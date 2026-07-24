قبل الاتصال، تأكد من توفر ما يلي:
المتطلبات الأساسية
- الأذونات: يجب أن تكون Admin في Holistics حتى تتمكن من إضافة Data Sources جديدة.
- الوصول إلى الشبكة: يجب أن يكون خادم ClickHouse لديك متاحًا للوصول من عناوين IP الخاصة بـ Holistics.
- مستخدم قاعدة البيانات: أنشئ مستخدمًا مخصصًا للقراءة فقط لـ Holistics بدلًا من استخدام حساب مسؤول.
يتطلب المستخدم المخصص امتيازات
الامتيازات الموصى بها
SELECT على الجداول التي تريد الاستعلام عنها، بالإضافة إلى جداول
system (لاكتشاف المخطط).
-- Example: Grant read access to a specific database
GRANT SELECT ON my_database.* TO holistics_user;
-- Grant access to system metadata
GRANT SELECT ON system.* TO holistics_user;
1
اجمع تفاصيل الاتصال
للاتصال بـ ClickHouse عبر HTTP(S)، ستحتاج إلى المعلومات التالية:
يمكنك العثور على هذه التفاصيل بالنقر على زر Connect في وحدة تحكم ClickHouse Cloud واختيار HTTPS.
|المعلمة
|الوصف
|Host
|اسم المضيف لخادم ClickHouse لديك (على سبيل المثال:
mz322.eu-central-1.aws.clickhouse.cloud).
|Port
|8443 لـ ClickHouse Cloud (SSL/TLS)، و8123 للمثيلات ذاتية الإدارة من دون SSL.
|Database Name
|اسم قاعدة البيانات التي تريد الاتصال بها. وعادةً ما تكون القيمة الافتراضية
default.
|Username
|اسم مستخدم قاعدة البيانات. والقيمة الافتراضية هي
default.
|Password
|كلمة المرور الخاصة بمستخدم قاعدة البيانات.
2
اضبط الوصول إلى الشبكة
بما أن Holistics تطبيق قائم على السحابة، يجب أن تتمكن خوادمه من الوصول إلى قاعدة بياناتك. لديك خياران:
- اتصال مباشر (موصى به): اسمح بعناوين IP الخاصة بـ Holistics في جدار الحماية لديك أو في IP Access List الخاصة بـ ClickHouse Cloud. يمكنك العثور على قائمة عناوين IP في دليل IP Whitelisting.
- نفق SSH عكسي: إذا كانت قاعدة بياناتك موجودة في شبكة خاصة (VPC) ولا يمكن إتاحتها على الإنترنت العام، فاستخدم Reverse SSH Tunnel.
3
أضف مصدر بيانات في Holistics
- في Holistics، انتقل إلى Settings → Data Sources.
- انقر على New Data Source ثم اختر ClickHouse.
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املأ النموذج بالتفاصيل التي جمعتها في الخطوة 1.
الحقل الإعداد Host اسم مضيف ClickHouse لديك Port
8443(أو
8123)
Require SSL بدّل إلى ON إذا كنت تستخدم المنفذ 8443 (مطلوب لـ ClickHouse Cloud). Database Name
default(أو اسم DB الخاص بك)
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انقر على Test Connection.
- نجاح: انقر على Save.
- فشل: تحقق من اسم المستخدم/كلمة المرور، وتأكد من السماح بعناوين IP الخاصة بـ Holistics.
تدعم Holistics معظم ميزات SQL القياسية في ClickHouse، مع الاستثناءات التالية:
القيود المعروفة
- الإجمالي التراكمي: هذه الدالة التحليلية مدعومة حاليًا بشكل محدود في ClickHouse.
- أنواع البيانات المتداخلة: قد تتطلب بُنى JSON أو Array المتداخلة بعمق تسطيحها عبر نماذج SQL قبل عرضها بصريًا.