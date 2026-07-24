Holistics هي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لذكاء الأعمال بالخدمة الذاتية والتحليلات المضمنة، وتساعد الجميع على اتخاذ قرارات أفضل باستخدام مقاييس خاضعة للحوكمة ويسهل الوصول إليها.

Holistics هي منصة ذكاء أعمال ذاتي الخدمة مصممة أصلًا للذكاء الاصطناعي، وتوفّر طبقة دلالية قابلة للبرمجة تضمن مقاييس متسقة وموثوقة.

من خلال ربط ClickHouse بـ Holistics، تحصل فرقك على تجربة ذاتية الخدمة سريعة وموثوقة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، وترتكز إلى طبقة دلالية قائمة على الشيفرة. ويمكن لمستخدمي الأعمال استكشاف البيانات بثقة باستخدام السحب والإفلات والذكاء الاصطناعي، بينما تحافظ أنت على تعريفات المقاييس بحيث تكون قابلة لإعادة الاستخدام، وقابلة للتركيب، وخاضعة للتحكم في الإصدارات عبر Git.

​ المتطلبات الأساسية

قبل الاتصال، تأكد من توفر ما يلي:

الأذونات: يجب أن تكون Admin في Holistics حتى تتمكن من إضافة Data Sources جديدة.

يجب أن تكون Admin في Holistics حتى تتمكن من إضافة Data Sources جديدة. الوصول إلى الشبكة: يجب أن يكون خادم ClickHouse لديك متاحًا للوصول من عناوين IP الخاصة بـ Holistics.

يجب أن يكون خادم ClickHouse لديك متاحًا للوصول من عناوين IP الخاصة بـ Holistics. مستخدم قاعدة البيانات: أنشئ مستخدمًا مخصصًا للقراءة فقط لـ Holistics بدلًا من استخدام حساب مسؤول.

​ الامتيازات الموصى بها

يتطلب المستخدم المخصص امتيازات SELECT على الجداول التي تريد الاستعلام عنها، بالإضافة إلى جداول system (لاكتشاف المخطط).

-- Example: Grant read access to a specific database GRANT SELECT ON my_database. * TO holistics_user; -- Grant access to system metadata GRANT SELECT ON system . * TO holistics_user;

1 اجمع تفاصيل الاتصال للاتصال بـ ClickHouse عبر HTTP(S)، ستحتاج إلى المعلومات التالية: المعلمة الوصف Host اسم المضيف لخادم ClickHouse لديك (على سبيل المثال: mz322.eu-central-1.aws.clickhouse.cloud ). Port 8443 لـ ClickHouse Cloud ‏(SSL/TLS)، و8123 للمثيلات ذاتية الإدارة من دون SSL. Database Name اسم قاعدة البيانات التي تريد الاتصال بها. وعادةً ما تكون القيمة الافتراضية default . Username اسم مستخدم قاعدة البيانات. والقيمة الافتراضية هي default . Password كلمة المرور الخاصة بمستخدم قاعدة البيانات. يمكنك العثور على هذه التفاصيل بالنقر على زر Connect في وحدة تحكم ClickHouse Cloud واختيار HTTPS. 2 اضبط الوصول إلى الشبكة بما أن Holistics تطبيق قائم على السحابة، يجب أن تتمكن خوادمه من الوصول إلى قاعدة بياناتك. لديك خياران: اتصال مباشر (موصى به): اسمح بعناوين IP الخاصة بـ Holistics في جدار الحماية لديك أو في IP Access List الخاصة بـ ClickHouse Cloud. يمكنك العثور على قائمة عناوين IP في اسمح بعناوين IP الخاصة بـ Holistics في جدار الحماية لديك أو في IP Access List الخاصة بـ ClickHouse Cloud. يمكنك العثور على قائمة عناوين IP في دليل IP Whitelisting نفق SSH عكسي: إذا كانت قاعدة بياناتك موجودة في شبكة خاصة ‏(VPC) ولا يمكن إتاحتها على الإنترنت العام، فاستخدم إذا كانت قاعدة بياناتك موجودة في شبكة خاصة ‏(VPC) ولا يمكن إتاحتها على الإنترنت العام، فاستخدم Reverse SSH Tunnel 3 أضف مصدر بيانات في Holistics في Holistics، انتقل إلى Settings → Data Sources. انقر على New Data Source ثم اختر ClickHouse. املأ النموذج بالتفاصيل التي جمعتها في الخطوة 1. الحقل الإعداد Host اسم مضيف ClickHouse لديك Port 8443 (أو 8123 ) Require SSL بدّل إلى ON إذا كنت تستخدم المنفذ 8443 (مطلوب لـ ClickHouse Cloud). Database Name default (أو اسم DB الخاص بك) انقر على Test Connection. نجاح: انقر على Save .

انقر على . فشل: تحقق من اسم المستخدم/كلمة المرور، وتأكد من السماح بعناوين IP الخاصة بـ Holistics.

​ القيود المعروفة

تدعم Holistics معظم ميزات SQL القياسية في ClickHouse، مع الاستثناءات التالية:

الإجمالي التراكمي: هذه الدالة التحليلية مدعومة حاليًا بشكل محدود في ClickHouse.

هذه الدالة التحليلية مدعومة حاليًا بشكل محدود في ClickHouse. أنواع البيانات المتداخلة: قد تتطلب بُنى JSON أو Array المتداخلة بعمق تسطيحها عبر نماذج SQL قبل عرضها بصريًا.