يمكن تطبيق المُركِّب
الوصف
Resample
على الدالة التجميعية
count
لعدّ قيم عمود مفتاح معيّن عبر عدد ثابت
من الفترات (
N).
مثال للاستخدام
لنستعرض مثالًا. سننشئ جدولًا يحتوي على
مثال أساسي
name و
age و
wage للموظفين، وسنُدرج فيه بعض البيانات:
لنحسب جميع الأشخاص الذين تقع أعمارهم ضمن الفترتين
CREATE TABLE employee_data
(
name String,
age UInt8,
wage Float32
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY tuple()
INSERT INTO employee_data (name, age, wage) VALUES
('John', 16, 10.0),
('Alice', 30, 15.0),
('Mary', 35, 8.0),
('Evelyn', 48, 11.5),
('David', 62, 9.9),
('Brian', 60, 16.0);
[30,60)
و
[60,75). وبما أننا نستخدم تمثيلًا صحيحًا للعمر، فستكون الأعمار ضمن
الفترتين
[30, 59] و
[60,74]. وللقيام بذلك، نطبّق المُركِّب
Resample
على
count
SELECT countResample(30, 75, 30)(name, age) AS amount FROM employee_data
┌─amount─┐
│ [3,2] │
└────────┘