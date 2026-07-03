يمكن تطبيق المُركِّب
الوصف
Map على الدالة
max
لحساب القيمة القصوى في Map لكل مفتاح، باستخدام دالة المُركِّب التجميعي
maxMap.
في هذا المثال، سننشئ جدولًا يخزّن رموز الحالة وتكراراتها عبر فترات زمنية مختلفة، بحيث يحتوي كل صف على
مثال على الاستخدام
Map يربط رموز الحالة بتكراراتها المقابلة. سنستخدم
maxMap لإيجاد أعلى عدد لكل رمز حالة ضمن كل فترة زمنية.
ستحدّد الدالة
Query
CREATE TABLE metrics(
date Date,
timeslot DateTime,
status Map(String, UInt64)
) ENGINE = MergeTree
ORDER BY ();
INSERT INTO metrics VALUES
('2000-01-01', '2000-01-01 00:00:00', (['a', 'b', 'c'], [15, 25, 35])),
('2000-01-01', '2000-01-01 00:00:00', (['c', 'd', 'e'], [45, 55, 65])),
('2000-01-01', '2000-01-01 00:01:00', (['d', 'e', 'f'], [75, 85, 95])),
('2000-01-01', '2000-01-01 00:01:00', (['f', 'g', 'g'], [105, 115, 125]));
SELECT
timeslot,
maxMap(status),
FROM metrics
GROUP BY timeslot;
maxMap العدد الأقصى لكل رمز حالة ضمن كل فترة زمنية. على سبيل المثال:
- في الفترة الزمنية ‘2000-01-01 00:00:00’:
- الحالة ‘a’: 15
- الحالة ‘b’: 25
- الحالة ‘c’: max(35, 45) = 45
- الحالة ‘d’: 55
- الحالة ‘e’: 65
- في الفترة الزمنية ‘2000-01-01 00:01:00’:
- الحالة ‘d’: 75
- الحالة ‘e’: 85
- الحالة ‘f’: max(95, 105) = 105
- الحالة ‘g’: max(115, 125) = 125
Response
┌────────────timeslot─┬─maxMap(status)───────────────────────┐
1. │ 2000-01-01 00:01:00 │ {'d':75,'e':85,'f':105,'g':125} │
2. │ 2000-01-01 00:00:00 │ {'a':15,'b':25,'c':45,'d':55,'e':65} │
└─────────────────────┴──────────────────────────────────────┘