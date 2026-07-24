يرشدك هذا الدليل خلال خطوات ربط Hashboard بمثيل ClickHouse لديك. تتوفر هذه المعلومات أيضًا في وثائق تكامل ClickHouse الخاصة بـ Hashboard.
المتطلبات الأساسية
- قاعدة بيانات ClickHouse مستضافة إما على البنية التحتية الخاصة بك أو على ClickHouse Cloud.
- حساب على Hashboard ومشروع.
خطوات ربط Hashboard بـ ClickHouse
1
اجمع تفاصيل الاتصال
للاتصال بـ ClickHouse باستخدام native TCP، ستحتاج إلى المعلومات التالية:
تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدّد الخدمة التي ستتصل بها، ثم انقر على Connect:
|المعلمات
|الوصف
HOST and
PORT
|يكون المنفذ عادةً 9440 عند استخدام TLS، أو 9000 عند عدم استخدام TLS.
DATABASE NAME
|توجد افتراضيًا قاعدة بيانات باسم
default؛ استخدم اسم قاعدة البيانات التي تريد الاتصال بها.
USERNAME and
PASSWORD
|يكون اسم المستخدم افتراضيًا هو
default. استخدم اسم المستخدم المناسب لحالة الاستخدام الخاصة بك.
اختر Native، وستتوفر التفاصيل ضمن مثال لأمر
clickhouse-client.
إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيحدّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال.
2
أضف اتصالًا جديدًا بقاعدة بيانات في Hashboard
- انتقل إلى مشروع Hashboard الخاص بك.
- افتح صفحة الإعدادات بالنقر على أيقونة الترس في شريط التنقل الجانبي.
- انقر على
+ New Database Connection.
- في النافذة المنبثقة، اختر “ClickHouse.”
- املأ حقول Connection Name وHost وPort وUsername وPassword وDatabase بالمعلومات التي جمعتها سابقًا.
- انقر على “Test” للتحقق من إعداد الاتصال بنجاح.
- انقر على “Add”
لمزيد من الميزات المتقدمة ومعلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، يُرجى زيارة وثائق Hashboard.