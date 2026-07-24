1
اجمع تفاصيل الاتصال الخاصة بك
للاتصال بـ ClickHouse باستخدام HTTP(S)، تحتاج إلى المعلومات التالية:
تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدِّد خدمة ثم انقر على Connect:
|المعلمات
|الوصف
HOST and
PORT
|عادةً ما يكون المنفذ 8443 عند استخدام TLS، أو 8123 عند عدم استخدام TLS.
DATABASE NAME
|افتراضيًا، توجد قاعدة بيانات باسم
default. استخدم اسم قاعدة البيانات التي تريد الاتصال بها.
USERNAME and
PASSWORD
|افتراضيًا، يكون اسم المستخدم
default. استخدم اسم المستخدم المناسب لحالة الاستخدام لديك.
اختر HTTPS. ستظهر تفاصيل الاتصال في مثال لأمر
curl.
إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال.
2
إنشاء نوع اتصال لـ ClickHouse
يمكنك إضافة اتصال لقاعدة بيانات باستخدام Embeddable API. يُستخدم هذا اتصال للاتصال بخدمة ClickHouse الخاصة بك. يمكنك إضافة اتصال باستخدام استدعاء API التالي:
Query
// for security reasons, this must *never* be called from your client-side
fetch('https://api.embeddable.com/api/v1/connections', {
method: 'POST',
headers: {
'Content-Type': 'application/json',
Accept: 'application/json',
Authorization: `Bearer ${apiKey}` /* keep your API Key secure */,
},
body: JSON.stringify({
name: 'my-clickhouse-db',
type: 'clickhouse',
credentials: {
host: 'my.clickhouse.host',
user: 'clickhouse_user',
port: 8443,
password: '*****',
},
}),
});
يمثّل ما سبق إجراء
Response
Status 201 { errorMessage: null }
CREATE، ولكن جميع عمليات
CRUD متاحة.يمكن العثور على
apiKey بالنقر على “Publish” في إحدى لوحات معلومات Embeddable.يشير
name إلى اسم فريد لتحديد هذا الاتصال.
- بشكل افتراضي، ستبحث نماذج البيانات لديك عن اتصال باسم “default”، ولكن يمكنك تزويد نماذجك بأسماء
data_sourceمختلفة لدعم ربط نماذج بيانات مختلفة باتصالات مختلفة (ما عليك سوى تحديد اسم data_source في النموذج)
type لـ Embeddable برنامج التشغيل الذي يجب استخدامه.
- هنا ستحتاج إلى استخدام
clickhouse، ولكن يمكنك ربط عدة مصادر بيانات مختلفة بمساحة عمل Embeddable واحدة، لذا قد تستخدم مصادر أخرى مثل:
postgresو
bigqueryو
mongodbوما إلى ذلك.
credentials هو كائن JavaScript يحتوي على بيانات الاعتماد المطلوبة التي يتوقعها برنامج التشغيل.
- تُشفَّر هذه البيانات بأمان، ولا تُستخدم إلا لاسترداد البيانات التي وصفتها بدقة في نماذج البيانات الخاصة بك. وتوصي Embeddable بشدة بإنشاء مستخدم قاعدة بيانات للقراءة فقط لكل اتصال (إذ لن تقوم Embeddable إلا بالقراءة من قاعدة البيانات لديك، ولن تكتب فيها).