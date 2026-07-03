exporters : [ otlphttp/hdx ]

processors : [ batch ]

receivers : [ filelog ]

# Modified as 2 collectors running on same host

address : 0.0.0.0:9888 # Modified as 2 collectors running on same host

export OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT = http :// localhost : 4318

Pour envoyer des données à Managed ClickStack, faites pointer votre instrumentation OpenTelemetry vers les points de terminaison suivants exposés par l’OpenTelemetry collector :

Vous bénéficiez ainsi d’une ingestion standardisée, de schémas appliqués et d’une compatibilité immédiate avec la ClickStack UI (HyperDX). L’utilisation du schéma par défaut permet la détection automatique des sources et des mappages de colonnes préconfigurés.

Nous recommandons d’utiliser le ClickStack OpenTelemetry collector Vous bénéficiez ainsi d’une ingestion standardisée, de schémas appliqués et d’une compatibilité immédiate avec la ClickStack UI (HyperDX). L’utilisation du schéma par défaut permet la détection automatique des sources et des mappages de colonnes préconfigurés.

Le ClickStack OpenTelemetry collector est inclus dans la plupart des distributions ClickStack, notamment :

​ Installation du ClickStack OpenTelemetry collector

Le ClickStack OTel collector peut également être déployé en mode autonome, indépendamment des autres composants de la stack.

Si vous utilisez la distribution HyperDX-only , c’est à vous d’acheminer les données vers ClickHouse. Vous pouvez procéder de plusieurs façons :

Exécuter votre propre OpenTelemetry collector et le configurer pour qu’il envoie les données vers ClickHouse — voir ci-dessous.

Envoyer les données directement vers ClickHouse à l’aide d’autres outils, comme Vector, Fluentd, etc., ou même la distribution OTel contrib collector par défaut.

Nous recommandons d’utiliser le ClickStack OpenTelemetry collector Vous bénéficiez ainsi d’une ingestion standardisée, de schémas imposés et d’une compatibilité prête à l’emploi avec l’UI HyperDX. L’utilisation du schéma par défaut permet la détection automatique des sources et des correspondances de colonnes préconfigurées.

​ Envoyer des données au collector

Pour envoyer des données à ClickStack, configurez votre instrumentation OpenTelemetry pour qu’elle utilise les points de terminaison suivants, exposés par l’OpenTelemetry collector :

HTTP (OTLP) : http://localhost:4318

gRPC (OTLP) : localhost:4317

OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT dans votre application : Pour les language SDKs et les bibliothèques de télémétrie compatibles avec OpenTelemetry, vous pouvez simplement définir la variable d’environnementdans votre application :

export OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT = http :// localhost : 4318

De plus, un en-tête d’autorisation contenant la clé d’ingestion de l’API est nécessaire. Vous trouverez cette clé dans l’application HyperDX, dans Team Settings → API Keys .

Pour les language SDKs, vous pouvez ensuite la définir soit dans une fonction init , soit via la variable d’environnement OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS , par ex. :

OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS = 'authorization=<YOUR_INGESTION_API_KEY>'

<YOUR_API_INGESTION_KEY> . Les agents doivent eux aussi inclure cet en-tête d’autorisation dans toute communication OTLP. Par exemple, si vous déployez une distribution contrib de l’OTel collector dans le rôle d’agent, vous pouvez utiliser l’exporteur OTLP. Un exemple de configuration d’agent qui consomme ce fichier de logs structuré est présenté ci-dessous. Notez qu’il est nécessaire de spécifier une clé d’autorisation - voir