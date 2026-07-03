يمكن تطبيق المُركِّب
الوصف
SimpleState على الدالة
sum
لإرجاع مجموع جميع قيم الإدخال. ويُرجِع النتيجة من النوع
SimpleAggregateFunction.
مثال للاستخدام
لنلقِ نظرة على مثال عملي يستخدم جدولًا يتتبّع الأصوات على المنشورات. لكل منشور، نريد الاحتفاظ بإجماليات تراكمية للأصوات الإيجابية والأصوات السلبية ودرجة إجمالية. ويُعد استخدام النوع
تتبّع الأصوات الإيجابية والسلبية
SimpleAggregateFunction مع sum مناسبًا لهذا
الاستخدام لأننا نحتاج فقط إلى تخزين الإجماليات التراكمية، وليس الحالة
الكاملة للتجميع. ونتيجةً لذلك، سيكون أسرع ولن يتطلب دمج
حالات التجميع الجزئية.
أولًا، ننشئ جدولًا للبيانات الخام:
بعد ذلك، ننشئ الجدول الهدف الذي سيخزّن البيانات المجمّعة:
Query
CREATE TABLE raw_votes
(
post_id UInt32,
vote_type Enum8('upvote' = 1, 'downvote' = -1)
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY post_id;
ثم ننشئ طريقة عرض مُجسَّدة بأعمدة من النوع
CREATE TABLE vote_aggregates
(
post_id UInt32,
upvotes SimpleAggregateFunction(sum, UInt64),
downvotes SimpleAggregateFunction(sum, UInt64),
score SimpleAggregateFunction(sum, Int64)
)
ENGINE = AggregatingMergeTree()
ORDER BY post_id;
SimpleAggregateFunction:
أدرِج بيانات تجريبية:
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_vote_processor TO vote_aggregates
AS
SELECT
post_id,
-- Initial value for sum state (1 if upvote, 0 otherwise)
toUInt64(vote_type = 'upvote') AS upvotes,
-- Initial value for sum state (1 if downvote, 0 otherwise)
toUInt64(vote_type = 'downvote') AS downvotes,
-- Initial value for sum state (1 for upvote, -1 for downvote)
toInt64(vote_type) AS score
FROM raw_votes;
استعلِم من العرض المُجسَّد باستخدام المُركِّب
INSERT INTO raw_votes VALUES
(1, 'upvote'),
(1, 'upvote'),
(1, 'downvote'),
(2, 'upvote'),
(2, 'downvote'),
(3, 'downvote');
SimpleState:
SELECT
post_id,
sum(upvotes) AS total_upvotes,
sum(downvotes) AS total_downvotes,
sum(score) AS total_score
FROM vote_aggregates -- Query the target table
GROUP BY post_id
ORDER BY post_id ASC;
┌─post_id─┬─total_upvotes─┬─total_downvotes─┬─total_score─┐
│ 1 │ 2 │ 1 │ 1 │
│ 2 │ 1 │ 1 │ 0 │
│ 3 │ 0 │ 1 │ -1 │
└─────────┴───────────────┴─────────────────┴─────────────┘