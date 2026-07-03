يمكن تطبيق المُركِّب
الوصف
Array
على الدالة
uniq
لحساب العدد التقريبي للعناصر الفريدة عبر جميع المصفوفات،
باستخدام دالة المُركِّب التجميعي
uniqArray.
تكون الدالة
uniqArray مفيدة عندما تحتاج إلى حساب العناصر الفريدة عبر
عدة مصفوفات ضمن مجموعة بيانات. وهي مكافئة لاستخدام
uniq(arrayJoin())، حيث
تعمل
arrayJoin أولًا على تسطيح المصفوفات، ثم تحسب
uniq العناصر الفريدة.
في هذا المثال، سنستخدم مجموعة بيانات نموذجية عن اهتمامات المستخدمين عبر فئات مختلفة لتوضيح كيفية عمل
مثال على الاستخدام
uniqArray. وسنقارنها مع
uniq(arrayJoin()) لبيان الفرق في احتساب العناصر الفريدة.
تحسب الدالة
Query
CREATE TABLE user_interests
(
user_id UInt32,
interests Array(String)
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO user_interests VALUES
(1, ['reading', 'gaming', 'music']),
(2, ['gaming', 'sports', 'music']),
(3, ['reading', 'cooking']);
SELECT
uniqArray(interests) AS unique_interests_total,
uniq(arrayJoin(interests)) AS unique_interests_arrayJoin
FROM user_interests;
uniqArray العناصر الفريدة عبر جميع المصفوفات مجتمعة، على نحو مماثل لـ
uniq(arrayJoin()).
في هذا المثال:
- تُرجع
uniqArrayالقيمة 5 لأن هناك 5 اهتمامات فريدة لدى جميع المستخدمين: ‘reading’، ‘gaming’، ‘music’، ‘sports’، ‘cooking’
- تُرجع
uniq(arrayJoin())أيضًا القيمة 5، مما يوضح أن كلتا الدالتين تحسبان العناصر الفريدة عبر جميع المصفوفات
Response
┌─unique_interests_total─┬─unique_interests_arrayJoin─┐
1. │ 5 │ 5 │
└────────────────────────┴────────────────────────────┘