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Dot هو محلّل بياناتك المدعوم بالذكاء الاصطناعي. ويتصل مباشرةً بـ ClickHouse لتتمكن من طرح أسئلة عن البيانات بلغة طبيعية، واستكشاف البيانات، واختبار الفرضيات، والإجابة عن أسئلة “لماذا” — مباشرةً من Slack أو Microsoft Teams أو ChatGPT أو واجهة الويب الأصلية.

المتطلبات الأساسية

  • قاعدة بيانات ClickHouse، سواء كانت مستضافة ذاتيًا أو على ClickHouse Cloud
  • حساب على Dot

ربط Dot بـ ClickHouse


  1. في واجهة Dot، انتقل إلى Settings → Connections.
  2. انقر على Add new connection ثم اختر ClickHouse.
  3. أدخل تفاصيل الاتصال:
    • Host: اسم مضيف خادم ClickHouse أو endpoint الخاص بـ ClickHouse Cloud
    • Port: 8443 (HTTPS لـ ClickHouse Cloud) أو 8123 (HTTP لمستضافة ذاتيًا)
    • Username / Password: مستخدم لديه صلاحية قراءة
    • Database: يمكن اختياريًا تعيين schema افتراضي
  4. انقر على Connect.
يستخدم Dot أسلوب query-pushdown: إذ يتولى ClickHouse عمليات المعالجة الحسابية المكثفة على نطاق واسع، بينما يضمن Dot تقديم إجابات دقيقة وموثوقة.

أبرز الميزات

يجعل Dot البيانات في متناولك عبر المحادثة:
  • اسأل بلغة طبيعية: احصل على إجابات من دون كتابة SQL.
  • تحليل الأسباب: اطرح أسئلة متابعة لفهم الاتجاهات والشذوذات.
  • يعمل حيث تعمل: في Slack أو Microsoft Teams أو ChatGPT أو تطبيق الويب.
  • نتائج موثوقة: يتحقق Dot من الاستعلامات وفقًا للمخططات والتعريفات لديك لتقليل الأخطاء إلى أدنى حد.
  • قابل للتوسع: يعتمد على query-pushdown، جامعًا بين ذكاء Dot وسرعة ClickHouse.

الأمان والحوكمة

Dot جاهز للاستخدام على مستوى المؤسسات:
  • الأذونات والأدوار: يرث آليات التحكم في وصول مستخدمي ClickHouse
  • الأمان على مستوى الصفوف: مدعوم إذا جرى تكوينه في ClickHouse
  • TLS / SSL: مفعّل افتراضيًا في ClickHouse Cloud؛ ويُضبط يدويًا في البيئات المستضافة ذاتيًا
  • الحوكمة والتحقق: تساعد مساحة التدريب/التحقق على الحد من الهلوسة
  • الامتثال: معتمد وفق SOC 2 Type I

موارد إضافية

يمكنك الآن استخدام ClickHouse + Dot لتحليل بياناتك عبر المحادثة — من خلال الجمع بين مساعد Dot المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومحرك التحليلات السريع والقابل للتوسع من ClickHouse.
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦