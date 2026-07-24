للاتصال بـ ClickHouse باستخدام HTTP(S)، تحتاج إلى المعلومات التالية:
اجمع تفاصيل الاتصال
تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدِّد خدمة ثم انقر على Connect:
|المعلمات
|الوصف
HOST and
PORT
|عادةً ما يكون المنفذ 8443 عند استخدام TLS، أو 8123 عند عدم استخدام TLS.
DATABASE NAME
|افتراضيًا، توجد قاعدة بيانات باسم
default. استخدم اسم قاعدة البيانات التي تريد الاتصال بها.
USERNAME and
PASSWORD
|افتراضيًا، يكون اسم المستخدم
default. استخدم اسم المستخدم المناسب لحالة الاستخدام لديك.
اختر HTTPS. ستظهر تفاصيل الاتصال في مثال لأمر
curl.
إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال.
سجّل الدخول إلى حسابك على Fabi.ai أو أنشئ حسابًا جديدًا: https://app.fabi.ai/
أنشئ حسابك على Fabi.ai واربط ClickHouse
- سيُطلب منك ربط قاعدة البيانات عند إنشاء حسابك لأول مرة. وإذا كان لديك حساب بالفعل، فانقر على لوحة مصدر البيانات على يسار أي Smartbook، ثم اختر إضافة مصدر بيانات.
- سيُطلب منك بعد ذلك إدخال تفاصيل الاتصال.
- تهانينا! لقد ربطت ClickHouse الآن بـ Fabi.ai.
بعد توصيل Fabi.ai بـ ClickHouse، انتقل إلى أي Smartbook وأنشئ خلية SQL. إذا كان لديك مصدر بيانات واحد فقط متصل بمثيل Fabi.ai، فسيُحدَّد ClickHouse تلقائيًا لخلية SQL، وإلا يمكنك اختيار المصدر الذي تريد الاستعلام منه من القائمة المنسدلة للمصدر.
الاستعلام في ClickHouse.
وثائق Fabi.ai: https://docs.fabi.ai/introduction فيديوهات الدروس التعليمية للبدء باستخدام Fabi.ai: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjxPRVnyBCQXxxByw2CLC0q7c-Aw6t2nl