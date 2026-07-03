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الوصف

يمكن تطبيق المُعدِّل If على دالة التجميع any لاختيار أول عنصر من عمود معيّن يستوفي الشرط المحدد.

مثال على الاستخدام

في هذا المثال، سننشئ جدولًا يخزّن بيانات المبيعات مع مؤشرات النجاح، وسنستخدم anyIf لاختيار أول قيم transaction_id للسجلات التي يزيد مبلغها على 200 أو يقل عنه. سننشئ أولًا جدولًا ثم ندرج البيانات فيه:
Query
Response

انظر أيضًا

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦