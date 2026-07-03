يمكن تطبيق المُركِّب ForEach على الدالة التجميعية sum لتحويلها من دالة تجميعية تعمل على قيم الصفوف إلى دالة تجميعية تعمل على أعمدة المصفوفات، بحيث يُطبَّق التجميع على كل عنصر في المصفوفة عبر الصفوف.

​ مثال على الاستخدام

hits المتاحة في في هذا المثال، سنستخدم مجموعة البياناتالمتاحة في SQL playground

يحتوي جدول hits على عمود باسم isMobile من النوع UInt8، ويمكن أن تكون قيمته 0 لأجهزة سطح المكتب أو 1 للأجهزة المحمولة: