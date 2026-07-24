إعداد اتصال ClickHouse

لإنشاء اتصال بـ ClickHouse، انتقل إلى صفحة Connections، وحدد New Connection، ثم اختر ClickHouse من نافذة New Connection المنبثقة.

سيُطلب منك إدخال المضيف واسم المستخدم وكلمة المرور:

Host : هذا هو المضيف الذي تكون قاعدة بيانات ClickHouse الخاصة بك مكشوفة عليه. لاحظ أنه لا يُسمح هنا إلا باستخدام https لنقل البيانات بأمان عبر الشبكة. ويتوقع URL الخاص بالمضيف البنية التالية: https://url-to-clickhouse-db:port/database افتراضيًا، ستتصل الإضافة بقاعدة البيانات ‘default’ وعلى المنفذ 443. ومن خلال تحديد قاعدة بيانات بعد ’/’، يمكنك تعيين قاعدة البيانات المطلوب الاتصال بها.

: هذا هو المضيف الذي تكون قاعدة بيانات ClickHouse الخاصة بك مكشوفة عليه. لاحظ أنه لا يُسمح هنا إلا باستخدام لنقل البيانات بأمان عبر الشبكة. ويتوقع URL الخاص بالمضيف البنية التالية: افتراضيًا، ستتصل الإضافة بقاعدة البيانات ‘default’ وعلى المنفذ 443. ومن خلال تحديد قاعدة بيانات بعد ’/’، يمكنك تعيين قاعدة البيانات المطلوب الاتصال بها. Username : اسم المستخدم الذي سيُستخدم للاتصال بعنقود ClickHouse الخاص بك.

: اسم المستخدم الذي سيُستخدم للاتصال بعنقود ClickHouse الخاص بك. Password: كلمة المرور المستخدمة للاتصال بعنقود ClickHouse الخاص بك