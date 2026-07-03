يمكن تطبيق المُركِّب
الوصف
Map على الدالة
avg
لحساب المتوسط الحسابي للقيم في
Map وفقًا لكل مفتاح، باستخدام دالة المُركِّب التجميعي
avgMap.
في هذا المثال، سننشئ جدولًا يخزّن رموز الحالة وعدد مرات ظهورها عبر فترات زمنية مختلفة، بحيث يتضمن كل صف قيمة من النوع Map تربط رموز الحالة بعدد مرات ظهور كل منها. سنستخدم
مثال على الاستخدام
avgMap لحساب متوسط عدد مرات الظهور لكل رمز حالة ضمن كل فترة زمنية.
ستحسب الدالة
Query
CREATE TABLE metrics(
date Date,
timeslot DateTime,
status Map(String, UInt64)
) ENGINE = MergeTree
ORDER BY ();
INSERT INTO metrics VALUES
('2000-01-01', '2000-01-01 00:00:00', (['a', 'b', 'c'], [15, 25, 35])),
('2000-01-01', '2000-01-01 00:00:00', (['c', 'd', 'e'], [45, 55, 65])),
('2000-01-01', '2000-01-01 00:01:00', (['d', 'e', 'f'], [75, 85, 95])),
('2000-01-01', '2000-01-01 00:01:00', (['f', 'g', 'g'], [105, 115, 125]));
SELECT
timeslot,
avgMap(status),
FROM metrics
GROUP BY timeslot;
avgMap متوسط التكرار لكل رمز حالة ضمن كل فاصل زمني. على سبيل المثال:
- في الفاصل الزمني ‘2000-01-01 00:00:00’:
- الحالة ‘a’: 15
- الحالة ‘b’: 25
- الحالة ‘c’: (35 + 45) / 2 = 40
- الحالة ‘d’: 55
- الحالة ‘e’: 65
- في الفاصل الزمني ‘2000-01-01 00:01:00’:
- الحالة ‘d’: 75
- الحالة ‘e’: 85
- الحالة ‘f’: (95 + 105) / 2 = 100
- الحالة ‘g’: (115 + 125) / 2 = 120
Response
┌────────────timeslot─┬─avgMap(status)───────────────────────┐
1. │ 2000-01-01 00:01:00 │ {'d':75,'e':85,'f':100,'g':120} │
2. │ 2000-01-01 00:00:00 │ {'a':15,'b':25,'c':40,'d':55,'e':65} │
└─────────────────────┴──────────────────────────────────────┘