات أو بحيرة البيانات الحالية لدى الشركة.

في هذا الدليل، سنتناول ما يلي:

تحليلات المنتجات المعتمدة مباشرة على مستودع البيانات

كيفية دمج Mitzu مع ClickHouse

مجموعات بيانات تجريبية إذا لم تكن لديك مجموعة بيانات لاستخدامها مع Mitzu، فيمكنك العمل باستخدام بيانات سيارات الأجرة في نيويورك. مجموعة البيانات هذه متاحة في ClickHouse Cloud أو يمكن تحميلها باتباع هذه التعليمات

هذا الدليل ليس سوى نظرة عامة مختصرة حول كيفية استخدام Mitzu. ويمكنك العثور على معلومات أكثر تفصيلًا في وثائق Mitzu

1 جهّز تفاصيل الاتصال الخاصة بك للاتصال بـ ClickHouse باستخدام HTTP(S)، تحتاج إلى المعلومات التالية: المعلمات الوصف HOST and PORT عادةً ما يكون المنفذ 8443 عند استخدام TLS، أو 8123 عند عدم استخدام TLS. DATABASE NAME افتراضيًا، توجد قاعدة بيانات باسم default . استخدم اسم قاعدة البيانات التي تريد الاتصال بها. USERNAME and PASSWORD افتراضيًا، يكون اسم المستخدم default . استخدم اسم المستخدم المناسب لحالة الاستخدام لديك. تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدِّد خدمة ثم انقر على Connect: اختر HTTPS. ستظهر تفاصيل الاتصال في مثال لأمر curl . إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال. 2 سجّل الدخول أو أنشئ حسابًا في Mitzu كخطوة أولى، توجَّه إلى https://app.mitzu.io لإنشاء حساب. 3 هيِّئ مساحة العمل الخاصة بك بعد إنشاء المؤسسة، اتبع دليل onboarding Set up your workspace في الشريط الجانبي الأيسر. ثم انقر على الرابط Connect Mitzu with your data warehouse . 4 توصيل Mitzu بـ ClickHouse أولًا، حدِّد ClickHouse كنوع الاتصال وأدخِل تفاصيل الاتصال. ثم انقر على زر Test connection & Save لحفظ الإعدادات. 5 إعداد جداول الأحداث بمجرد حفظ الاتصال، حدِّد علامة التبويب Event tables وانقر على زر Add table . في النافذة المنبثقة، حدِّد قاعدة البيانات والجداول التي تريد إضافتها إلى Mitzu. استخدم مربعات الاختيار لتحديد جدول واحد على الأقل، ثم انقر على زر Configure table . سيؤدي ذلك إلى فتح نافذة منبثقة يمكنك فيها تعيين الأعمدة الأساسية لكل جدول.

لتشغيل تحليلات المنتجات على إعداد ClickHouse لديك، تحتاج إلى > تحديد بعض الأعمدة الأساسية من جدولك. وهي كالتالي: معرّف المستخدم - العمود الذي يحتوي على المعرّف الفريد للمستخدمين.

- العمود الذي يحتوي على المعرّف الفريد للمستخدمين. وقت الحدث - عمود الطابع الزمني لأحداثك.

- عمود الطابع الزمني لأحداثك. اختياري[اسم الحدث] - يُقسِّم هذا العمود الأحداث إذا كان الجدول يحتوي على أنواع متعددة من الأحداث.

بعد إعداد جميع الجداول، انقر على زر Save & update event catalog ، وسيعثر Mitzu على جميع الأحداث وخصائصها من الجدول المحدد أعلاه. قد تستغرق هذه الخطوة بضع دقائق، بحسب حجم مجموعة البيانات لديك. 6 تنفيذ استعلامات التجزئة تقسيم المستخدمين إلى شرائح في Mitzu سهل تمامًا كما هو الحال في Amplitude أو Mixpanel أو PostHog. تحتوي صفحة Explore على منطقة لتحديد الأحداث على الجانب الأيسر، بينما يتيح لك القسم العلوي ضبط النطاق الزمني.

التصفية والتقسيم تتم التصفية كما هو متوقع: اختر خاصية (عمود ClickHouse) وحدد القيم من القائمة المنسدلة التي تريد استخدامها في التصفية. يمكنك اختيار أي خاصية للحدث أو للمستخدم لإجراء التقسيم (انظر أدناه لمعرفة كيفية دمج خصائص المستخدم). 7 تنفيذ استعلامات مسار التحويل حدِّد ما يصل إلى 9 خطوات لمسار التحويل. اختر الإطار الزمني الذي يمكن للمستخدمين خلاله إكمال مسار التحويل. احصل على رؤى فورية حول معدل التحويل من دون كتابة أي سطر من شيفرة SQL.

اعرض الاتجاهات اختر Funnel trends لتصوُّر اتجاهات مسار التحويل بمرور الوقت. 8 تشغيل استعلامات الاستبقاء حدِّد ما يصل إلى خطوتين لحساب معدل الاحتفاظ. اختر نافذة الاحتفاظ الخاصة بالنافذة المتكررة لـ احصل على رؤى فورية حول معدل التحويل دون كتابة سطر واحد من شيفرة SQL.

الاحتفاظ حسب المجموعة اختر Weekly cohort retention لمعرفة كيف تتغيّر معدلات الاحتفاظ بمرور الوقت. 9 تنفيذ استعلامات الرحلات حدِّد ما يصل إلى 9 خطوات لمسار التحويل. اختر الإطار الزمني الذي يمكن للمستخدمين خلاله إكمال الرحلة. يوفّر مخطط رحلة Mitzu خريطة بصرية لكل مسار يسلكه المستخدمون عبر الأحداث المحددة.

قسِّم الخطوات يمكنك تحديد خاصية للمقطع Break down لتمييز المستخدمين ضمن الخطوة نفسها.

10 تنفيذ استعلامات الإيرادات إذا تم تكوين إعدادات الإيرادات، يمكن لـ Mitzu حساب إجمالي MRR وعدد الاشتراكات استنادًا إلى أحداث الدفع لديك. 11 SQL الأصلية Mitzu يعتمد على SQL الأصلي، ما يعني أنه يُنشئ شيفرة SQL أصلية من الإعداد الذي تختاره في صفحة Explore.

تابع عملك في أداة BI إذا واجهت قيدًا في واجهة مستخدم Mitzu، فانسخ شيفرة SQL وتابع عملك في أداة BI.

​ دعم Mitzu

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، فلا تتردد في التواصل معنا على support@mitzu.io

أو الانضمام إلى مجتمعنا على Slack من هنا

​ تعرّف على المزيد

اطّلع على مزيد من المعلومات حول Mitzu على mitzu.io