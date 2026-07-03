N ). يمكن تطبيق المُركِّب Resample على دالة التجميع count لعدّ قيم عمود المفتاح المحدد ضمن عدد ثابت من الفترات ().

​ مثال للاستخدام

​ مثال أساسي

لنلقِ نظرة على مثال. سننشئ جدولًا يضم name و age و wage للموظفين، وسنُدرِج فيه بعض البيانات:

CREATE TABLE employee_data ( name String, age UInt8, wage Float32 ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY tuple() INSERT INTO employee_data ( name , age, wage) VALUES ( 'John' , 16 , 10 . 0 ), ( 'Alice' , 30 , 15 . 0 ), ( 'Mary' , 35 , 8 . 0 ), ( 'Evelyn' , 48 , 11 . 5 ), ( 'David' , 62 , 9 . 9 ), ( 'Brian' , 60 , 16 . 0 );

لنحسب متوسط أجور الأشخاص الذين تقع أعمارهم ضمن الفترتين [30,60) و [60,75) (حيث إن [ غير شامل و ) شامل). وبما أننا نستخدم تمثيل العمر كعدد صحيح، فستكون الأعمار ضمن الفترتين [30, 59] و [60,74] . وللقيام بذلك، نطبّق المُركِّب Resample على الدالة التجميعية avg .

WITH avg_wage AS ( SELECT avgResample( 30 , 75 , 30 )(wage, age) AS original_avg_wage FROM employee_data ) SELECT arrayMap(x -> round (x, 3 ), original_avg_wage) AS avg_wage_rounded FROM avg_wage;