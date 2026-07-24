روبوت محادثة بالذكاء الاصطناعي | Dot هو مساعد افتراضي ذكي للبيانات يجيب على أسئلة بيانات الأعمال، ويسترجع التعريفات وأصول البيانات ذات الصلة، ويمكنه حتى المساعدة في نمذجة البيانات، ومدعوم من ClickHouse.