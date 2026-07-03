يمكن تطبيق المُركِّب
الوصف
If على الدالة
quantilesTiming
لحساب القيم المئينية لقيم التوقيت للصفوف التي يكون فيها الشرط صحيحًا،
باستخدام دالة المُركِّب التجميعي
quantilesTimingIf.
في هذا المثال، سننشئ جدولًا يخزّن أزمنة استجابة واجهة برمجة التطبيقات لنقاط نهاية مختلفة، وسنستخدم
مثال على الاستخدام
quantilesTimingIf لحساب مئينات زمن الاستجابة للطلبات الناجحة.
ستحسب الدالة
Query
CREATE TABLE api_responses(
endpoint String,
response_time_ms UInt32,
is_successful UInt8
) ENGINE = MergeTree
ORDER BY ();
INSERT INTO api_responses VALUES
('orders', 82, 1),
('orders', 94, 1),
('orders', 98, 1),
('orders', 87, 1),
('orders', 103, 1),
('orders', 92, 1),
('orders', 89, 1),
('orders', 105, 1),
('products', 45, 1),
('products', 52, 1),
('products', 48, 1),
('products', 51, 1),
('products', 49, 1),
('products', 53, 1),
('products', 47, 1),
('products', 50, 1),
('users', 120, 0),
('users', 125, 0),
('users', 118, 0),
('users', 122, 0),
('users', 121, 0),
('users', 119, 0),
('users', 123, 0),
('users', 124, 0);
SELECT
endpoint,
quantilesTimingIf(0, 0.25, 0.5, 0.75, 0.95, 0.99, 1.0)(response_time_ms, is_successful = 1) as response_time_quantiles
FROM api_responses
GROUP BY endpoint;
quantilesTimingIf القيم المئينية للطلبات الناجحة فقط (is_successful = 1).
تحتوي المصفوفة المُعادة على القيم المئينية التالية بالترتيب:
- 0 (الحد الأدنى)
- 0.25 (الربع الأول)
- 0.5 (الوسيط)
- 0.75 (الربع الثالث)
- 0.95 (المئين 95)
- 0.99 (المئين 99)
- 1.0 (الحد الأقصى)
Response
┌─endpoint─┬─response_time_quantiles─────────────────────────────────────────────┐
1. │ orders │ [82, 87, 92, 98, 103, 104, 105] │
2. │ products │ [45, 47, 49, 51, 52, 52, 53] │
3. │ users │ [nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan] │
└──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘