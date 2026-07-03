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الوصف

يمكن تطبيق المُركِّب MergeState على الدالة avg لدمج حالات التجميع الجزئية من النوع AverageFunction(avg, T)، وإرجاع حالة تجميع وسيطة جديدة.

مثال على الاستخدام

يُعد المُركِّب MergeState مفيدًا بشكل خاص في سيناريوهات التجميع متعددة المستويات، حيث تحتاج إلى دمج الحالات المجمّعة مسبقًا والاحتفاظ بها كحالات (بدلًا من إنهائها) لمزيد من المعالجة. ولتوضيح ذلك، سنستعرض مثالًا نحوّل فيه مقاييس أداء الخوادم الفردية إلى تجميعات هرمية عبر عدة مستويات: مستوى الخادم → مستوى المنطقة → مستوى مركز البيانات. أولًا، ننشئ جدولًا لتخزين البيانات الخام:
سننشئ جدول هدف للتجميع على مستوى الخادم، ونعرّف عرضًا ماديًا تزايديًا يعمل كمشغّل إدراج له:
سنطبّق الأمر نفسه على مستويي المنطقة ومركز البيانات:
سنُدرِج بعد ذلك بيانات خام تجريبية في الجدول المصدر:
سنكتب ثلاثة استعلامات لكل مستوى من هذه المستويات:
يمكننا إدراج المزيد من البيانات:
دعنا نتحقق مرة أخرى من الأداء على مستوى مركز البيانات. لاحظ كيف تم تحديث سلسلة التجميع بأكملها تلقائيًا:

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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦