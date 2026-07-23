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En brefCollectez les traces distribuées d’applications Node.js dans ClickStack à l’aide de l’instrumentation automatique d’OpenTelemetry. Comprend un jeu de données de démonstration et un tableau de bord préconfiguré.

Intégration à une application Node.js existante

Cette section explique comment ajouter le traçage distribué à votre application Node.js existante à l’aide de l’instrumentation automatique d’OpenTelemetry. Si vous souhaitez tester l’intégration avant de configurer votre propre environnement, vous pouvez l’essayer avec notre configuration préconfigurée et des données d’exemple dans la section du jeu de données de démonstration.
Prérequis
  • Instance ClickStack en cours d’exécution avec des endpoints OTLP accessibles (ports 4317/4318)
  • Application Node.js existante (Node.js 14 ou version ultérieure)
  • Gestionnaire de paquets npm ou yarn
  • Nom d’hôte ou adresse IP de ClickStack
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Installer et configurer OpenTelemetry

Installez le paquet @hyperdx/node-opentelemetry et initialisez-le au démarrage de votre application. Consultez le guide du SDK Node.js pour obtenir les étapes d’installation détaillées.
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Obtenir une clé API ClickStack

Une clé API est nécessaire pour envoyer des traces vers le point de terminaison OTLP de ClickStack.
  1. Ouvrez HyperDX à l’URL de votre instance ClickStack (par exemple, http://localhost:8080)
  2. Créez un compte ou connectez-vous si nécessaire
  3. Accédez à Team Settings → API Keys
  4. Copiez votre clé API d’ingestion
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Exécuter votre application

Démarrez votre application Node.js avec les variables d’environnement définies :
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Générer du trafic

Envoyez des requêtes à votre application pour générer des traces :
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Vérifier les traces dans HyperDX

Une fois la configuration terminée, connectez-vous à HyperDX et vérifiez que les traces remontent correctement. Vous devriez voir quelque chose comme ceci. Si vous ne voyez pas de traces, essayez d’ajuster votre intervalle de temps :Cliquez sur une trace pour afficher la vue détaillée avec les spans, les durées et les attributs :

Jeu de données de démonstration

Pour les utilisateurs qui souhaitent tester le tracing Node.js avec ClickStack avant d’instrumenter leurs applications de production, nous fournissons un jeu de données d’exemple contenant des traces d’applications Node.js pré-générées avec des schémas de trafic réalistes.
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Télécharger le jeu de données d’exemple

Téléchargez le fichier de traces d’exemple :
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Démarrer ClickStack

Si ClickStack n’est pas encore démarré, lancez-le avec :
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Obtenir une clé API ClickStack

Vous avez besoin d’une clé API pour envoyer des traces vers le point de terminaison OTLP de ClickStack.
  1. Ouvrez HyperDX à l’URL de votre instance ClickStack (par ex. http://localhost:8080)
  2. Créez un compte ou connectez-vous si nécessaire
  3. Accédez à Team Settings → API Keys
  4. Copiez votre clé API d’ingestion
Définissez votre clé API comme variable d’environnement :
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Envoyer les traces vers ClickStack

Vous devriez voir une réponse comme {"partialSuccess":{}}, indiquant que les traces ont bien été envoyées.
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Vérifier les traces dans HyperDX

  1. Ouvrez HyperDX et connectez-vous à votre compte (vous devrez peut-être d’abord en créer un)
  2. Accédez à la vue Search et définissez la source sur Traces
  3. Définissez l’intervalle de temps sur 2025-10-25 13:00:00 - 2025-10-28 13:00:00
Affichage du fuseau horaireHyperDX affiche les horodatages dans le fuseau horaire local de votre navigateur. Les données de démonstration couvrent 2025-10-26 13:00:00 - 2025-10-27 13:00:00 (UTC). Ce large intervalle de temps garantit que vous verrez les traces de démonstration où que vous soyez. Une fois les traces visibles, vous pouvez réduire l’intervalle à une période de 24 heures pour obtenir des visualisations plus claires.

Tableaux de bord et visualisation

Pour vous aider à commencer à surveiller les performances de l’application Node.js, nous fournissons un tableau de bord préconfiguré avec les visualisations de traces essentielles.
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Télécharger la configuration du tableau de bord

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Importer le tableau de bord préconfiguré

  1. Ouvrez HyperDX et accédez à la section Dashboards
  2. Cliquez sur Import Dashboard dans l’angle supérieur droit (sous les points de suspension)
  1. Téléversez le fichier nodejs-traces-dashboard.json, puis cliquez sur Finish Import
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Le tableau de bord sera créé avec toutes les visualisations préconfigurées

Pour le jeu de données de démonstration, définissez l’intervalle de temps sur 2025-10-26 13:00:00 - 2025-10-27 13:00:00 (UTC) (à ajuster selon votre fuseau horaire local). Par défaut, aucun intervalle de temps ne sera défini pour le tableau de bord importé.

Dépannage

Les traces de démo n’apparaissent pas après envoi via curl

Si vous avez envoyé des traces via curl mais qu’elles n’apparaissent pas dans HyperDX, essayez de les renvoyer une seconde fois :
Il s’agit d’un problème connu qui se produit avec la méthode de démonstration via curl et n’affecte pas les applications de production instrumentées.

Aucune trace n’apparaît dans HyperDX

Vérifiez que les variables d’environnement sont bien définies :
Vérifiez la connectivité réseau :
L’application devrait se connecter correctement à l’endpoint OTLP. Vérifiez les logs de l’application : Recherchez des messages d’initialisation d’OpenTelemetry au démarrage de votre application. Le SDK HyperDX devrait afficher une confirmation de son initialisation.

Étapes suivantes

  • Configurez des alertes pour les métriques critiques (taux d’erreur, seuils de latence)
  • Créez des tableaux de bord supplémentaires pour des cas d’usage spécifiques (supervision des API, événements de sécurité)

Mise en production

Ce guide utilise le SDK HyperDX, qui envoie les traces directement vers le point de terminaison OTLP de ClickStack. Cette approche convient bien au développement, aux tests et aux déploiements en production de petite à moyenne taille. Pour des environnements de production plus importants, ou si vous avez besoin d’un contrôle plus fin sur les données de télémétrie, envisagez de déployer votre propre OpenTelemetry Collector en tant qu’agent. Consultez Ingestion avec OpenTelemetry pour les modèles de déploiement en production et des exemples de configuration du collecteur.
Dernière modification le 23 juillet 2026