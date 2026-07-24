clickhouse-odbc-bridge. وإذا جرى تحميل برنامج تشغيل ODBC مباشرةً من
clickhouse-server، فقد تؤدي مشكلات برنامج التشغيل إلى تعطل خادم ClickHouse. ويشغّل ClickHouse تلقائيًا
clickhouse-odbc-bridge عند الحاجة إليه. ويُثبَّت برنامج جسر ODBC من الحزمة نفسها التي تتضمن
clickhouse-server.
يدعم هذا المحرك نوع البيانات Nullable.
إنشاء جدول
اطّلع على وصف تفصيلي لاستعلام CREATE TABLE. قد تختلف بنية الجدول عن بنية الجدول المصدر:
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
name1 [type1],
name2 [type2],
...
)
ENGINE = ODBC(datasource, external_database, external_table)
- يجب أن تكون أسماء الأعمدة مطابقةً لما في الجدول المصدر، ولكن يمكنك استخدام بعض هذه الأعمدة فقط وبأي ترتيب.
- قد تختلف أنواع الأعمدة عن تلك الموجودة في الجدول المصدر. يحاول ClickHouse cast القيم إلى أنواع بيانات ClickHouse.
- يحدّد الإعداد external_table_functions_use_nulls كيفية التعامل مع الأعمدة Nullable. القيمة الافتراضية: 1. إذا كانت القيمة 0، فلن تُنشئ دالة الجدول أعمدة Nullable، وستُدرج القيم الافتراضية بدلًا من nulls. وينطبق ذلك أيضًا على قيم NULL داخل المصفوفات.
datasource— اسم القسم الذي يحتوي على إعدادات الاتصال في ملف
odbc.ini.
external_database— اسم قاعدة بيانات في نظام إدارة قواعد بيانات خارجي.
external_table— اسم جدول في
external_database.
استرجاع البيانات من تثبيت MySQL المحلي عبر ODBC تم التحقق من هذا المثال على Ubuntu Linux 18.04 وMySQL server 5.7. تأكد من تثبيت unixODBC وMySQL Connector. افتراضيًا (إذا تم التثبيت من الحزم)، يبدأ ClickHouse العمل بالمستخدم
مثال للاستخدام
clickhouse. لذلك، تحتاج إلى إنشاء هذا المستخدم وتهيئته على MySQL server.
$ sudo mysql
ثم قم بتهيئة الاتصال في
mysql> CREATE USER 'clickhouse'@'localhost' IDENTIFIED BY 'clickhouse';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'clickhouse'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
/etc/odbc.ini.
يمكنك التحقق من الاتصال باستخدام الأداة
$ cat /etc/odbc.ini
[mysqlconn]
DRIVER = /usr/local/lib/libmyodbc5w.so
SERVER = 127.0.0.1
PORT = 3306
DATABASE = test
USER = clickhouse
PASSWORD = clickhouse
isql المتوفرة ضمن تثبيت unixODBC.
جدول في MySQL:
$ isql -v mysqlconn
+-------------------------+
| Connected! |
| |
...
جدول في ClickHouse يسترجع البيانات من جدول MySQL:
mysql> CREATE DATABASE test;
Query OK, 1 row affected (0,01 sec)
mysql> CREATE TABLE `test`.`test` (
-> `int_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
-> `int_nullable` INT NULL DEFAULT NULL,
-> `float` FLOAT NOT NULL,
-> `float_nullable` FLOAT NULL DEFAULT NULL,
-> PRIMARY KEY (`int_id`));
Query OK, 0 rows affected (0,09 sec)
mysql> insert into test.test (`int_id`, `float`) VALUES (1,2);
Query OK, 1 row affected (0,00 sec)
mysql> select * from test.test;
+------+----------+-----+----------+
| int_id | int_nullable | float | float_nullable |
+------+----------+-----+----------+
| 1 | NULL | 2 | NULL |
+------+----------+-----+----------+
1 row in set (0,00 sec)
CREATE TABLE odbc_t
(
`int_id` Int32,
`float_nullable` Nullable(Float32)
)
ENGINE = ODBC('DSN=mysqlconn', 'test', 'test')
SELECT * FROM odbc_t
┌─int_id─┬─float_nullable─┐
│ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└────────┴────────────────┘