يمكن تطبيق المُركِّب
الوصف
Resample
على الدالة التجميعية
groupArray من أجل
تقسيم نطاق عمود مفتاح محدد إلى عدد ثابت من الفترات (
N)
وبناء المصفوفة الناتجة باختيار قيمة تمثيلية واحدة
(تقابل أصغر مفتاح) من نقاط البيانات الواقعة ضمن كل فترة.
وهو ينشئ عرضًا للبيانات بعد تقليل أخذ العينات، بدلًا من جمع جميع القيم.
لنلقِ نظرة على مثال. سننشئ جدولًا يحتوي على
مثال على الاستخدام
name و
age و
wage للموظفين، وسنُدرج فيه بعض البيانات:
لنحصل على أسماء الأشخاص الذين تقع أعمارهم ضمن الفترتين
CREATE TABLE employee_data
(
name String,
age UInt8,
wage Float32
) ENGINE = MergeTree()
ORDER BY tuple()
INSERT INTO employee_data (name, age, wage) VALUES
('John', 16, 10.0),
('Alice', 30, 15.0),
('Mary', 35, 8.0),
('Evelyn', 48, 11.5),
('David', 62, 9.9),
('Brian', 60, 16.0);
[30,60)
و
[60,75). وبما أننا نستخدم تمثيلًا صحيحًا للأعمار، فستكون الأعمار ضمن
الفترتين
[30, 59] و
[60,74].
لتجميع الأسماء في مصفوفة، نستخدم الدالة التجميعية
groupArray.
تأخذ هذه الدالة وسيطة واحدة، وهي في حالتنا عمود الاسم. ويجب أن تستخدم الدالة
groupArrayResample
عمود العمر لتجميع الأسماء بحسب العمر. ولتحديد
الفترات المطلوبة، نمرّر
30 و
75 و
30 كوسائط إلى الدالة
groupArrayResample:
SELECT groupArrayResample(30, 75, 30)(name, age) FROM employee_data
┌─groupArrayResample(30, 75, 30)(name, age)─────┐
│ [['Alice','Mary','Evelyn'],['David','Brian']] │
└───────────────────────────────────────────────┘