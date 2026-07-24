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في Embeddable يمكنك تعريف نماذج البيانات والمكوّنات في الشيفرة (المخزّنة في مستودع الشيفرة الخاص بك) واستخدام SDK لدينا لإتاحتها لفريقك في أداة الإنشاء دون شيفرة القوية من Embeddable. والنتيجة النهائية هي القدرة على تقديم تحليلات سريعة وتفاعلية موجّهة للعملاء مباشرةً داخل منتجك؛ يصمّمها فريق المنتج لديك؛ ويبنيها فريق الهندسة لديك؛ وتتولّى صيانتها الفرق المواجهة للعملاء وفرق البيانات لديك. تمامًا كما ينبغي أن تكون. يعني الأمان المضمّن على مستوى الصفوف أن كل مستخدم لا يرى إلا البيانات المسموح له برؤيتها بالضبط. كما أن وجود مستويين من التخزين المؤقت القابل للتهيئة بالكامل يعني أنه يمكنك تقديم تحليلات سريعة وفي الوقت الفعلي وعلى نطاق واسع.
1

اجمع تفاصيل الاتصال الخاصة بك

للاتصال بـ ClickHouse باستخدام HTTP(S)، تحتاج إلى المعلومات التالية:تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدِّد خدمة ثم انقر على Connect:
زر Connect لخدمة ClickHouse Cloud
اختر HTTPS. ستظهر تفاصيل الاتصال في مثال لأمر curl.
تفاصيل اتصال HTTPS لخدمة ClickHouse Cloud
إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال.
2

إنشاء نوع اتصال لـ ClickHouse

يمكنك إضافة اتصال لقاعدة بيانات باستخدام Embeddable API. يُستخدم هذا اتصال للاتصال بخدمة ClickHouse الخاصة بك. يمكنك إضافة اتصال باستخدام استدعاء API التالي:
Query
Response
يمثّل ما سبق إجراء CREATE، ولكن جميع عمليات CRUD متاحة.يمكن العثور على apiKey بالنقر على “Publish” في إحدى لوحات معلومات Embeddable.يشير name إلى اسم فريد لتحديد هذا الاتصال.
  • بشكل افتراضي، ستبحث نماذج البيانات لديك عن اتصال باسم “default”، ولكن يمكنك تزويد نماذجك بأسماء data_source مختلفة لدعم ربط نماذج بيانات مختلفة باتصالات مختلفة (ما عليك سوى تحديد اسم data_source في النموذج)
يحدّد type لـ Embeddable برنامج التشغيل الذي يجب استخدامه.
  • هنا ستحتاج إلى استخدام clickhouse، ولكن يمكنك ربط عدة مصادر بيانات مختلفة بمساحة عمل Embeddable واحدة، لذا قد تستخدم مصادر أخرى مثل: postgres وbigquery وmongodb وما إلى ذلك.
credentials هو كائن JavaScript يحتوي على بيانات الاعتماد المطلوبة التي يتوقعها برنامج التشغيل.
  • تُشفَّر هذه البيانات بأمان، ولا تُستخدم إلا لاسترداد البيانات التي وصفتها بدقة في نماذج البيانات الخاصة بك. وتوصي Embeddable بشدة بإنشاء مستخدم قاعدة بيانات للقراءة فقط لكل اتصال (إذ لن تقوم Embeddable إلا بالقراءة من قاعدة البيانات لديك، ولن تكتب فيها).
لدعم الاتصال بقواعد بيانات مختلفة لبيئات الإنتاج وqa والاختبار وما إلى ذلك (أو لدعم قواعد بيانات مختلفة لعملاء مختلفين)، يمكنك إسناد كل اتصال إلى بيئة (راجع Environments API).
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦