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Fabi.ai هي منصة شاملة لتحليل البيانات بشكل تعاوني. يمكنك الاستفادة من SQL وPython والذكاء الاصطناعي وأدوات بدون برمجة لبناء لوحة معلومات وسير عمل البيانات أسرع من أي وقت مضى. ومع قابلية التوسع التي يوفّرها ClickHouse وقوته، يمكنك إنشاء أول لوحة معلومات عالية الأداء على مجموعة بيانات ضخمة ومشاركتها في غضون دقائق.

اجمع تفاصيل الاتصال

للاتصال بـ ClickHouse باستخدام HTTP(S)، تحتاج إلى المعلومات التالية: تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدِّد خدمة ثم انقر على Connect:
زر Connect لخدمة ClickHouse Cloud
اختر HTTPS. ستظهر تفاصيل الاتصال في مثال لأمر curl.
تفاصيل اتصال HTTPS لخدمة ClickHouse Cloud
إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال.

أنشئ حسابك على Fabi.ai واربط ClickHouse

سجّل الدخول إلى حسابك على Fabi.ai أو أنشئ حسابًا جديدًا: https://app.fabi.ai/
  1. سيُطلب منك ربط قاعدة البيانات عند إنشاء حسابك لأول مرة. وإذا كان لديك حساب بالفعل، فانقر على لوحة مصدر البيانات على يسار أي Smartbook، ثم اختر إضافة مصدر بيانات.
  2. سيُطلب منك بعد ذلك إدخال تفاصيل الاتصال.
  3. تهانينا! لقد ربطت ClickHouse الآن بـ Fabi.ai.

الاستعلام في ClickHouse.

بعد توصيل Fabi.ai بـ ClickHouse، انتقل إلى أي Smartbook وأنشئ خلية SQL. إذا كان لديك مصدر بيانات واحد فقط متصل بمثيل Fabi.ai، فسيُحدَّد ClickHouse تلقائيًا لخلية SQL، وإلا يمكنك اختيار المصدر الذي تريد الاستعلام منه من القائمة المنسدلة للمصدر.

موارد إضافية

وثائق Fabi.ai: https://docs.fabi.ai/introduction فيديوهات الدروس التعليمية للبدء باستخدام Fabi.ai: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjxPRVnyBCQXxxByw2CLC0q7c-Aw6t2nl
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦