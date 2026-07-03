يمكن تطبيق المُعدِّل
الوصف
Map على الدالة
min
لحساب الحد الأدنى للقيمة في Map لكل مفتاح، باستخدام دالة المُعدِّل التجميعي
minMap.
في هذا المثال، سنُنشئ جدولًا يخزّن رموز الحالة وعدد مرات ظهورها عبر فترات زمنية مختلفة، بحيث يحتوي كل صف على Map يربط رموز الحالة بعدد مرات ظهورها المقابل. سنستخدم
مثال على الاستخدام
minMap للعثور على الحد الأدنى لعدد مرات الظهور لكل رمز حالة ضمن كل فترة زمنية.
ستجد الدالة
Query
CREATE TABLE metrics(
date Date,
timeslot DateTime,
status Map(String, UInt64)
) ENGINE = MergeTree
ORDER BY ();
INSERT INTO metrics VALUES
('2000-01-01', '2000-01-01 00:00:00', (['a', 'b', 'c'], [15, 25, 35])),
('2000-01-01', '2000-01-01 00:00:00', (['c', 'd', 'e'], [45, 55, 65])),
('2000-01-01', '2000-01-01 00:01:00', (['d', 'e', 'f'], [75, 85, 95])),
('2000-01-01', '2000-01-01 00:01:00', (['f', 'g', 'g'], [105, 115, 125]));
SELECT
timeslot,
minMap(status),
FROM metrics
GROUP BY timeslot;
minMap أقل عدد لكل رمز حالة ضمن كل فترة زمنية. على سبيل المثال:
- في الفترة الزمنية ‘2000-01-01 00:00:00’:
- الحالة ‘a’: 15
- الحالة ‘b’: 25
- الحالة ‘c’: min(35, 45) = 35
- الحالة ‘d’: 55
- الحالة ‘e’: 65
- في الفترة الزمنية ‘2000-01-01 00:01:00’:
- الحالة ‘d’: 75
- الحالة ‘e’: 85
- الحالة ‘f’: min(95, 105) = 95
- الحالة ‘g’: min(115, 125) = 115
Response
┌────────────timeslot─┬─minMap(status)───────────────────────┐
1. │ 2000-01-01 00:01:00 │ {'d':75,'e':85,'f':95,'g':115} │
2. │ 2000-01-01 00:00:00 │ {'a':15,'b':25,'c':35,'d':55,'e':65} │
└─────────────────────┴──────────────────────────────────────┘