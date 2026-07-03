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الوصف

يمكن تطبيق المُركِّب If على الدالة sum لحساب مجموع القيم في الصفوف التي يتحقق فيها الشرط، باستخدام دالة المُركِّب التجميعي sumIf.

مثال على الاستخدام

في هذا المثال، سننشئ جدولًا يخزّن بيانات المبيعات مع مؤشرات النجاح، وسنستخدم sumIf لحساب إجمالي قيمة المبيعات للمعاملات الناجحة.
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ستحسب الدالة sumIf مجموع المبالغ التي يكون فيها is_successful = 1 فقط. في هذه الحالة، سيكون المجموع: 100.50 + 200.75 + 300.00 + 175.25.
Response

حساب حجم التداول حسب اتجاه السعر

في هذا المثال، سنستخدم جدول stock المتاح في ClickHouse playground لحساب حجم التداول حسب اتجاه السعر في النصف الأول من عام 2002.
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حساب حجم التداول حسب رمز السهم

في هذا المثال، سنستخدم جدول stock المتاح في ClickHouse playground لحساب حجم التداول حسب رمز السهم في عام 2006 لثلاثٍ من أكبر شركات التقنية في ذلك الوقت.
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Response

انظر أيضًا

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦