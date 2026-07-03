يمكن تطبيق المُركِّب
الوصف
If على الدالة
argMax
للعثور على قيمة
arg المقابلة للقيمة العظمى لـ
val في الصفوف التي يكون فيها الشرط
true،
باستخدام دالة المُركِّب التجميعي
argMaxIf.
تكون الدالة
argMaxIf مفيدة عندما تحتاج إلى العثور على القيمة المرتبطة
بالقيمة العظمى في مجموعة بيانات، ولكن فقط في الصفوف التي تستوفي شرطًا
محددًا.
في هذا المثال، سنستخدم مجموعة بيانات تجريبية لمبيعات المنتجات لتوضيح كيفية عمل
مثال على الاستخدام
argMaxIf. سنبحث عن اسم المنتج ذي أعلى سعر، ولكن
فقط للمنتجات التي بيعت 10 مرات على الأقل.
ستُرجع الدالة
Query
CREATE TABLE product_sales
(
product_name String,
price Decimal32(2),
sales_count UInt32
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO product_sales VALUES
('Laptop', 999.99, 10),
('Phone', 499.99, 15),
('Tablet', 299.99, 0),
('Watch', 1199.99, 5),
('Headphones', 79.99, 20);
SELECT argMaxIf(product_name, price, sales_count >= 10) AS most_expensive_popular_product
FROM product_sales;
argMaxIf اسم المنتج ذي أعلى سعر
بين جميع المنتجات التي بيعَت 10 مرات على الأقل (sales_count >= 10).
في هذه الحالة، ستُرجع ‘Laptop’ لأنه الأعلى سعرًا (999.99)
بين المنتجات الأكثر مبيعًا.
Response
┌─most_expensi⋯lar_product─┐
1. │ Laptop │
└──────────────────────────┘