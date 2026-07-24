1
إعداد اتصال ClickHouse
لإنشاء اتصال بـ ClickHouse، انتقل إلى صفحة Connections، وحدد New Connection، ثم اختر ClickHouse من نافذة New Connection المنبثقة.سيُطلب منك إدخال المضيف واسم المستخدم وكلمة المرور:
- Host: هذا هو المضيف الذي تكون قاعدة بيانات ClickHouse الخاصة بك مكشوفة عليه. لاحظ أنه لا يُسمح هنا إلا باستخدام
httpsلنقل البيانات بأمان عبر الشبكة. ويتوقع URL الخاص بالمضيف البنية التالية:
https://url-to-clickhouse-db:port/databaseافتراضيًا، ستتصل الإضافة بقاعدة البيانات ‘default’ وعلى المنفذ 443. ومن خلال تحديد قاعدة بيانات بعد ’/’، يمكنك تعيين قاعدة البيانات المطلوب الاتصال بها.
- Username: اسم المستخدم الذي سيُستخدم للاتصال بعنقود ClickHouse الخاص بك.
- Password: كلمة المرور المستخدمة للاتصال بعنقود ClickHouse الخاص بك
2
إضافة مجموعات البيانات
بمجرد توصيل ClickHouse، يمكنك إضافة مجموعات البيانات كما هو موضح هنا. يمكنك تحديد مجموعة بيانات واحدة أو عدة مجموعات بيانات متاحة في ClickHouse لديك وربطها في Luzmo لضمان إمكانية استخدامها معًا في لوحة معلومات. وتأكد أيضًا من الاطلاع على هذه المقالة حول تهيئة بياناتك لأغراض التحليلات.لمعرفة كيفية إضافة مجموعات البيانات باستخدام واجهة برمجة تطبيقات الخاصة بنا، يُرجى الرجوع إلى هذا المثال في وثائق المطورين الخاصة بنا.يمكنك الآن استخدام مجموعات البيانات الخاصة بك لإنشاء لوحات معلومات جميلة (مضمّنة)، أو حتى لتشغيل محلل بيانات بالذكاء الاصطناعي (Luzmo IQ) يمكنه الإجابة عن أسئلة عملائك.
ملاحظات الاستخدام
- يستخدم موصل Luzmo لـ ClickHouse واجهة HTTP API (التي تعمل عادةً على المنفذ 8123) للاتصال.
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إذا كنت تستخدم جداول بمحرك الجدول
Distributed، فقد تتعطل بعض مخططات Luzmo عندما تكون قيمة
distributed_product_modeهي
deny. ومع ذلك، لا يحدث هذا عادةً إلا إذا ربطت الجدول بجدول آخر واستخدمت هذا الربط في مخطط. في هذه الحالة، تأكد من تعيين
distributed_product_modeإلى خيار آخر مناسب ضمن عنقود ClickHouse لديك. وإذا كنت تستخدم ClickHouse Cloud، فيمكنك تجاهل هذا الإعداد بأمان.
- لضمان أن يتمكن تطبيق Luzmo وحده، على سبيل المثال، من الوصول إلى مثيل ClickHouse لديك، يُنصح بشدة بإدراج نطاق عناوين IP الثابتة الخاص بـ Luzmo في قائمة السماح. كما نوصي باستخدام مستخدم تقني للقراءة فقط.
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يدعم موصل ClickHouse حاليًا أنواع البيانات التالية:
نوع ClickHouse نوع Luzmo UInt رقمي Int رقمي Float رقمي Decimal رقمي Date تاريخ/وقت DateTime تاريخ/وقت String هرمي Enum هرمي FixedString هرمي UUID هرمي Bool هرمي