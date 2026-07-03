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الوصف

يمكن تطبيق المُركِّب If على الدالة quantilesTiming لحساب القيم المئينية لقيم التوقيت للصفوف التي يكون فيها الشرط صحيحًا، باستخدام دالة المُركِّب التجميعي quantilesTimingIf.

مثال على الاستخدام

في هذا المثال، سننشئ جدولًا يخزّن أزمنة استجابة واجهة برمجة التطبيقات لنقاط نهاية مختلفة، وسنستخدم quantilesTimingIf لحساب مئينات زمن الاستجابة للطلبات الناجحة.
Query
ستحسب الدالة quantilesTimingIf القيم المئينية للطلبات الناجحة فقط (is_successful = 1). تحتوي المصفوفة المُعادة على القيم المئينية التالية بالترتيب:
  • 0 (الحد الأدنى)
  • 0.25 (الربع الأول)
  • 0.5 (الوسيط)
  • 0.75 (الربع الثالث)
  • 0.95 (المئين 95)
  • 0.99 (المئين 99)
  • 1.0 (الحد الأقصى)
Response

انظر أيضًا

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦