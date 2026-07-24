إعداد ClickHouse لـ Querio
1
إنشاء مستخدم مخصّص
اتباعًا لأفضل ممارسات الأمان، أنشئ حساب مستخدم مخصّصًا لـ Querio فقط بأقل الامتيازات المطلوبة:
CREATE USER querio_user IDENTIFIED BY 'STRONG_PASSWORD';
2
منح حق الوصول للقراءة فقط إلى قاعدة البيانات
احصر أذونات Querio في قواعد البيانات والجداول التي يحتاج إلى الاستعلام عنها فقط:
وبالنسبة إلى جداول محددة، استخدم:
GRANT SELECT ON my_database.* TO querio_user;
كرّر هذه العملية لكل قاعدة بيانات يحتاج Querio إلى الوصول إليها.
GRANT SELECT ON database.table_name TO querio_user;
3
جمع تفاصيل الاتصال
لتوصيل Querio بـ ClickHouse، ستحتاج إلى معلومات الاتصال التالية:
|المعلَمة
|الوصف
HOST
|عنوان خادم ClickHouse أو الـ تجمّع الخاص بك
PORT
|المنفذ 9440 (الافتراضي للبروتوكول الأصلي الآمن) أو المنفذ الذي قمت بتكوينه
DATABASE
|قاعدة البيانات التي تريد أن يستعلم منها Querio
USERNAME
querio_user (أو اسم المستخدم الذي اخترته)
PASSWORD
|كلمة مرور حساب المستخدم
- بالنسبة إلى ClickHouse Cloud، يمكنك العثور على تفاصيل الاتصال في Cloud Console
- بالنسبة إلى المثيلات ذاتية الإدارة، إذا كان ClickHouse يستخدم منفذًا مختلفًا، فتحقق من إعدادات الخادم
- المنفذ 9440 هو المنفذ الافتراضي لاتصالات البروتوكول الأصلي الآمن
سجّل الدخول أو أنشئ مساحة عمل Querio الخاصة بك على https://app.querio.ai/
أنشئ حساب Querio الخاص بك واربط ClickHouse
- في Querio، انتقل إلى الإعدادات ← مصادر البيانات وانقر على إضافة مصدر بيانات.
- حدِّد ClickHouse من قائمة خيارات قواعد البيانات.
- أدخل تفاصيل الاتصال الواردة أعلاه واحفظ التهيئة.
- سيتحقق Querio من اتصالك. وبعد نجاح ذلك، سيكون ClickHouse متاحًا كمصدر بيانات في أنحاء مساحة العمل الخاصة بك.
بعد ربط Querio بـ ClickHouse، يمكنك استكشاف بياناتك وتحليلها من أي مكان في المنصة. أنشئ مقطع SQL أو خلية Python في دفتر ملاحظات Querio، وحدد ClickHouse كمصدر بيانات، ثم نفّذ الاستعلامات مباشرةً على تجمّع ClickHouse لديك. استخدم أدوات التصور والذكاء الاصطناعي في Querio لاستخلاص الرؤى، وبناء اللوحات، ومشاركة النتائج.