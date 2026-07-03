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الوصف

يمكن تطبيق المُركِّب SimpleState على الدالة sum لإرجاع مجموع جميع قيم الإدخال. ويُرجِع النتيجة من النوع SimpleAggregateFunction.

مثال للاستخدام

تتبّع الأصوات الإيجابية والسلبية

لنلقِ نظرة على مثال عملي يستخدم جدولًا يتتبّع الأصوات على المنشورات. لكل منشور، نريد الاحتفاظ بإجماليات تراكمية للأصوات الإيجابية والأصوات السلبية ودرجة إجمالية. ويُعد استخدام النوع SimpleAggregateFunction مع sum مناسبًا لهذا الاستخدام لأننا نحتاج فقط إلى تخزين الإجماليات التراكمية، وليس الحالة الكاملة للتجميع. ونتيجةً لذلك، سيكون أسرع ولن يتطلب دمج حالات التجميع الجزئية. أولًا، ننشئ جدولًا للبيانات الخام:
Query
بعد ذلك، ننشئ الجدول الهدف الذي سيخزّن البيانات المجمّعة:
ثم ننشئ طريقة عرض مُجسَّدة بأعمدة من النوع SimpleAggregateFunction:
أدرِج بيانات تجريبية:
استعلِم من العرض المُجسَّد باستخدام المُركِّب SimpleState:

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آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦