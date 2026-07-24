سيرشدك هذا الدليل خلال خطوات ربط Databrain بمثيل ClickHouse لديك.
المتطلبات الأساسية
- قاعدة بيانات ClickHouse مستضافة إما على بنيتك التحتية الخاصة أو على ClickHouse Cloud.
- حساب Databrain.
- مساحة عمل في Databrain لربط مصدر البيانات.
خطوات توصيل Databrain بـ ClickHouse
1
اجمع تفاصيل الاتصال الخاصة بك
للاتصال بـ ClickHouse باستخدام HTTP(S)، تحتاج إلى المعلومات التالية:
تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدِّد خدمة ثم انقر على Connect:
|المعلمات
|الوصف
HOST and
PORT
|عادةً ما يكون المنفذ 8443 عند استخدام TLS، أو 8123 عند عدم استخدام TLS.
DATABASE NAME
|افتراضيًا، توجد قاعدة بيانات باسم
default. استخدم اسم قاعدة البيانات التي تريد الاتصال بها.
USERNAME and
PASSWORD
|افتراضيًا، يكون اسم المستخدم
default. استخدم اسم المستخدم المناسب لحالة الاستخدام لديك.
اختر HTTPS. ستظهر تفاصيل الاتصال في مثال لأمر
curl.
إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال.
2
اسمح بعناوين IP الخاصة بـ Databrain (إذا لزم الأمر)
إذا كان IP filtering مفعّلًا في مثيل ClickHouse لديك، فستحتاج إلى إضافة عناوين IP الخاصة بـ Databrain إلى القائمة المسموح بها.لمستخدمي ClickHouse Cloud:
- انتقل إلى خدمتك في ClickHouse Cloud console
- انتقل إلى Settings → Security
- أضف عناوين IP الخاصة بـ Databrain إلى allow list
3
أضف ClickHouse كمصدر بيانات في Databrain
- سجّل الدخول إلى حسابك في Databrain، ثم انتقل إلى مساحة العمل التي تريد إضافة مصدر البيانات إليها.
- انقر على Data Sources في قائمة التنقل.
- انقر على Add a Data Source أو Connect Data Source.
- حدّد ClickHouse من قائمة الموصلات المتاحة.
- املأ تفاصيل الاتصال:
- Destination Name: أدخل اسمًا وصفيًا لهذا الاتصال (مثل: “ClickHouse للإنتاج” أو “Analytics DB”)
- Host: أدخل عنوان URL لمضيف ClickHouse (مثل:
https://your-instance.region.aws.clickhouse.cloud)
- Port: أدخل
8443(منفذ HTTPS الافتراضي لـ ClickHouse)
- Username: أدخل اسم مستخدم ClickHouse
- Password: أدخل كلمة مرور ClickHouse
- انقر على Test Connection للتحقق من أن Databrain يمكنه الاتصال بمثيل ClickHouse لديك.
- بعد نجاح الاتصال، انقر على Save أو Connect لإضافة مصدر البيانات.
4
اضبط أذونات المستخدم
تأكد من أن مستخدم ClickHouse الذي تتصل باستخدامه لديه الأذونات اللازمة:
استبدل
-- امنح أذونات لقراءة معلومات المخطط
GRANT SELECT ON information_schema.* TO your_databrain_user;
-- امنح صلاحية القراءة لقاعدة البيانات والجداول الخاصة بك
GRANT SELECT ON your_database.* TO your_databrain_user;
your_databrain_user و
your_database باسم المستخدم واسم قاعدة البيانات الفعليين لديك.
استخدام Databrain مع ClickHouse
استكشف بياناتك
- بعد الاتصال، انتقل إلى مساحة العمل الخاصة بك في Databrain.
- سترى جداول ClickHouse مدرجة في مستكشف البيانات.
- انقر على أحد الجداول لاستكشاف المخطط ومعاينة البيانات.
إنشاء المقاييس والتصورات
- انقر على Create Metric لبدء إنشاء التصورات من بيانات ClickHouse.
- حدِّد مصدر بيانات ClickHouse واختر الجدول الذي تريد تصوّره.
-
استخدم واجهة Databrain سهلة الاستخدام لـ:
- تحديد الأبعاد والمقاييس
- تطبيق عوامل التصفية وعمليات التجميع
- اختيار أنواع التصور (مخططات شريطية، ومخططات خطية، ومخططات دائرية، وجداول، وما إلى ذلك)
- إضافة استعلامات SQL مخصصة لإجراء تحليلات متقدمة
- احفظ المقياس لإعادة استخدامه في لوحات المعلومات.
إنشاء لوحات المعلومات
- انقر على إنشاء لوحة معلومات لبدء إنشاء لوحة معلومات جديدة.
- أضف المقاييس إلى لوحة المعلومات الخاصة بك بسحب المقاييس المحفوظة وإفلاتها.
- خصّص تخطيط لوحة المعلومات ومظهرها.
- شارك لوحة المعلومات الخاصة بك مع فريقك أو ضمّنها في تطبيقك.
توفّر Databrain عدة ميزات متقدمة عند العمل مع ClickHouse:
الميزات المتقدمة
- SQL Console مخصّصة: اكتب استعلامات SQL مخصّصة ونفّذها مباشرةً على قاعدة بيانات ClickHouse
- البنية أحادية المستأجر ومتعددة المستأجرين: صِل قاعدة بيانات ClickHouse لديك، سواء ببنية أحادية المستأجر أو متعددة المستأجرين
- جدولة التقارير: جَدول التقارير الآلية وأرسلها عبر البريد الإلكتروني إلى المعنيين
- رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي: استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء ملخصات ورؤى من بياناتك
- التحليلات المضمّنة: ضمّن لوحات المعلومات والمقاييس مباشرةً في تطبيقاتك
- الطبقة الدلالية: أنشئ نماذج بيانات ومنطق أعمال قابلَين لإعادة الاستخدام
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
إذا لم تتمكن من الاتصال بـ ClickHouse:
فشل الاتصال
- تحقق من بيانات الاعتماد: راجع اسم المستخدم وكلمة المرور وURL الخاص بالمضيف مرةً أخرى
- تحقق من المنفذ: تأكد من أنك تستخدم المنفذ
8443لـ HTTPS (أو
8123لـ HTTP إذا كنت لا تستخدم SSL)
- السماح لعناوين IP: تأكد من أن عناوين IP الخاصة بـ Databrain مُدرجة في القائمة المسموح بها ضمن إعدادات جدار الحماية/الأمان في ClickHouse
- SSL/TLS: تأكد من تكوين SSL/TLS بشكل صحيح إذا كنت تستخدم HTTPS
- أذونات المستخدم: تحقق من أن لدى المستخدم أذونات SELECT على
information_schemaوعلى قواعد البيانات المستهدفة
إذا كانت الاستعلامات تعمل ببطء:
بطء أداء الاستعلامات
- حسِّن استعلاماتك: استخدم عوامل التصفية وعمليات التجميع بكفاءة
- أنشئ عروضًا مادية: لعمليات التجميع التي يكثر الوصول إليها، فكّر في إنشاء عروض مادية في ClickHouse
- استخدم أنواع البيانات المناسبة: تأكد من أن مخطط ClickHouse لديك يستخدم أنواع البيانات المثلى
- تحسين الفهرسة: استفد من المفاتيح الأساسية وفهارس التخطي في ClickHouse
لمزيد من المعلومات حول ميزات Databrain وكيفية إنشاء تحليلات متقدمة: