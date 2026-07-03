يمكن تطبيق المُركِّب
الوصف
State
على الدالة
avg
لإنتاج حالة وسيطة من النوع
AggregateFunction(avg, T)، حيث
يكون
T هو النوع المحدد للمتوسط.
في هذا المثال، سنستعرض كيفية استخدام النوع
مثال على الاستخدام
AggregateFunction
مع الدالة
avgState لتجميع بيانات حركة مرور الموقع الإلكتروني.
أولاً، أنشئ الجدول المصدر لبيانات حركة مرور الموقع:
أنشئ جدول التجميع الذي سيخزّن متوسطات أوقات الاستجابة. تجدر الإشارة إلى أن
CREATE TABLE raw_page_views
(
page_id UInt32,
page_name String,
response_time_ms UInt32, -- Page response time in milliseconds
viewed_at DateTime DEFAULT now()
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY (page_id, viewed_at);
avg لا يمكنه استخدام النوع
SimpleAggregateFunction لأنه يستلزم حالةً معقدة
(مجموعًا وعددًا). لذا نستخدم النوع
AggregateFunction:
أنشئ incremental materialized view ستعمل كـ insert trigger للبيانات الجديدة وتخزّن بيانات الحالة الوسيطة في الجدول الهدف المحدد أعلاه:
CREATE TABLE page_performance
(
page_id UInt32,
page_name String,
avg_response_time AggregateFunction(avg, UInt32) -- Stores the state needed for avg calculation
)
ENGINE = AggregatingMergeTree()
ORDER BY page_id;
أدرج بعض البيانات الأولية في جدول المصدر، مما يُنشئ جزءًا على القرص:
CREATE MATERIALIZED VIEW page_performance_mv
TO page_performance
AS SELECT
page_id,
page_name,
avgState(response_time_ms) AS avg_response_time -- Using -State combinator
FROM raw_page_views
GROUP BY page_id, page_name;
أدرج المزيد من البيانات لإنشاء جزء ثانٍ على القرص:
INSERT INTO raw_page_views (page_id, page_name, response_time_ms) VALUES
(1, 'Homepage', 120),
(1, 'Homepage', 135),
(2, 'Products', 95),
(2, 'Products', 105),
(3, 'About', 80),
(3, 'About', 90);
افحص الجدول الهدف
INSERT INTO raw_page_views (page_id, page_name, response_time_ms) VALUES
(1, 'Homepage', 150),
(2, 'Products', 110),
(3, 'About', 70),
(4, 'Contact', 60),
(4, 'Contact', 65);
page_performance:
SELECT
page_id,
page_name,
avg_response_time,
toTypeName(avg_response_time)
FROM page_performance
لاحظ أن العمود
┌─page_id─┬─page_name─┬─avg_response_time─┬─toTypeName(avg_response_time)──┐
│ 1 │ Homepage │ � │ AggregateFunction(avg, UInt32) │
│ 2 │ Products │ � │ AggregateFunction(avg, UInt32) │
│ 3 │ About │ � │ AggregateFunction(avg, UInt32) │
│ 1 │ Homepage │ � │ AggregateFunction(avg, UInt32) │
│ 2 │ Products │ n │ AggregateFunction(avg, UInt32) │
│ 3 │ About │ F │ AggregateFunction(avg, UInt32) │
│ 4 │ Contact │ } │ AggregateFunction(avg, UInt32) │
└─────────┴───────────┴───────────────────┴────────────────────────────────┘
avg_response_time من النوع
AggregateFunction(avg, UInt32)
ويخزّن معلومات الحالة الوسيطة. لاحظ أيضاً أن بيانات الصف الخاصة بـ
avg_response_time ليست ذات فائدة لنا، إذ نرى أحرفاً غريبة مثل
، n، F، }. هذه محاولة من الطرفية لعرض البيانات الثنائية على شكل نص.
والسبب في ذلك أن أنواع
AggregateFunction تخزّن حالتها بتنسيق ثنائي
مُحسَّن للتخزين الفعّال والمعالجة، لا للقراءة البشرية. تحتوي هذه الحالة الثنائية على جميع المعلومات اللازمة
لحساب المتوسط.
للاستفادة منه، استخدم المُجمِّع
Merge:
الآن نرى المتوسطات الصحيحة:
SELECT
page_id,
page_name,
avgMerge(avg_response_time) AS average_response_time_ms
FROM page_performance
GROUP BY page_id, page_name
ORDER BY page_id;
┌─page_id─┬─page_name─┬─average_response_time_ms─┐
│ 1 │ Homepage │ 135 │
│ 2 │ Products │ 103.33333333333333 │
│ 3 │ About │ 80 │
│ 4 │ Contact │ 62.5 │
└─────────┴───────────┴──────────────────────────┘