مثال على استخدام المُركِّب countIf

countIf . يمكن تطبيق المُركِّب If على الدالة count لاحتساب عدد الصفوف التي يتحقق فيها الشرط، باستخدام دالة المُركِّب التجميعي

​ مثال للاستخدام

في هذا المثال، سننشئ جدولًا لتخزين محاولات تسجيل دخول المستخدمين، وسنستخدم countIf لحساب عدد عمليات تسجيل الدخول الناجحة.

Query CREATE TABLE login_attempts ( user_id UInt32, timestamp DateTime , is_successful UInt8 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (); INSERT INTO login_attempts VALUES ( 1 , '2024-01-01 10:00:00' , 1 ), ( 1 , '2024-01-01 10:05:00' , 0 ), ( 1 , '2024-01-01 10:10:00' , 1 ), ( 2 , '2024-01-01 11:00:00' , 1 ), ( 2 , '2024-01-01 11:05:00' , 1 ), ( 2 , '2024-01-01 11:10:00' , 0 ); SELECT user_id, countIf(is_successful = 1 ) AS successful_logins FROM login_attempts GROUP BY user_id;

تحسب الدالة countIf فقط الصفوف التي تكون فيها is_successful = 1 لكل مستخدم.