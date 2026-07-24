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Holistics هي منصة ذكاء أعمال ذاتي الخدمة مصممة أصلًا للذكاء الاصطناعي، وتوفّر طبقة دلالية قابلة للبرمجة تضمن مقاييس متسقة وموثوقة. من خلال ربط ClickHouse بـ Holistics، تحصل فرقك على تجربة ذاتية الخدمة سريعة وموثوقة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، وترتكز إلى طبقة دلالية قائمة على الشيفرة. ويمكن لمستخدمي الأعمال استكشاف البيانات بثقة باستخدام السحب والإفلات والذكاء الاصطناعي، بينما تحافظ أنت على تعريفات المقاييس بحيث تكون قابلة لإعادة الاستخدام، وقابلة للتركيب، وخاضعة للتحكم في الإصدارات عبر Git.

المتطلبات الأساسية

قبل الاتصال، تأكد من توفر ما يلي:
  • الأذونات: يجب أن تكون Admin في Holistics حتى تتمكن من إضافة Data Sources جديدة.
  • الوصول إلى الشبكة: يجب أن يكون خادم ClickHouse لديك متاحًا للوصول من عناوين IP الخاصة بـ Holistics.
  • مستخدم قاعدة البيانات: أنشئ مستخدمًا مخصصًا للقراءة فقط لـ Holistics بدلًا من استخدام حساب مسؤول.
يتطلب المستخدم المخصص امتيازات SELECT على الجداول التي تريد الاستعلام عنها، بالإضافة إلى جداول system (لاكتشاف المخطط).
1

اجمع تفاصيل الاتصال

للاتصال بـ ClickHouse عبر HTTP(S)، ستحتاج إلى المعلومات التالية:يمكنك العثور على هذه التفاصيل بالنقر على زر Connect في وحدة تحكم ClickHouse Cloud واختيار HTTPS.
2

اضبط الوصول إلى الشبكة

بما أن Holistics تطبيق قائم على السحابة، يجب أن تتمكن خوادمه من الوصول إلى قاعدة بياناتك. لديك خياران:
  1. اتصال مباشر (موصى به): اسمح بعناوين IP الخاصة بـ Holistics في جدار الحماية لديك أو في IP Access List الخاصة بـ ClickHouse Cloud. يمكنك العثور على قائمة عناوين IP في دليل IP Whitelisting.
  2. نفق SSH عكسي: إذا كانت قاعدة بياناتك موجودة في شبكة خاصة ‏(VPC) ولا يمكن إتاحتها على الإنترنت العام، فاستخدم Reverse SSH Tunnel.
3

أضف مصدر بيانات في Holistics

  1. في Holistics، انتقل إلى Settings → Data Sources.
  2. انقر على New Data Source ثم اختر ClickHouse.
  3. املأ النموذج بالتفاصيل التي جمعتها في الخطوة 1.
  4. انقر على Test Connection.

القيود المعروفة

تدعم Holistics معظم ميزات SQL القياسية في ClickHouse، مع الاستثناءات التالية:
  • الإجمالي التراكمي: هذه الدالة التحليلية مدعومة حاليًا بشكل محدود في ClickHouse.
  • أنواع البيانات المتداخلة: قد تتطلب بُنى JSON أو Array المتداخلة بعمق تسطيحها عبر نماذج SQL قبل عرضها بصريًا.
للاطلاع على القائمة الكاملة بالميزات المدعومة، يُرجى الرجوع إلى صفحة القيود الخاصة بقاعدة البيانات.
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦