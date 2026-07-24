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تحليلات موجّهة للعملاء لأي منصة. صُممت لتقديم تصورات بصرية جذابة. وهندست لتكون بسيطة.

الهدف

في هذا الدليل، ستربط بياناتك من ClickHouse بـ Explo وتعرض النتائج بصريًا. سيبدو المخطط كما يلي:

أضف بعض البياناتإذا لم تكن لديك مجموعة بيانات للعمل عليها، يمكنك إضافة أحد الأمثلة المتاحة. يستخدم هذا الدليل مجموعة بيانات UK Price Paid، لذا قد ترغب في اختيارها. وهناك عدة مجموعات أخرى يمكنك الاطلاع عليها ضمن قسم التوثيق نفسه.
1

اجمع تفاصيل الاتصال الخاصة بك

للاتصال بـ ClickHouse باستخدام HTTP(S)، تحتاج إلى المعلومات التالية:تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدِّد خدمة ثم انقر على Connect:
زر Connect لخدمة ClickHouse Cloud
اختر HTTPS. ستظهر تفاصيل الاتصال في مثال لأمر curl.
تفاصيل اتصال HTTPS لخدمة ClickHouse Cloud
إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال.
2

ربط Explo بـ ClickHouse

  1. سجّل للحصول على حساب في Explo.
  2. انقر على علامة تبويب Data في الشريط الجانبي الأيسر.
  1. انقر على Connect Data Source في أعلى الجهة اليمنى.
  1. املأ المعلومات في صفحة Getting Started
  1. اختر ClickHouse
  1. أدخِل بيانات اعتماد ClickHouse.
  1. اضبط Security
  1. ضمن ClickHouse، أضِف عناوين IP الخاصة بـ Explo إلى القائمة المسموح بها. 54.211.43.19, 52.55.98.121, 3.214.169.94, و 54.156.141.148
3

إنشاء لوحة معلومات

  1. انتقل إلى علامة تبويب لوحة معلومات في شريط التنقل الجانبي الأيسر.
  1. انقر على Create Dashboard في الزاوية العلوية اليمنى، ثم سمِّ لوحة المعلومات. لقد أنشأت الآن لوحة معلومات!
  1. ينبغي أن ترى الآن شاشة مشابهة لهذه:
4

تشغيل استعلام SQL

  1. احصل على اسم الجدول من الشريط الجانبي الأيمن أسفل عنوان المخطط، ثم أدخِل الأمر التالي في محرر مجموعة البيانات: SELECT * FROM YOUR_TABLE_NAME LIMIT 100
  1. انقر الآن على Run ثم انتقل إلى علامة تبويب preview لرؤية بياناتك.
5

إنشاء مخطط

  1. من الجهة اليسرى، اسحب أيقونة المخطط الشريطي إلى الشاشة.
  1. اختر مجموعة البيانات. ينبغي أن ترى الآن شاشة مشابهة لما يلي:
  1. املأ county في المحور X وPrice في قسم المحور Y كما يلي:
  1. الآن، غيّر التجميع إلى AVG.
  1. أصبح لدينا الآن متوسط أسعار المنازل موزعًا حسب السعر!

تعرّف على المزيد

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول Explo وكيفية إنشاء لوحات المعلومات من خلال الاطلاع على وثائق Explo.
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦