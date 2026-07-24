اجمع تفاصيل الاتصال الخاصة بك

للاتصال بـ ClickHouse باستخدام native TCP، ستحتاج إلى المعلومات التالية:

المعلمات الوصف HOST and PORT يكون المنفذ عادةً 9440 عند استخدام TLS، أو 9000 عند عدم استخدام TLS. DATABASE NAME توجد افتراضيًا قاعدة بيانات باسم default ؛ استخدم اسم قاعدة البيانات التي تريد الاتصال بها. USERNAME and PASSWORD يكون اسم المستخدم افتراضيًا هو default . استخدم اسم المستخدم المناسب لحالة الاستخدام الخاصة بك.

تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدّد الخدمة التي ستتصل بها، ثم انقر على Connect:

اختر Native، وستتوفر التفاصيل ضمن مثال لأمر clickhouse-client .

إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيحدّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال.