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Chartbrew هي منصة لتصور البيانات تتيح لك إنشاء لوحات معلومات ومراقبة البيانات في الوقت الفعلي. وهي تدعم مصادر بيانات متعددة، بما في ذلك ClickHouse، وتوفّر واجهة لا تتطلب كتابة شيفرة لإنشاء المخططات والتقارير.

الهدف

في هذا الدليل، ستربط Chartbrew بـ ClickHouse، وتنفّذ استعلام SQL، وتنشئ تصورًا. وفي النهاية، قد تبدو لوحة المعلومات لديك على النحو التالي:
أضف بعض البياناتإذا لم تكن لديك مجموعة بيانات للعمل عليها، يمكنك إضافة أحد الأمثلة. يستخدم هذا الدليل مجموعة بيانات UK Price Paid.
1

اجمع تفاصيل الاتصال الخاصة بك

للاتصال بـ ClickHouse باستخدام HTTP(S)، تحتاج إلى المعلومات التالية:تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدِّد خدمة ثم انقر على Connect:
زر Connect لخدمة ClickHouse Cloud
اختر HTTPS. ستظهر تفاصيل الاتصال في مثال لأمر curl.
تفاصيل اتصال HTTPS لخدمة ClickHouse Cloud
إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال.
2

ربط Chartbrew بـ ClickHouse

  1. سجّل الدخول إلى Chartbrew ثم انتقل إلى علامة التبويب Connections.
  2. انقر على Create connection ثم اختر ClickHouse من خيارات قواعد البيانات المتاحة.
  3. أدخل تفاصيل الاتصال بقاعدة بيانات ClickHouse:
    • Display Name: اسم لتمييز الاتصال في Chartbrew.
    • Host: اسم المضيف أو عنوان IP لخادم ClickHouse.
    • Port: يكون عادةً 8443 لاتصالات HTTPS.
    • Database Name: قاعدة البيانات التي تريد الاتصال بها.
    • Username: اسم مستخدم ClickHouse الخاص بك.
    • Password: كلمة مرور ClickHouse الخاصة بك.
  4. انقر على Test connection للتحقق من أن Chartbrew يستطيع الاتصال بـ ClickHouse.
  5. إذا نجح الاختبار، فانقر على Save connection. سيجلب Chartbrew المخطط تلقائيًا من ClickHouse.
3

إنشاء مجموعة بيانات وتشغيل استعلام SQL

  1. انقر على زر Create dataset أو انتقل إلى علامة التبويب Datasets لإنشاء مجموعة بيانات.
  2. حدّد اتصال ClickHouse الذي أنشأته سابقًا.
اكتب استعلام SQL لاسترجاع البيانات التي تريد تصورها. على سبيل المثال، يحسب هذا الاستعلام متوسط السعر المدفوع سنويًا من مجموعة البيانات uk_price_paid:
انقر على Run query لجلب البيانات.إذا لم تكن متأكدًا من كيفية كتابة الاستعلام، يمكنك استخدام المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي في Chartbrew لإنشاء استعلامات SQL استنادًا إلى مخطط قاعدة بياناتك.بعد استرجاع البيانات، انقر على Configure dataset لإعداد معلمات التصور.
4

إنشاء تصور

  1. حدّد مقياسًا (قيمة رقمية) وبُعدًا (قيمة فئوية) لتصورك.
  2. عاين مجموعة البيانات للتأكد من أن نتائج الاستعلام مهيكلة بشكل صحيح.
  3. اختر نوع المخطط (مثل مخطط خطي أو مخطط أعمدة أو مخطط دائري) وأضفه إلى لوحة المعلومات.
  4. انقر على Complete dataset لإنهاء الإعداد.
يمكنك إنشاء أي عدد تريده من مجموعات البيانات لتصور جوانب مختلفة من بياناتك. وباستخدام مجموعات البيانات هذه، يمكنك إنشاء عدة لوحات معلومات لمتابعة مقاييس مختلفة.
5

أتمتة تحديثات البيانات

للحفاظ على تحديث لوحة المعلومات، يمكنك جدولة تحديثات تلقائية للبيانات:
  1. انقر على أيقونة التقويم بجانب زر تحديث مجموعة البيانات.
  2. اضبط الفاصل الزمني للتحديث (مثل كل ساعة أو كل يوم).
  3. احفظ الإعدادات لتمكين التحديث التلقائي.

تعرّف على المزيد

لمزيد من التفاصيل، اطّلع على تدوينة المدونة حول Chartbrew وClickHouse.
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦