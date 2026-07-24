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يُعد Deepnote دفتر بيانات تعاونيًا صُمّم لتمكين الفرق من اكتشاف الرؤى ومشاركتها. وإلى جانب توافقه مع Jupyter، فهو يعمل في السحابة ويوفّر لك مكانًا مركزيًا موحدًا للتعاون والعمل بكفاءة على مشاريع علم البيانات. يفترض هذا الدليل أن لديك بالفعل حسابًا على Deepnote وأن لديك مثيل ClickHouse قيد التشغيل.

مثال تفاعلي

إذا كنت ترغب في استكشاف مثال تفاعلي لإجراء استعلامات على ClickHouse من دفاتر البيانات في Deepnote، فانقر الزر أدناه لتشغيل مشروع قالب متصل بـ ClickHouse playground. تشغيل في Deepnote

الاتصال بـ ClickHouse

  1. من داخل Deepnote، اختر قسم “Integrations” وانقر على بطاقة ClickHouse.
  1. أدخِل تفاصيل الاتصال الخاصة بمثيل ClickHouse لديك:
للاتصال بـ ClickHouse باستخدام HTTP(S)، تحتاج إلى المعلومات التالية: تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدِّد خدمة ثم انقر على Connect:
زر Connect لخدمة ClickHouse Cloud
اختر HTTPS. ستظهر تفاصيل الاتصال في مثال لأمر curl.
تفاصيل اتصال HTTPS لخدمة ClickHouse Cloud
إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال. ملاحظة: إذا كان اتصالك بـ ClickHouse محميًا باستخدام IP Access List، فقد تحتاج إلى السماح لعناوين IP الخاصة بـ Deepnote. اقرأ المزيد عن ذلك في وثائق Deepnote.
  1. تهانينا! لقد نجحت الآن في دمج ClickHouse مع Deepnote.

استخدام تكامل ClickHouse.

  1. ابدأ بالاتصال بـ تكامل ClickHouse الموجود على يمين الـ دفتر بيانات.
  2. أنشئ الآن كتلة جديدة من نوع ClickHouse استعلام، ثم نفّذ استعلام على الـ database. ستُحفَظ نتائج الاستعلام كـ DataFrame وتُخزَّن في المتغير المحدد في كتلة SQL.
  3. يمكنك أيضًا تحويل أي كتلة SQL حالية إلى كتلة من نوع ClickHouse.
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦