يمكن تطبيق المُعدِّل
الوصف
If على دالة التجميع
any
لاختيار أول عنصر من عمود معيّن
يستوفي الشرط المحدد.
في هذا المثال، سننشئ جدولًا يخزّن بيانات المبيعات مع مؤشرات النجاح، وسنستخدم
مثال على الاستخدام
anyIf لاختيار أول قيم
transaction_id للسجلات التي يزيد مبلغها على 200 أو يقل عنه.
سننشئ أولًا جدولًا ثم ندرج البيانات فيه:
Query
CREATE TABLE sales(
transaction_id UInt32,
amount Decimal(10,2),
is_successful UInt8
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY tuple();
INSERT INTO sales VALUES
(1, 100.00, 1),
(2, 150.00, 1),
(3, 155.00, 0),
(4, 300.00, 1),
(5, 250.50, 0),
(6, 175.25, 1);
SELECT
anyIf(transaction_id, amount < 200) AS tid_lt_200,
anyIf(transaction_id, amount > 200) AS tid_gt_200
FROM sales;
Response
┌─tid_lt_200─┬─tid_gt_200─┐
│ 1 │ 4 │
└────────────┴────────────┘