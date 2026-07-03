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الوصف

يمكن تطبيق المُركِّب Array على الدالة sum لحساب مجموع جميع العناصر في المصفوفة، باستخدام دالة مُركِّب التجميع sumArray. تُعدّ الدالة sumArray مفيدة عندما تحتاج إلى حساب المجموع الكلي لجميع العناصر عبر عدة مصفوفات في مجموعة بيانات.

مثال على الاستخدام

في هذا المثال، سنستخدم مجموعة بيانات تجريبية عن المبيعات اليومية عبر فئات المنتجات المختلفة لشرح كيفية عمل sumArray. سنحسب إجمالي المبيعات في جميع الفئات لكل يوم.
Query
ستقوم الدالة sumArray بجمع جميع العناصر في كل مصفوفة category_sales. على سبيل المثال، في 2024-01-01، يكون الناتج 100 + 200 + 150 = 450. وهذا يعطي النتيجة نفسها التي تعطيها arraySum.

راجع أيضًا

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦