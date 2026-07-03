يمكن تطبيق المُركِّب التجميعي
الوصف
If على الدالة
argMin
للعثور على قيمة
arg المقابلة للقيمة الدنيا لـ
val في الصفوف التي تكون فيها قيمة الشرط
true،
باستخدام دالة المُركِّب التجميعي
argMinIf.
تكون الدالة
argMinIf مفيدة عندما تحتاج إلى العثور على القيمة المرتبطة
بالقيمة الدنيا في مجموعة بيانات، ولكن فقط في الصفوف التي تستوفي
شرطًا محددًا.
في هذا المثال، سنُنشئ جدولًا يخزّن أسعار المنتجات وطوابعها الزمنية، وسنستخدم
مثال على الاستخدام
argMinIf للعثور على أقل سعر لكل منتج عند توفره في المخزون.
ستعثر الدالة
Query
CREATE TABLE product_prices(
product_id UInt32,
price Decimal(10,2),
timestamp DateTime,
in_stock UInt8
) ENGINE = MergeTree
ORDER BY ();
INSERT INTO product_prices VALUES
(1, 10.99, '2024-01-01 10:00:00', 1),
(1, 9.99, '2024-01-01 10:05:00', 1),
(1, 11.99, '2024-01-01 10:10:00', 0),
(2, 20.99, '2024-01-01 11:00:00', 1),
(2, 19.99, '2024-01-01 11:05:00', 1),
(2, 21.99, '2024-01-01 11:10:00', 1);
SELECT
product_id,
argMinIf(price, timestamp, in_stock = 1) AS lowest_price_when_in_stock
FROM product_prices
GROUP BY product_id;
argMinIf على السعر المقابل لأقدم طابع زمني لكل منتج،
ولكن مع احتساب الصفوف التي فيها
in_stock = 1 فقط. على سبيل المثال:
- المنتج 1: من بين الصفوف المتوفرة في المخزون، السعر 10.99 هو صاحب أقدم طابع زمني (10:00:00)
- المنتج 2: من بين الصفوف المتوفرة في المخزون، السعر 20.99 هو صاحب أقدم طابع زمني (11:00:00)
Response
┌─product_id─┬─lowest_price_when_in_stock─┐
1. │ 1 │ 10.99 │
2. │ 2 │ 20.99 │
└────────────┴────────────────────────────┘