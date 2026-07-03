يمكن تطبيق المُركِّب
الوصف
ForEach
على الدالة التجميعية
sum لتحويلها من دالة تجميعية
تعمل على قيم الصفوف إلى دالة تجميعية تعمل على
أعمدة المصفوفات، بحيث يُطبَّق التجميع على كل عنصر في المصفوفة عبر الصفوف.
في هذا المثال، سنستخدم مجموعة البيانات
مثال على الاستخدام
hits المتاحة في SQL playground.
يحتوي جدول
hits على عمود باسم
isMobile من النوع UInt8، ويمكن أن تكون قيمته
0 لأجهزة سطح المكتب أو
1 للأجهزة المحمولة:
سنستخدم دالة
sumForEach من نوع aggregate مُركِّب لتحليل كيفية
اختلاف الزيارات بين أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة بحسب ساعة اليوم. انقر على زر play
أدناه لتشغيل الاستعلام بشكل تفاعلي: