En bref Collectez les traces distribuées d’applications Node.js dans ClickStack à l’aide de l’instrumentation automatique d’OpenTelemetry. Comprend un jeu de données de démonstration et un tableau de bord préconfiguré.

​ Intégration à une application Node.js existante

Cette section explique comment ajouter le traçage distribué à votre application Node.js existante à l’aide de l’instrumentation automatique d’OpenTelemetry.

Si vous souhaitez tester l’intégration avant de configurer votre propre environnement, vous pouvez l’essayer avec notre configuration préconfigurée et des données d’exemple dans la section du jeu de données de démonstration

Prérequis

Instance ClickStack en cours d’exécution avec des endpoints OTLP accessibles (ports 4317/4318)

Application Node.js existante (Node.js 14 ou version ultérieure)

Gestionnaire de paquets npm ou yarn

Nom d’hôte ou adresse IP de ClickStack

1 Installer et configurer OpenTelemetry @hyperdx/node-opentelemetry et initialisez-le au démarrage de votre application. Consultez le Installez le paquetet initialisez-le au démarrage de votre application. Consultez le guide du SDK Node.js pour obtenir les étapes d’installation détaillées. 2 Obtenir une clé API ClickStack Une clé API est nécessaire pour envoyer des traces vers le point de terminaison OTLP de ClickStack. Ouvrez HyperDX à l’URL de votre instance ClickStack (par exemple, http://localhost:8080) Créez un compte ou connectez-vous si nécessaire Accédez à Team Settings → API Keys Copiez votre clé API d’ingestion 3 Exécuter votre application Démarrez votre application Node.js avec les variables d’environnement définies : export CLICKSTACK_API_KEY = your-api-key-here export OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT = http :// localhost : 4318 4 Générer du trafic Envoyez des requêtes à votre application pour générer des traces : # Requêtes simples curl http://localhost:3000/ curl http://localhost:3000/api/users curl http://localhost:3000/api/products # Simuler de la charge for i in { 1..100} ; do curl -s http://localhost:3000/ > /dev/null ; done 5 Vérifier les traces dans HyperDX Une fois la configuration terminée, connectez-vous à HyperDX et vérifiez que les traces remontent correctement. Vous devriez voir quelque chose comme ceci. Si vous ne voyez pas de traces, essayez d’ajuster votre intervalle de temps : Cliquez sur une trace pour afficher la vue détaillée avec les spans, les durées et les attributs :

​ Jeu de données de démonstration

Pour les utilisateurs qui souhaitent tester le tracing Node.js avec ClickStack avant d’instrumenter leurs applications de production, nous fournissons un jeu de données d’exemple contenant des traces d’applications Node.js pré-générées avec des schémas de trafic réalistes.

1 Télécharger le jeu de données d’exemple Téléchargez le fichier de traces d’exemple : curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/nodejs/nodejs-traces-sample.json 2 Démarrer ClickStack Si ClickStack n’est pas encore démarré, lancez-le avec : docker run -d --name clickstack-demo \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CLICKHOUSE_USER=default \ -e CLICKHOUSE_PASSWORD= \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest 3 Obtenir une clé API ClickStack Vous avez besoin d’une clé API pour envoyer des traces vers le point de terminaison OTLP de ClickStack. Ouvrez HyperDX à l’URL de votre instance ClickStack (par ex. http://localhost:8080) Créez un compte ou connectez-vous si nécessaire Accédez à Team Settings → API Keys Copiez votre clé API d’ingestion Définissez votre clé API comme variable d’environnement : export CLICKSTACK_API_KEY = your-api-key-here 4 Envoyer les traces vers ClickStack curl -X POST http://localhost:4318/v1/traces \ -H "Content-Type: application/json" \ -H "Authorization: $CLICKSTACK_API_KEY " \ -d @nodejs-traces-sample.json Vous devriez voir une réponse comme {"partialSuccess":{}} , indiquant que les traces ont bien été envoyées. 5 Vérifier les traces dans HyperDX Ouvrez HyperDX et connectez-vous à votre compte (vous devrez peut-être d’abord en créer un) Accédez à la vue Search et définissez la source sur Traces Définissez l’intervalle de temps sur 2025-10-25 13:00:00 - 2025-10-28 13:00:00 Affichage du fuseau horaire HyperDX affiche les horodatages dans le fuseau horaire local de votre navigateur. Les données de démonstration couvrent 2025-10-26 13:00:00 - 2025-10-27 13:00:00 (UTC). Ce large intervalle de temps garantit que vous verrez les traces de démonstration où que vous soyez. Une fois les traces visibles, vous pouvez réduire l’intervalle à une période de 24 heures pour obtenir des visualisations plus claires.

​ Tableaux de bord et visualisation

Pour vous aider à commencer à surveiller les performances de l’application Node.js, nous fournissons un tableau de bord préconfiguré avec les visualisations de traces essentielles.

1 Télécharger la configuration du tableau de bord . 2 Importer le tableau de bord préconfiguré Ouvrez HyperDX et accédez à la section Dashboards Cliquez sur Import Dashboard dans l’angle supérieur droit (sous les points de suspension) Téléversez le fichier nodejs-traces-dashboard.json , puis cliquez sur Finish Import 3 Le tableau de bord sera créé avec toutes les visualisations préconfigurées Pour le jeu de données de démonstration, définissez l’intervalle de temps sur 2025-10-26 13:00:00 - 2025-10-27 13:00:00 (UTC) (à ajuster selon votre fuseau horaire local). Par défaut, aucun intervalle de temps ne sera défini pour le tableau de bord importé.

​ Les traces de démo n’apparaissent pas après envoi via curl

Si vous avez envoyé des traces via curl mais qu’elles n’apparaissent pas dans HyperDX, essayez de les renvoyer une seconde fois :

curl -X POST http://localhost:4318/v1/traces \ -H "Content-Type: application/json" \ -H "Authorization: $CLICKSTACK_API_KEY " \ -d @nodejs-traces-sample.json

Il s’agit d’un problème connu qui se produit avec la méthode de démonstration via curl et n’affecte pas les applications de production instrumentées.

​ Aucune trace n’apparaît dans HyperDX

Vérifiez que les variables d’environnement sont bien définies :

echo $CLICKSTACK_API_KEY # Should output your API key echo $OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT # Should output http://localhost:4318 or your ClickStack host

Vérifiez la connectivité réseau :

curl -v http://localhost:4318/v1/traces

L’application devrait se connecter correctement à l’endpoint OTLP.

Vérifiez les logs de l’application : Recherchez des messages d’initialisation d’OpenTelemetry au démarrage de votre application. Le SDK HyperDX devrait afficher une confirmation de son initialisation.

​ Étapes suivantes

Configurez des alertes pour les métriques critiques (taux d’erreur, seuils de latence)

Créez des tableaux de bord supplémentaires pour des cas d’usage spécifiques (supervision des API, événements de sécurité)

​ Mise en production