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الوصف

يمكن تطبيق المُركِّب SimpleState على الدالة min لإرجاع أصغر قيمة من بين جميع قيم الإدخال. ويُرجِع النتيجة بالنوع SimpleAggregateFunction.

مثال على الاستخدام

لنلقِ نظرة على مثال عملي يستخدم جدولًا يتتبّع قراءات درجات الحرارة اليومية. نريد، لكل موقع، الاحتفاظ بأدنى درجة حرارة سُجِّلت. ويؤدي استخدام النوع SimpleAggregateFunction مع min إلى تحديث القيمة المخزنة تلقائيًا عند رصد درجة حرارة أقل. أنشئ الجدول المصدر لقراءات درجات الحرارة الخام:
أنشئ الجدول التجميعي الذي سيخزّن أدنى درجات الحرارة:
أنشئ عرضًا ماديًا تزايديًا ليعمل كمشغّل عند الإدراج للبيانات المُدرجة، ويحافظ على درجتَي الحرارة الدنيا والعظمى لكل موقع.
أدخل بعض قراءات درجات الحرارة الأولية:
تُعالَج هذه القراءات تلقائيًا بواسطة العرض المادي. لنتحقق من الحالة الراهنة:
أدرِج المزيد من البيانات:
اعرض القيم القصوى المحدَّثة بعد إضافة بيانات جديدة:
لاحظ أعلاه أن لدينا قيمتين مُدخلتين لكل موقع. ويعود ذلك إلى أن الأجزاء لم تُدمج بعد (ولم تُجمَّع بواسطة AggregatingMergeTree). وللحصول على النتيجة النهائية من الحالات الجزئية، نحتاج إلى إضافة GROUP BY:
نحصل الآن على النتيجة المتوقعة:
باستخدام SimpleState، لا تحتاج إلى استخدام المُركِّب Merge لدمج حالات التجميع الجزئية.

انظر أيضًا

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦