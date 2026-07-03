يمكن تطبيق المُركِّبين
الوصف
Array و
If
على الدالة
quantilesTiming
لحساب الكوانتايلات لقيم التوقيت في المصفوفات ضمن الصفوف التي يكون فيها الشرط true،
باستخدام دالة مُركِّب التجميع
quantilesTimingArrayIf.
في هذا المثال، سنُنشئ جدولًا يخزّن أزمنة استجابة واجهة برمجة التطبيقات لنقاط النهاية المختلفة، وسنستخدم
مثال على الاستخدام
quantilesTimingArrayIf لحساب كوانتايلات زمن الاستجابة للطلبات الناجحة.
ستحسب الدالة
Query
CREATE TABLE api_responses(
endpoint String,
response_times_ms Array(UInt32),
success_rate Float32
) ENGINE = MergeTree
ORDER BY ();
INSERT INTO api_responses VALUES
('orders', [82, 94, 98, 87, 103, 92, 89, 105], 0.98),
('products', [45, 52, 48, 51, 49, 53, 47, 50], 0.95),
('users', [120, 125, 118, 122, 121, 119, 123, 124], 0.92);
SELECT
endpoint,
quantilesTimingArrayIf(0, 0.25, 0.5, 0.75, 0.95, 0.99, 1.0)(response_times_ms, success_rate >= 0.95) as response_time_quantiles
FROM api_responses
GROUP BY endpoint;
quantilesTimingArrayIf الكوانتايلات فقط لنقاط النهاية التي يزيد معدل نجاحها على 95%.
تحتوي المصفوفة المُعادة على الكوانتايلات التالية بالترتيب:
- 0 (الحد الأدنى)
- 0.25 (الربيع الأول)
- 0.5 (الوسيط)
- 0.75 (الربيع الثالث)
- 0.95 (المئين الخامس والتسعون)
- 0.99 (المئين التاسع والتسعون)
- 1.0 (الحد الأقصى)
Response
┌─endpoint─┬─response_time_quantiles─────────────────────────────────────────────┐
1. │ orders │ [82, 87, 92, 98, 103, 104, 105] │
2. │ products │ [45, 47, 49, 51, 52, 52, 53] │
3. │ users │ [nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan] │
└──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘