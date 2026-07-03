يمكن تطبيق المُركِّب
الوصف
If على الدالة
sum
لحساب مجموع القيم في الصفوف التي يتحقق فيها الشرط،
باستخدام دالة المُركِّب التجميعي
sumIf.
في هذا المثال، سننشئ جدولًا يخزّن بيانات المبيعات مع مؤشرات النجاح، وسنستخدم
مثال على الاستخدام
sumIf لحساب إجمالي قيمة المبيعات للمعاملات الناجحة.
ستحسب الدالة
Query
CREATE TABLE sales(
transaction_id UInt32,
amount Decimal(10,2),
is_successful UInt8
) ENGINE = MergeTree
ORDER BY ();
INSERT INTO sales VALUES
(1, 100.50, 1),
(2, 200.75, 1),
(3, 150.25, 0),
(4, 300.00, 1),
(5, 250.50, 0),
(6, 175.25, 1);
SELECT
sumIf(amount, is_successful = 1) AS total_successful_sales
FROM sales;
sumIf مجموع المبالغ التي يكون فيها
is_successful = 1 فقط.
في هذه الحالة، سيكون المجموع: 100.50 + 200.75 + 300.00 + 175.25.
Response
┌─total_successful_sales─┐
1. │ 776.50 │
└───────────────────────┘
في هذا المثال، سنستخدم جدول
حساب حجم التداول حسب اتجاه السعر
stock المتاح في ClickHouse playground
لحساب حجم التداول حسب اتجاه السعر في النصف الأول من عام 2002.
Query
SELECT
toStartOfMonth(date) AS month,
formatReadableQuantity(sumIf(volume, price > open)) AS volume_on_up_days,
formatReadableQuantity(sumIf(volume, price < open)) AS volume_on_down_days,
formatReadableQuantity(sumIf(volume, price = open)) AS volume_on_neutral_days,
formatReadableQuantity(sum(volume)) AS total_volume
FROM stock.stock
WHERE date BETWEEN '2002-01-01' AND '2002-12-31'
GROUP BY month
ORDER BY month;
┌──────month─┬─volume_on_up_days─┬─volume_on_down_days─┬─volume_on_neutral_days─┬─total_volume──┐
1. │ 2002-01-01 │ 26.07 billion │ 30.74 billion │ 781.80 million │ 57.59 billion │
2. │ 2002-02-01 │ 20.84 billion │ 29.60 billion │ 642.36 million │ 51.09 billion │
3. │ 2002-03-01 │ 28.81 billion │ 23.57 billion │ 762.60 million │ 53.14 billion │
4. │ 2002-04-01 │ 24.72 billion │ 30.99 billion │ 763.92 million │ 56.47 billion │
5. │ 2002-05-01 │ 25.09 billion │ 30.57 billion │ 858.57 million │ 56.52 billion │
6. │ 2002-06-01 │ 29.10 billion │ 30.88 billion │ 875.71 million │ 60.86 billion │
7. │ 2002-07-01 │ 32.27 billion │ 41.73 billion │ 747.32 million │ 74.75 billion │
8. │ 2002-08-01 │ 28.57 billion │ 27.49 billion │ 1.17 billion │ 57.24 billion │
9. │ 2002-09-01 │ 23.37 billion │ 31.02 billion │ 775.66 million │ 55.17 billion │
10. │ 2002-10-01 │ 38.57 billion │ 34.05 billion │ 956.48 million │ 73.57 billion │
11. │ 2002-11-01 │ 34.90 billion │ 25.47 billion │ 998.34 million │ 61.37 billion │
12. │ 2002-12-01 │ 22.99 billion │ 28.65 billion │ 1.14 billion │ 52.79 billion │
└────────────┴───────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────┴───────────────┘
في هذا المثال، سنستخدم جدول
حساب حجم التداول حسب رمز السهم
stock المتاح في ClickHouse playground
لحساب حجم التداول حسب رمز السهم في عام 2006 لثلاثٍ من أكبر شركات
التقنية في ذلك الوقت.
Query
SELECT
toStartOfMonth(date) AS month,
formatReadableQuantity(sumIf(volume, symbol = 'AAPL')) AS apple_volume,
formatReadableQuantity(sumIf(volume, symbol = 'MSFT')) AS microsoft_volume,
formatReadableQuantity(sumIf(volume, symbol = 'GOOG')) AS google_volume,
sum(volume) AS total_volume,
round(sumIf(volume, symbol IN ('AAPL', 'MSFT', 'GOOG')) / sum(volume) * 100, 2) AS major_tech_percentage
FROM stock.stock
WHERE date BETWEEN '2006-01-01' AND '2006-12-31'
GROUP BY month
ORDER BY month;
Response
┌──────month─┬─apple_volume───┬─microsoft_volume─┬─google_volume──┬─total_volume─┬─major_tech_percentage─┐
1. │ 2006-01-01 │ 782.21 million │ 1.39 billion │ 299.69 million │ 84343937700 │ 2.93 │
2. │ 2006-02-01 │ 670.38 million │ 1.05 billion │ 297.65 million │ 73524748600 │ 2.74 │
3. │ 2006-03-01 │ 744.85 million │ 1.39 billion │ 288.36 million │ 87960830800 │ 2.75 │
4. │ 2006-04-01 │ 718.97 million │ 1.45 billion │ 185.65 million │ 78031719800 │ 3.02 │
5. │ 2006-05-01 │ 557.89 million │ 2.32 billion │ 174.94 million │ 97096584100 │ 3.14 │
6. │ 2006-06-01 │ 641.48 million │ 1.98 billion │ 142.55 million │ 96304086800 │ 2.87 │
7. │ 2006-07-01 │ 624.93 million │ 1.33 billion │ 127.74 million │ 79940921800 │ 2.61 │
8. │ 2006-08-01 │ 639.35 million │ 1.13 billion │ 107.16 million │ 84251753200 │ 2.23 │
9. │ 2006-09-01 │ 633.45 million │ 1.10 billion │ 121.72 million │ 82775234300 │ 2.24 │
10. │ 2006-10-01 │ 514.82 million │ 1.29 billion │ 158.90 million │ 93406712600 │ 2.1 │
11. │ 2006-11-01 │ 494.37 million │ 1.24 billion │ 118.49 million │ 90177365500 │ 2.06 │
12. │ 2006-12-01 │ 603.95 million │ 1.14 billion │ 91.77 million │ 80499584100 │ 2.28 │
└────────────┴────────────────┴──────────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────────────────┘