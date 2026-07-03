يمكن تطبيق المُركِّب
الوصف
Map على الدالة
sum
لحساب مجموع القيم في نوع البيانات Map لكل مفتاح، باستخدام دالة المُركِّب التجميعي
sumMap.
في هذا المثال، سننشئ جدولًا يخزّن رموز الحالة وعدد مرات ظهورها عبر فترات زمنية مختلفة، بحيث يحتوي كل صف على
مثال على الاستخدام
Map يربط رموز الحالة بأعدادها المقابلة. سنستخدم
sumMap لحساب العدد الإجمالي لكل رمز حالة ضمن كل فترة زمنية.
ستحسب الدالة
Query
CREATE TABLE metrics(
date Date,
timeslot DateTime,
status Map(String, UInt64)
) ENGINE = MergeTree
ORDER BY ();
INSERT INTO metrics VALUES
('2000-01-01', '2000-01-01 00:00:00', (['a', 'b', 'c'], [15, 25, 35])),
('2000-01-01', '2000-01-01 00:00:00', (['c', 'd', 'e'], [45, 55, 65])),
('2000-01-01', '2000-01-01 00:01:00', (['d', 'e', 'f'], [75, 85, 95])),
('2000-01-01', '2000-01-01 00:01:00', (['f', 'g', 'g'], [105, 115, 125]));
SELECT
timeslot,
sumMap(status),
FROM metrics
GROUP BY timeslot;
sumMap العدد الإجمالي لكل رمز حالة ضمن كل فترة زمنية. على سبيل المثال:
- في الفترة الزمنية ‘2000-01-01 00:00:00’:
- رمز الحالة ‘a’: 15
- رمز الحالة ‘b’: 25
- رمز الحالة ‘c’: 35 + 45 = 80
- رمز الحالة ‘d’: 55
- رمز الحالة ‘e’: 65
- في الفترة الزمنية ‘2000-01-01 00:01:00’:
- رمز الحالة ‘d’: 75
- رمز الحالة ‘e’: 85
- رمز الحالة ‘f’: 95 + 105 = 200
- رمز الحالة ‘g’: 115 + 125 = 240
Response
┌────────────timeslot─┬─sumMap(status)───────────────────────┐
1. │ 2000-01-01 00:01:00 │ {'d':75,'e':85,'f':200,'g':240} │
2. │ 2000-01-01 00:00:00 │ {'a':15,'b':25,'c':80,'d':55,'e':65} │
└─────────────────────┴──────────────────────────────────────┘