سيُطلب منك ربط قاعدة البيانات عند إنشاء حسابك لأول مرة. وإذا كان لديك حساب بالفعل، فانقر على لوحة مصدر البيانات على يسار أي Smartbook، ثم اختر إضافة مصدر بيانات.