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الوصف

يمكن تطبيق المُركِّب If على الدالة count لاحتساب عدد الصفوف التي يتحقق فيها الشرط، باستخدام دالة المُركِّب التجميعي countIf.

مثال للاستخدام

في هذا المثال، سننشئ جدولًا لتخزين محاولات تسجيل دخول المستخدمين، وسنستخدم countIf لحساب عدد عمليات تسجيل الدخول الناجحة.
Query
تحسب الدالة countIf فقط الصفوف التي تكون فيها is_successful = 1 لكل مستخدم.
Response

انظر أيضًا

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦