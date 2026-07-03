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الوصف

يمكن تطبيق المُركِّبين Array وIf على الدالة uniq لاحتساب عدد القيم الفريدة في المصفوفات ضمن الصفوف التي يكون فيها الشرط true، وذلك باستخدام دالة المُركِّب التجميعي uniqArrayIf.
-يمكن الجمع بين -If و-Array. لكن يجب أن يأتي Array أولًا، ثم If.
يفيد ذلك عندما تريد احتساب العناصر الفريدة في مصفوفة بناءً على شروط محددة من دون الحاجة إلى استخدام arrayJoin.

مثال للاستخدام

عدّ المنتجات الفريدة التي تمت مشاهدتها حسب نوع الشريحة ومستوى التفاعل

في هذا المثال، سنستخدم جدولًا يتضمن بيانات جلسات تسوّق المستخدمين لعدّ عدد المنتجات الفريدة التي شاهدها مستخدمون ضمن شريحة محددة، مع اعتماد مقياس التفاعل المتمثل في الوقت الذي قضوه في الجلسة.
Query
Response

راجع أيضًا

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦