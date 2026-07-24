المتطلبات الأساسية
- قاعدة بيانات ClickHouse، سواء كانت مستضافة ذاتيًا أو على ClickHouse Cloud
- حساب على Dot
ربط Dot بـ ClickHouse
- في واجهة Dot، انتقل إلى Settings → Connections.
- انقر على Add new connection ثم اختر ClickHouse.
- أدخل تفاصيل الاتصال:
- Host: اسم مضيف خادم ClickHouse أو endpoint الخاص بـ ClickHouse Cloud
- Port:
8443(HTTPS لـ ClickHouse Cloud) أو
8123(HTTP لمستضافة ذاتيًا)
- Username / Password: مستخدم لديه صلاحية قراءة
- Database: يمكن اختياريًا تعيين schema افتراضي
- انقر على Connect.
يجعل Dot البيانات في متناولك عبر المحادثة:
أبرز الميزات
- اسأل بلغة طبيعية: احصل على إجابات من دون كتابة SQL.
- تحليل الأسباب: اطرح أسئلة متابعة لفهم الاتجاهات والشذوذات.
- يعمل حيث تعمل: في Slack أو Microsoft Teams أو ChatGPT أو تطبيق الويب.
- نتائج موثوقة: يتحقق Dot من الاستعلامات وفقًا للمخططات والتعريفات لديك لتقليل الأخطاء إلى أدنى حد.
- قابل للتوسع: يعتمد على query-pushdown، جامعًا بين ذكاء Dot وسرعة ClickHouse.
Dot جاهز للاستخدام على مستوى المؤسسات:
الأمان والحوكمة
- الأذونات والأدوار: يرث آليات التحكم في وصول مستخدمي ClickHouse
- الأمان على مستوى الصفوف: مدعوم إذا جرى تكوينه في ClickHouse
- TLS / SSL: مفعّل افتراضيًا في ClickHouse Cloud؛ ويُضبط يدويًا في البيئات المستضافة ذاتيًا
- الحوكمة والتحقق: تساعد مساحة التدريب/التحقق على الحد من الهلوسة
- الامتثال: معتمد وفق SOC 2 Type I
موارد إضافية
- موقع Dot: https://www.getdot.ai/
- الوثائق: https://docs.getdot.ai/
- تطبيق Dot: https://app.getdot.ai/