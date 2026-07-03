مثال على استخدام المُركِّب Resample مع الدالة groupArray

N ) وبناء المصفوفة الناتجة باختيار قيمة تمثيلية واحدة (تقابل أصغر مفتاح) من نقاط البيانات الواقعة ضمن كل فترة. وهو ينشئ عرضًا للبيانات بعد تقليل أخذ العينات، بدلًا من جمع جميع القيم. يمكن تطبيق المُركِّب Resample على الدالة التجميعية groupArray من أجل تقسيم نطاق عمود مفتاح محدد إلى عدد ثابت من الفترات () وبناء المصفوفة الناتجة باختيار قيمة تمثيلية واحدة (تقابل أصغر مفتاح) من نقاط البيانات الواقعة ضمن كل فترة. وهو ينشئ عرضًا للبيانات بعد تقليل أخذ العينات، بدلًا من جمع جميع القيم.

​ مثال على الاستخدام

لنلقِ نظرة على مثال. سننشئ جدولًا يحتوي على name و age و wage للموظفين، وسنُدرج فيه بعض البيانات:

CREATE TABLE employee_data ( name String, age UInt8, wage Float32 ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY tuple() INSERT INTO employee_data ( name , age, wage) VALUES ( 'John' , 16 , 10 . 0 ), ( 'Alice' , 30 , 15 . 0 ), ( 'Mary' , 35 , 8 . 0 ), ( 'Evelyn' , 48 , 11 . 5 ), ( 'David' , 62 , 9 . 9 ), ( 'Brian' , 60 , 16 . 0 );

لنحصل على أسماء الأشخاص الذين تقع أعمارهم ضمن الفترتين [30,60) و [60,75) . وبما أننا نستخدم تمثيلًا صحيحًا للأعمار، فستكون الأعمار ضمن الفترتين [30, 59] و [60,74] .

لتجميع الأسماء في مصفوفة، نستخدم الدالة التجميعية groupArray . تأخذ هذه الدالة وسيطة واحدة، وهي في حالتنا عمود الاسم. ويجب أن تستخدم الدالة groupArrayResample عمود العمر لتجميع الأسماء بحسب العمر. ولتحديد الفترات المطلوبة، نمرّر 30 و 75 و 30 كوسائط إلى الدالة groupArrayResample :

SELECT groupArrayResample( 30 , 75 , 30 )( name , age) FROM employee_data