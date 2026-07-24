SDK لدينا لإتاحتها لفريقك في أداة الإنشاء دون شيفرة القوية من Embeddable. في Embeddable يمكنك تعريف نماذج البيانات المكوّنات في الشيفرة (المخزّنة في مستودع الشيفرة الخاص بك) واستخداملدينا لإتاحتها لفريقك فيالقوية من Embeddable.

والنتيجة النهائية هي القدرة على تقديم تحليلات سريعة وتفاعلية موجّهة للعملاء مباشرةً داخل منتجك؛ يصمّمها فريق المنتج لديك؛ ويبنيها فريق الهندسة لديك؛ وتتولّى صيانتها الفرق المواجهة للعملاء وفرق البيانات لديك. تمامًا كما ينبغي أن تكون.

يعني الأمان المضمّن على مستوى الصفوف أن كل مستخدم لا يرى إلا البيانات المسموح له برؤيتها بالضبط. كما أن وجود مستويين من التخزين المؤقت القابل للتهيئة بالكامل يعني أنه يمكنك تقديم تحليلات سريعة وفي الوقت الفعلي وعلى نطاق واسع.