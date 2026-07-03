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الوصف

يمكن تطبيق المُركِّب Resample على دالة التجميع count لعدّ قيم عمود المفتاح المحدد ضمن عدد ثابت من الفترات (N).

مثال للاستخدام

مثال أساسي

لنلقِ نظرة على مثال. سننشئ جدولًا يضم name وage و wage للموظفين، وسنُدرِج فيه بعض البيانات:
لنحسب متوسط أجور الأشخاص الذين تقع أعمارهم ضمن الفترتين [30,60) و[60,75) (حيث إن [ غير شامل و) شامل). وبما أننا نستخدم تمثيل العمر كعدد صحيح، فستكون الأعمار ضمن الفترتين [30, 59] و[60,74]. وللقيام بذلك، نطبّق المُركِّب Resample على الدالة التجميعية avg.

انظر أيضًا

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦