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الوصف

يمكن تطبيق المُركِّب Resample على الدالة التجميعية count لعدّ قيم عمود مفتاح معيّن عبر عدد ثابت من الفترات (N).

مثال للاستخدام

مثال أساسي

لنستعرض مثالًا. سننشئ جدولًا يحتوي على name وage و wage للموظفين، وسنُدرج فيه بعض البيانات:
لنحسب جميع الأشخاص الذين تقع أعمارهم ضمن الفترتين [30,60) و[60,75). وبما أننا نستخدم تمثيلًا صحيحًا للعمر، فستكون الأعمار ضمن الفترتين [30, 59] و[60,74]. وللقيام بذلك، نطبّق المُركِّب Resample على count

انظر أيضًا

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦