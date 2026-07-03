sumArray . يمكن تطبيق المُركِّب Array على الدالة sum لحساب مجموع جميع العناصر في المصفوفة، باستخدام دالة مُركِّب التجميع

تُعدّ الدالة sumArray مفيدة عندما تحتاج إلى حساب المجموع الكلي لجميع العناصر عبر عدة مصفوفات في مجموعة بيانات.

​ مثال على الاستخدام

في هذا المثال، سنستخدم مجموعة بيانات تجريبية عن المبيعات اليومية عبر فئات المنتجات المختلفة لشرح كيفية عمل sumArray . سنحسب إجمالي المبيعات في جميع الفئات لكل يوم.

Query CREATE TABLE daily_category_sales ( date Date , category_sales Array (UInt32) ) ENGINE = Memory; INSERT INTO daily_category_sales VALUES ( '2024-01-01' , [100, 200, 150]), ( '2024-01-02' , [120, 180, 160]), ( '2024-01-03' , [90, 220, 140]); SELECT date , category_sales, sumArray(category_sales) AS total_sales_sumArray, sum (arraySum(category_sales)) AS total_sales_arraySum FROM daily_category_sales GROUP BY date , category_sales;