مثال على استخدام المُركِّب quantilesTimingArrayIf

quantilesTimingArrayIf . يمكن تطبيق المُركِّبين Array If على الدالة quantilesTiming لحساب الكوانتايلات لقيم التوقيت في المصفوفات ضمن الصفوف التي يكون فيها الشرط true، باستخدام دالة مُركِّب التجميع

​ مثال على الاستخدام

في هذا المثال، سنُنشئ جدولًا يخزّن أزمنة استجابة واجهة برمجة التطبيقات لنقاط النهاية المختلفة، وسنستخدم quantilesTimingArrayIf لحساب كوانتايلات زمن الاستجابة للطلبات الناجحة.

Query CREATE TABLE api_responses ( endpoint String, response_times_ms Array (UInt32), success_rate Float32 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (); INSERT INTO api_responses VALUES ( 'orders' , [82, 94, 98, 87, 103, 92, 89, 105], 0 . 98 ), ( 'products' , [45, 52, 48, 51, 49, 53, 47, 50], 0 . 95 ), ( 'users' , [120, 125, 118, 122, 121, 119, 123, 124], 0 . 92 ); SELECT endpoint , quantilesTimingArrayIf( 0 , 0 . 25 , 0 . 5 , 0 . 75 , 0 . 95 , 0 . 99 , 1 . 0 )(response_times_ms, success_rate >= 0 . 95 ) as response_time_quantiles FROM api_responses GROUP BY endpoint ;

ستحسب الدالة quantilesTimingArrayIf الكوانتايلات فقط لنقاط النهاية التي يزيد معدل نجاحها على 95%. تحتوي المصفوفة المُعادة على الكوانتايلات التالية بالترتيب:

0 (الحد الأدنى)

0.25 (الربيع الأول)

0.5 (الوسيط)

0.75 (الربيع الثالث)

0.95 (المئين الخامس والتسعون)

0.99 (المئين التاسع والتسعون)

1.0 (الحد الأقصى)