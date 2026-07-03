يمكن تطبيق المُركِّب
الوصف
MergeState
على الدالة
avg
لدمج حالات التجميع الجزئية من النوع
AverageFunction(avg, T)،
وإرجاع حالة تجميع وسيطة جديدة.
يُعد المُركِّب
مثال على الاستخدام
MergeState مفيدًا بشكل خاص في
سيناريوهات التجميع متعددة المستويات، حيث تحتاج إلى دمج الحالات المجمّعة مسبقًا
والاحتفاظ بها كحالات
(بدلًا من إنهائها) لمزيد من المعالجة. ولتوضيح ذلك، سنستعرض
مثالًا نحوّل فيه مقاييس أداء الخوادم الفردية
إلى تجميعات هرمية عبر عدة مستويات: مستوى الخادم → مستوى المنطقة
→ مستوى مركز البيانات.
أولًا، ننشئ جدولًا لتخزين البيانات الخام:
سننشئ جدول هدف للتجميع على مستوى الخادم، ونعرّف عرضًا ماديًا تزايديًا يعمل كمشغّل إدراج له:
CREATE TABLE raw_server_metrics
(
timestamp DateTime DEFAULT now(),
server_id UInt32,
region String,
datacenter String,
response_time_ms UInt32
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY (region, server_id, timestamp);
سنطبّق الأمر نفسه على مستويي المنطقة ومركز البيانات:
CREATE TABLE server_performance
(
server_id UInt32,
region String,
datacenter String,
avg_response_time AggregateFunction(avg, UInt32)
)
ENGINE = AggregatingMergeTree()
ORDER BY (region, server_id);
CREATE MATERIALIZED VIEW server_performance_mv
TO server_performance
AS SELECT
server_id,
region,
datacenter,
avgState(response_time_ms) AS avg_response_time
FROM raw_server_metrics
GROUP BY server_id, region, datacenter;
سنُدرِج بعد ذلك بيانات خام تجريبية في الجدول المصدر:
CREATE TABLE region_performance
(
region String,
datacenter String,
avg_response_time AggregateFunction(avg, UInt32)
)
ENGINE = AggregatingMergeTree()
ORDER BY (datacenter, region);
CREATE MATERIALIZED VIEW region_performance_mv
TO region_performance
AS SELECT
region,
datacenter,
avgMergeState(avg_response_time) AS avg_response_time
FROM server_performance
GROUP BY region, datacenter;
-- datacenter level table and materialized view
CREATE TABLE datacenter_performance
(
datacenter String,
avg_response_time AggregateFunction(avg, UInt32)
)
ENGINE = AggregatingMergeTree()
ORDER BY datacenter;
CREATE MATERIALIZED VIEW datacenter_performance_mv
TO datacenter_performance
AS SELECT
datacenter,
avgMergeState(avg_response_time) AS avg_response_time
FROM region_performance
GROUP BY datacenter;
سنكتب ثلاثة استعلامات لكل مستوى من هذه المستويات:
INSERT INTO raw_server_metrics (timestamp, server_id, region, datacenter, response_time_ms) VALUES
(now(), 101, 'us-east', 'dc1', 120),
(now(), 101, 'us-east', 'dc1', 130),
(now(), 102, 'us-east', 'dc1', 115),
(now(), 201, 'us-west', 'dc1', 95),
(now(), 202, 'us-west', 'dc1', 105),
(now(), 301, 'eu-central', 'dc2', 145),
(now(), 302, 'eu-central', 'dc2', 155);
يمكننا إدراج المزيد من البيانات:
- مستوى الخدمة
- المستوى الإقليمي
- مستوى مركز البيانات
SELECT
server_id,
region,
avgMerge(avg_response_time) AS avg_response_ms
FROM server_performance
GROUP BY server_id, region
ORDER BY region, server_id;
┌─server_id─┬─region─────┬─avg_response_ms─┐
│ 301 │ eu-central │ 145 │
│ 302 │ eu-central │ 155 │
│ 101 │ us-east │ 125 │
│ 102 │ us-east │ 115 │
│ 201 │ us-west │ 95 │
│ 202 │ us-west │ 105 │
└───────────┴────────────┴─────────────────┘
دعنا نتحقق مرة أخرى من الأداء على مستوى مركز البيانات. لاحظ كيف تم تحديث سلسلة التجميع بأكملها تلقائيًا:
INSERT INTO raw_server_metrics (timestamp, server_id, region, datacenter, response_time_ms) VALUES
(now(), 101, 'us-east', 'dc1', 140),
(now(), 201, 'us-west', 'dc1', 85),
(now(), 301, 'eu-central', 'dc2', 135);
SELECT
datacenter,
avgMerge(avg_response_time) AS avg_response_ms
FROM datacenter_performance
GROUP BY datacenter
ORDER BY datacenter;
┌─datacenter─┬────avg_response_ms─┐
│ dc1 │ 112.85714285714286 │
│ dc2 │ 145 │
└────────────┴────────────────────┘