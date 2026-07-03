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الوصف

يمكن تطبيق المُركِّب If على الدالة avg لحساب المتوسط الحسابي للقيم في الصفوف التي يكون فيها الشرط true، باستخدام دالة المُركِّب التجميعي avgIf.

مثال على الاستخدام

في هذا المثال، سننشئ جدولًا يخزّن بيانات المبيعات مع مؤشرات النجاح، وسنستخدم avgIf لحساب متوسط قيمة البيع للمعاملات الناجحة.
Query
ستحسب الدالة avgIf متوسط المبلغ فقط للصفوف التي تكون فيها is_successful = 1. في هذه الحالة، ستحسب متوسط المبالغ التالية: 100.50 و200.75 و300.00 و175.25.
Response

راجع أيضًا

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦