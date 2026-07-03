يمكن تطبيق المُعدِّل If على دالة التجميع any لاختيار أول عنصر من عمود معيّن يستوفي الشرط المحدد.

​ مثال على الاستخدام

في هذا المثال، سننشئ جدولًا يخزّن بيانات المبيعات مع مؤشرات النجاح، وسنستخدم anyIf لاختيار أول قيم transaction_id للسجلات التي يزيد مبلغها على 200 أو يقل عنه.

سننشئ أولًا جدولًا ثم ندرج البيانات فيه:

Query CREATE TABLE sales ( transaction_id UInt32, amount Decimal ( 10 , 2 ), is_successful UInt8 ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY tuple(); INSERT INTO sales VALUES ( 1 , 100 . 00 , 1 ), ( 2 , 150 . 00 , 1 ), ( 3 , 155 . 00 , 0 ), ( 4 , 300 . 00 , 1 ), ( 5 , 250 . 50 , 0 ), ( 6 , 175 . 25 , 1 );

SELECT anyIf(transaction_id, amount < 200 ) AS tid_lt_200, anyIf(transaction_id, amount > 200 ) AS tid_gt_200 FROM sales;