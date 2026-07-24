يمكنك الاطلاع على لوحة المعلومات من خلال هذا الرابط.
ابدأ تشغيل RocketBI باستخدام صور Docker الجاهزة. احصل على docker-compose.yml وملف التهيئة:
التثبيت
عدّل ملف
wget https://raw.githubusercontent.com/datainsider-co/rocket-bi/main/docker/docker-compose.yml
wget https://raw.githubusercontent.com/datainsider-co/rocket-bi/main/docker/.clickhouse.env
.clickhouse.env، وأضف معلومات خادم ClickHouse.
ابدأ RocketBI بتشغيل الأمر:
docker-compose up -d .
افتح المتصفح، ثم انتقل إلى
localhost:5050، وسجّل الدخول باستخدام هذا الحساب:
hello@gmail.com/123456
للبناء من الشيفرة المصدرية أو لإعدادات متقدمة، يمكنك الاطلاع على التفاصيل هنا ملف README الخاص بـ Rocket.BI
في لوحة المعلومات، ستجد تقاريرك، ويمكنك بدء إنشاء تصوّر بالنقر على +New يمكنك إنشاء عدد غير محدود من لوحات المعلومات ورسم عدد غير محدود من المخططات في لوحة معلومات واحدة.
لننشئ لوحة المعلومات
شاهد الشرح عالي الدقة على YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=TMkdMHHfvqY
أنشئ عناصر التحكّم في المخطط
في عامل تصفية Tab، حدِّد حقول المقاييس التي تريد استخدامها. تأكّد من إبقاء إعداد التجميع محددًا.
أنشئ عنصر تحكم للمقاييس
أعِد تسمية عوامل التصفية واحفظ عنصر التحكم في لوحة المعلومات
اختر حقلاً من نوع Date كعمود التاريخ الرئيسي:
أنشئ عنصر تحكم من نوع التاريخ
أضف نُسخًا مكررة بنطاقات lookup مختلفة. على سبيل المثال: سنوي أو شهري أو يومي أو يوم من أيام الأسبوع.
أعِد تسمية عوامل التصفية واحفظ عنصر التحكم في لوحة المعلومات
الآن، لننشئ الرسوم البيانية
اختر Adding new chart، ثم اختر Pie Chart
المخطط الدائري: مقاييس المبيعات حسب المناطق
أولاً، اسحب العمود “Region” وأفلِته من Dataset إلى Legend Field
ثم انتقل إلى تبويب Chart Control
اسحب Metrics Control وأفلِته في Value Field
(يمكنك أيضًا استخدام Metrics Control للفرز) انتقل إلى Chart Setting لمزيد من التخصيص
على سبيل المثال، غيّر Data label إلى Percentage
احفظ المخطط وأضِفه إلى لوحة معلومات
لنستخدم مخطط أعمدة متراصًا
استخدم عنصر التحكم بالتاريخ في مخطط زمني
في Chart Control، استخدم عنصر تحكم بالمقاييس للمحور Y وDate Range للمحور X
أضف عمود Region إلى Breakdown
أضف Number Chart كمؤشرات أداء رئيسية وأضف لمسة جمالية إلى لوحة المعلومات
الآن، تكون قد نجحت في إنشاء أول لوحة معلومات لك باستخدام rocket.BI