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الوصف

يمكن تطبيق المُركِّبين Array وIf على الدالة quantilesTiming لحساب الكوانتايلات لقيم التوقيت في المصفوفات ضمن الصفوف التي يكون فيها الشرط true، باستخدام دالة مُركِّب التجميع quantilesTimingArrayIf.

مثال على الاستخدام

في هذا المثال، سنُنشئ جدولًا يخزّن أزمنة استجابة واجهة برمجة التطبيقات لنقاط النهاية المختلفة، وسنستخدم quantilesTimingArrayIf لحساب كوانتايلات زمن الاستجابة للطلبات الناجحة.
Query
ستحسب الدالة quantilesTimingArrayIf الكوانتايلات فقط لنقاط النهاية التي يزيد معدل نجاحها على 95%. تحتوي المصفوفة المُعادة على الكوانتايلات التالية بالترتيب:
  • 0 (الحد الأدنى)
  • 0.25 (الربيع الأول)
  • 0.5 (الوسيط)
  • 0.75 (الربيع الثالث)
  • 0.95 (المئين الخامس والتسعون)
  • 0.99 (المئين التاسع والتسعون)
  • 1.0 (الحد الأقصى)
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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦