إنشاء مجموعة بيانات وتشغيل استعلام SQL

انقر على زر Create dataset أو انتقل إلى علامة التبويب Datasets لإنشاء مجموعة بيانات. حدّد اتصال ClickHouse الذي أنشأته سابقًا.

اكتب استعلام SQL لاسترجاع البيانات التي تريد تصورها. على سبيل المثال، يحسب هذا الاستعلام متوسط السعر المدفوع سنويًا من مجموعة البيانات uk_price_paid :

SELECT toYear( date ) AS year , avg (price) AS avg_price FROM uk_price_paid GROUP BY year ORDER BY year ;

انقر على Run query لجلب البيانات.

إذا لم تكن متأكدًا من كيفية كتابة الاستعلام، يمكنك استخدام المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي في Chartbrew لإنشاء استعلامات SQL استنادًا إلى مخطط قاعدة بياناتك.

بعد استرجاع البيانات، انقر على Configure dataset لإعداد معلمات التصور.