إذا كنت ترغب في استكشاف مثال تفاعلي لإجراء استعلامات على ClickHouse من دفاتر البيانات في Deepnote، فانقر الزر أدناه لتشغيل مشروع قالب متصل بـ ClickHouse playground.
مثال تفاعلي
الاتصال بـ ClickHouse
- من داخل Deepnote، اختر قسم “Integrations” وانقر على بطاقة ClickHouse.
- أدخِل تفاصيل الاتصال الخاصة بمثيل ClickHouse لديك:
تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدِّد خدمة ثم انقر على Connect:
|المعلمات
|الوصف
HOST and
PORT
|عادةً ما يكون المنفذ 8443 عند استخدام TLS، أو 8123 عند عدم استخدام TLS.
DATABASE NAME
|افتراضيًا، توجد قاعدة بيانات باسم
default. استخدم اسم قاعدة البيانات التي تريد الاتصال بها.
USERNAME and
PASSWORD
|افتراضيًا، يكون اسم المستخدم
default. استخدم اسم المستخدم المناسب لحالة الاستخدام لديك.
اختر HTTPS. ستظهر تفاصيل الاتصال في مثال لأمر
curl.
إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال. ملاحظة: إذا كان اتصالك بـ ClickHouse محميًا باستخدام IP Access List، فقد تحتاج إلى السماح لعناوين IP الخاصة بـ Deepnote. اقرأ المزيد عن ذلك في وثائق Deepnote.
- تهانينا! لقد نجحت الآن في دمج ClickHouse مع Deepnote.
استخدام تكامل ClickHouse.
- ابدأ بالاتصال بـ تكامل ClickHouse الموجود على يمين الـ دفتر بيانات.
- أنشئ الآن كتلة جديدة من نوع ClickHouse استعلام، ثم نفّذ استعلام على الـ database. ستُحفَظ نتائج الاستعلام كـ DataFrame وتُخزَّن في المتغير المحدد في كتلة SQL.
- يمكنك أيضًا تحويل أي كتلة SQL حالية إلى كتلة من نوع ClickHouse.