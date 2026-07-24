في هذا الدليل، ستربط Chartbrew بـ ClickHouse، وتنفّذ استعلام SQL، وتنشئ تصورًا. وفي النهاية، قد تبدو لوحة المعلومات لديك على النحو التالي:
الهدف
1
اجمع تفاصيل الاتصال الخاصة بك
للاتصال بـ ClickHouse باستخدام HTTP(S)، تحتاج إلى المعلومات التالية:
تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدِّد خدمة ثم انقر على Connect:
|المعلمات
|الوصف
HOST and
PORT
|عادةً ما يكون المنفذ 8443 عند استخدام TLS، أو 8123 عند عدم استخدام TLS.
DATABASE NAME
|افتراضيًا، توجد قاعدة بيانات باسم
default. استخدم اسم قاعدة البيانات التي تريد الاتصال بها.
USERNAME and
PASSWORD
|افتراضيًا، يكون اسم المستخدم
default. استخدم اسم المستخدم المناسب لحالة الاستخدام لديك.
اختر HTTPS. ستظهر تفاصيل الاتصال في مثال لأمر
curl.
إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال.
2
ربط Chartbrew بـ ClickHouse
- سجّل الدخول إلى Chartbrew ثم انتقل إلى علامة التبويب Connections.
- انقر على Create connection ثم اختر ClickHouse من خيارات قواعد البيانات المتاحة.
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أدخل تفاصيل الاتصال بقاعدة بيانات ClickHouse:
- Display Name: اسم لتمييز الاتصال في Chartbrew.
- Host: اسم المضيف أو عنوان IP لخادم ClickHouse.
- Port: يكون عادةً
8443لاتصالات HTTPS.
- Database Name: قاعدة البيانات التي تريد الاتصال بها.
- Username: اسم مستخدم ClickHouse الخاص بك.
- Password: كلمة مرور ClickHouse الخاصة بك.
- انقر على Test connection للتحقق من أن Chartbrew يستطيع الاتصال بـ ClickHouse.
- إذا نجح الاختبار، فانقر على Save connection. سيجلب Chartbrew المخطط تلقائيًا من ClickHouse.
3
إنشاء مجموعة بيانات وتشغيل استعلام SQL
- انقر على زر Create dataset أو انتقل إلى علامة التبويب Datasets لإنشاء مجموعة بيانات.
- حدّد اتصال ClickHouse الذي أنشأته سابقًا.
uk_price_paid:
انقر على Run query لجلب البيانات.إذا لم تكن متأكدًا من كيفية كتابة الاستعلام، يمكنك استخدام المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي في Chartbrew لإنشاء استعلامات SQL استنادًا إلى مخطط قاعدة بياناتك.بعد استرجاع البيانات، انقر على Configure dataset لإعداد معلمات التصور.
SELECT toYear(date) AS year, avg(price) AS avg_price
FROM uk_price_paid
GROUP BY year
ORDER BY year;
4
إنشاء تصور
- حدّد مقياسًا (قيمة رقمية) وبُعدًا (قيمة فئوية) لتصورك.
- عاين مجموعة البيانات للتأكد من أن نتائج الاستعلام مهيكلة بشكل صحيح.
- اختر نوع المخطط (مثل مخطط خطي أو مخطط أعمدة أو مخطط دائري) وأضفه إلى لوحة المعلومات.
- انقر على Complete dataset لإنهاء الإعداد.
5
أتمتة تحديثات البيانات
للحفاظ على تحديث لوحة المعلومات، يمكنك جدولة تحديثات تلقائية للبيانات:
- انقر على أيقونة التقويم بجانب زر تحديث مجموعة البيانات.
- اضبط الفاصل الزمني للتحديث (مثل كل ساعة أو كل يوم).
- احفظ الإعدادات لتمكين التحديث التلقائي.
لمزيد من التفاصيل، اطّلع على تدوينة المدونة حول Chartbrew وClickHouse.