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الوصف

يمكن تطبيق المُركِّب ForEach على الدالة التجميعية sum لتحويلها من دالة تجميعية تعمل على قيم الصفوف إلى دالة تجميعية تعمل على أعمدة المصفوفات، بحيث يُطبَّق التجميع على كل عنصر في المصفوفة عبر الصفوف.

مثال على الاستخدام

في هذا المثال، سنستخدم مجموعة البيانات hits المتاحة في SQL playground. يحتوي جدول hits على عمود باسم isMobile من النوع UInt8، ويمكن أن تكون قيمته 0 لأجهزة سطح المكتب أو 1 للأجهزة المحمولة: سنستخدم دالة sumForEach من نوع aggregate مُركِّب لتحليل كيفية اختلاف الزيارات بين أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة بحسب ساعة اليوم. انقر على زر play أدناه لتشغيل الاستعلام بشكل تفاعلي:

انظر أيضًا

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦