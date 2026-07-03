يمكن تطبيق المُركِّب
الوصف
SimpleState على الدالة
min
لإرجاع أصغر قيمة من بين جميع قيم الإدخال. ويُرجِع
النتيجة بالنوع
SimpleAggregateFunction.
لنلقِ نظرة على مثال عملي يستخدم جدولًا يتتبّع قراءات درجات الحرارة اليومية. نريد، لكل موقع، الاحتفاظ بأدنى درجة حرارة سُجِّلت. ويؤدي استخدام النوع
مثال على الاستخدام
SimpleAggregateFunction مع
min إلى تحديث
القيمة المخزنة تلقائيًا عند رصد درجة حرارة أقل.
أنشئ الجدول المصدر لقراءات درجات الحرارة الخام:
أنشئ الجدول التجميعي الذي سيخزّن أدنى درجات الحرارة:
CREATE TABLE raw_temperature_readings
(
location_id UInt32,
location_name String,
temperature Int32,
recorded_at DateTime DEFAULT now()
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY (location_id, recorded_at);
أنشئ عرضًا ماديًا تزايديًا ليعمل كمشغّل عند الإدراج للبيانات المُدرجة، ويحافظ على درجتَي الحرارة الدنيا والعظمى لكل موقع.
CREATE TABLE temperature_extremes
(
location_id UInt32,
location_name String,
min_temp SimpleAggregateFunction(min, Int32), -- Stores minimum temperature
max_temp SimpleAggregateFunction(max, Int32) -- Stores maximum temperature
)
ENGINE = AggregatingMergeTree()
ORDER BY location_id;
أدخل بعض قراءات درجات الحرارة الأولية:
CREATE MATERIALIZED VIEW temperature_extremes_mv
TO temperature_extremes
AS SELECT
location_id,
location_name,
minSimpleState(temperature) AS min_temp, -- Using SimpleState combinator
maxSimpleState(temperature) AS max_temp -- Using SimpleState combinator
FROM raw_temperature_readings
GROUP BY location_id, location_name;
تُعالَج هذه القراءات تلقائيًا بواسطة العرض المادي. لنتحقق من الحالة الراهنة:
INSERT INTO raw_temperature_readings (location_id, location_name, temperature) VALUES
(1, 'North', 5),
(2, 'South', 15),
(3, 'West', 10),
(4, 'East', 8);
SELECT
location_id,
location_name,
min_temp, -- Directly accessing the SimpleAggregateFunction values
max_temp -- No need for finalization function with SimpleAggregateFunction
FROM temperature_extremes
ORDER BY location_id;
أدرِج المزيد من البيانات:
┌─location_id─┬─location_name─┬─min_temp─┬─max_temp─┐
│ 1 │ North │ 5 │ 5 │
│ 2 │ South │ 15 │ 15 │
│ 3 │ West │ 10 │ 10 │
│ 4 │ East │ 8 │ 8 │
└─────────────┴───────────────┴──────────┴──────────┘
اعرض القيم القصوى المحدَّثة بعد إضافة بيانات جديدة:
INSERT INTO raw_temperature_readings (location_id, location_name, temperature) VALUES
(1, 'North', 3),
(2, 'South', 18),
(3, 'West', 10),
(1, 'North', 8),
(4, 'East', 2);
SELECT
location_id,
location_name,
min_temp,
max_temp
FROM temperature_extremes
ORDER BY location_id;
لاحظ أعلاه أن لدينا قيمتين مُدخلتين لكل موقع. ويعود ذلك إلى أن الأجزاء لم تُدمج بعد (ولم تُجمَّع بواسطة
┌─location_id─┬─location_name─┬─min_temp─┬─max_temp─┐
│ 1 │ North │ 3 │ 8 │
│ 1 │ North │ 5 │ 5 │
│ 2 │ South │ 18 │ 18 │
│ 2 │ South │ 15 │ 15 │
│ 3 │ West │ 10 │ 10 │
│ 3 │ West │ 10 │ 10 │
│ 4 │ East │ 2 │ 2 │
│ 4 │ East │ 8 │ 8 │
└─────────────┴───────────────┴──────────┴──────────┘
AggregatingMergeTree). وللحصول على
النتيجة النهائية من الحالات الجزئية، نحتاج إلى إضافة
GROUP BY:
نحصل الآن على النتيجة المتوقعة:
SELECT
location_id,
location_name,
min(min_temp) AS min_temp, -- Aggregate across all parts
max(max_temp) AS max_temp -- Aggregate across all parts
FROM temperature_extremes
GROUP BY location_id, location_name
ORDER BY location_id;
┌─location_id─┬─location_name─┬─min_temp─┬─max_temp─┐
│ 1 │ North │ 3 │ 8 │
│ 2 │ South │ 15 │ 18 │
│ 3 │ West │ 10 │ 10 │
│ 4 │ East │ 2 │ 8 │
└─────────────┴───────────────┴──────────┴──────────┘
باستخدام
SimpleState، لا تحتاج إلى استخدام المُركِّب
Merge لدمج
حالات التجميع الجزئية.