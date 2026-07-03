مثال على استخدام المركّب avgIf

true ، باستخدام دالة المُركِّب التجميعي avgIf . يمكن تطبيق المُركِّب If على الدالة avg لحساب المتوسط الحسابي للقيم في الصفوف التي يكون فيها الشرط، باستخدام دالة المُركِّب التجميعي

​ مثال على الاستخدام

في هذا المثال، سننشئ جدولًا يخزّن بيانات المبيعات مع مؤشرات النجاح، وسنستخدم avgIf لحساب متوسط قيمة البيع للمعاملات الناجحة.

Query CREATE TABLE sales ( transaction_id UInt32, amount Decimal ( 10 , 2 ), is_successful UInt8 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (); INSERT INTO sales VALUES ( 1 , 100 . 50 , 1 ), ( 2 , 200 . 75 , 1 ), ( 3 , 150 . 25 , 0 ), ( 4 , 300 . 00 , 1 ), ( 5 , 250 . 50 , 0 ), ( 6 , 175 . 25 , 1 ); SELECT avgIf(amount, is_successful = 1 ) AS avg_successful_sale FROM sales;

ستحسب الدالة avgIf متوسط المبلغ فقط للصفوف التي تكون فيها is_successful = 1 . في هذه الحالة، ستحسب متوسط المبالغ التالية: 100.50 و200.75 و300.00 و175.25.