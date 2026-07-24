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Hashboard هي أداة تفاعلية لاستكشاف البيانات تتيح لأي شخص في مؤسستك تتبّع المقاييس واستخلاص رؤى قابلة للتنفيذ. ينفّذ Hashboard استعلامات SQL مباشرة على قاعدة بيانات ClickHouse لديك، وهو مفيد بشكل خاص في حالات استخدام استكشاف البيانات المخصّص والخدمة الذاتية.
يرشدك هذا الدليل خلال خطوات ربط Hashboard بمثيل ClickHouse لديك. تتوفر هذه المعلومات أيضًا في وثائق تكامل ClickHouse الخاصة بـ Hashboard.

المتطلبات الأساسية

خطوات ربط Hashboard بـ ClickHouse

1

اجمع تفاصيل الاتصال

للاتصال بـ ClickHouse باستخدام native TCP، ستحتاج إلى المعلومات التالية:تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدّد الخدمة التي ستتصل بها، ثم انقر على Connect:
زر Connect لخدمة ClickHouse Cloud
اختر Native، وستتوفر التفاصيل ضمن مثال لأمر clickhouse-client.
تفاصيل اتصال ClickHouse Cloud عبر Native TCP
إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيحدّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال.
2

أضف اتصالًا جديدًا بقاعدة بيانات في Hashboard

  1. انتقل إلى مشروع Hashboard الخاص بك.
  2. افتح صفحة الإعدادات بالنقر على أيقونة الترس في شريط التنقل الجانبي.
  3. انقر على + New Database Connection.
  4. في النافذة المنبثقة، اختر “ClickHouse.”
  5. املأ حقول Connection Name وHost وPort وUsername وPassword وDatabase بالمعلومات التي جمعتها سابقًا.
  6. انقر على “Test” للتحقق من إعداد الاتصال بنجاح.
  7. انقر على “Add”
أصبحت قاعدة بيانات ClickHouse الخاصة بك الآن متصلة بـ Hashboard، ويمكنك المتابعة بإنشاء نماذج البيانات والاستكشافات والمقاييس ولوحات المعلومات. راجع وثائق Hashboard ذات الصلة لمزيد من التفاصيل حول هذه الميزات.

مزيد من المعلومات

لمزيد من الميزات المتقدمة ومعلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، يُرجى زيارة وثائق Hashboard.
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦