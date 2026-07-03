يمكن تطبيق المُركِّب
الوصف
Array
على الدالة
sum
لحساب مجموع جميع العناصر في المصفوفة، باستخدام دالة مُركِّب التجميع
sumArray.
تُعدّ الدالة
sumArray مفيدة عندما تحتاج إلى حساب المجموع الكلي
لجميع العناصر عبر عدة مصفوفات في مجموعة بيانات.
في هذا المثال، سنستخدم مجموعة بيانات تجريبية عن المبيعات اليومية عبر فئات المنتجات المختلفة لشرح كيفية عمل
مثال على الاستخدام
sumArray. سنحسب إجمالي
المبيعات في جميع الفئات لكل يوم.
ستقوم الدالة
Query
CREATE TABLE daily_category_sales
(
date Date,
category_sales Array(UInt32)
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO daily_category_sales VALUES
('2024-01-01', [100, 200, 150]),
('2024-01-02', [120, 180, 160]),
('2024-01-03', [90, 220, 140]);
SELECT
date,
category_sales,
sumArray(category_sales) AS total_sales_sumArray,
sum(arraySum(category_sales)) AS total_sales_arraySum
FROM daily_category_sales
GROUP BY date, category_sales;
sumArray بجمع جميع العناصر في كل مصفوفة
category_sales.
على سبيل المثال، في
2024-01-01، يكون الناتج
100 + 200 + 150 = 450. وهذا يعطي
النتيجة نفسها التي تعطيها
arraySum.