يمكن تطبيق المُركِّب
الوصف
Resample
على دالة التجميع
count
لعدّ قيم عمود المفتاح المحدد ضمن عدد ثابت
من الفترات (
N).
مثال للاستخدام
لنلقِ نظرة على مثال. سننشئ جدولًا يضم
مثال أساسي
name و
age و
wage للموظفين، وسنُدرِج فيه بعض البيانات:
لنحسب متوسط أجور الأشخاص الذين تقع أعمارهم ضمن الفترتين
CREATE TABLE employee_data
(
name String,
age UInt8,
wage Float32
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY tuple()
INSERT INTO employee_data (name, age, wage) VALUES
('John', 16, 10.0),
('Alice', 30, 15.0),
('Mary', 35, 8.0),
('Evelyn', 48, 11.5),
('David', 62, 9.9),
('Brian', 60, 16.0);
[30,60)
و
[60,75) (حيث إن
[ غير شامل و
) شامل). وبما أننا نستخدم تمثيل العمر
كعدد صحيح، فستكون الأعمار ضمن الفترتين
[30, 59] و
[60,74].
وللقيام بذلك، نطبّق المُركِّب
Resample على الدالة التجميعية
avg.
WITH avg_wage AS
(
SELECT avgResample(30, 75, 30)(wage, age) AS original_avg_wage
FROM employee_data
)
SELECT
arrayMap(x -> round(x, 3), original_avg_wage) AS avg_wage_rounded
FROM avg_wage;
┌─avg_wage_rounded─┐
│ [11.5,12.95] │
└──────────────────┘