يمكن تطبيق المُركِّب
الوصف
If على الدالة
avg
لحساب المتوسط الحسابي للقيم في الصفوف التي يكون فيها الشرط
true،
باستخدام دالة المُركِّب التجميعي
avgIf.
في هذا المثال، سننشئ جدولًا يخزّن بيانات المبيعات مع مؤشرات النجاح، وسنستخدم
مثال على الاستخدام
avgIf لحساب متوسط قيمة البيع للمعاملات الناجحة.
ستحسب الدالة
Query
CREATE TABLE sales(
transaction_id UInt32,
amount Decimal(10,2),
is_successful UInt8
) ENGINE = MergeTree
ORDER BY ();
INSERT INTO sales VALUES
(1, 100.50, 1),
(2, 200.75, 1),
(3, 150.25, 0),
(4, 300.00, 1),
(5, 250.50, 0),
(6, 175.25, 1);
SELECT
avgIf(amount, is_successful = 1) AS avg_successful_sale
FROM sales;
avgIf متوسط المبلغ فقط للصفوف التي تكون فيها
is_successful = 1.
في هذه الحالة، ستحسب متوسط المبالغ التالية: 100.50 و200.75 و300.00 و175.25.
Response
┌─avg_successful_sale─┐
1. │ 193.88 │
└─────────────────────┘