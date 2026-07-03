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Toutes les données sont ingérées dans ClickStack via une instance de collector OpenTelemetry (OTel), qui sert de point d’entrée principal pour les logs, les métriques, les traces et les données de session. Nous recommandons d’utiliser pour cette instance la distribution ClickStack officielle du collector.
Une version managée de ClickStack est également disponible — voir Managed ClickStack.
Les utilisateurs envoient les données vers ce collector depuis les language SDKs ou via des agents de collecte qui récupèrent les métriques d’infrastructure et les logs (comme des OTel collectors dans un rôle d’agent, ou d’autres technologies telles que Fluentd ou Vector). Pour les équipes qui souhaitent un pipeline OpenTelemetry managé, Bindplane propose une solution native OpenTelemetry avec une destination ClickStack native, ce qui simplifie la collecte, le traitement et le routage de la télémétrie.

Envoi de données OpenTelemetry

Installer le ClickStack OpenTelemetry collector

Pour envoyer des données à Managed ClickStack, un OTel collector doit être déployé dans un rôle de gateway. Une instrumentation compatible OTel enverra les événements à ce collector via OTLP sur HTTP ou gRPC.
Nous recommandons d’utiliser le ClickStack OpenTelemetry collectorVous bénéficiez ainsi d’une ingestion standardisée, de schémas appliqués et d’une compatibilité immédiate avec la ClickStack UI (HyperDX). L’utilisation du schéma par défaut permet la détection automatique des sources et des mappages de colonnes préconfigurés.
Pour plus de détails, consultez “Déployer le collector”.

Envoyer des données au collector

Pour envoyer des données à Managed ClickStack, faites pointer votre instrumentation OpenTelemetry vers les points de terminaison suivants exposés par l’OpenTelemetry collector :
  • HTTP (OTLP) : http://localhost:4318
  • gRPC (OTLP) : localhost:4317
Pour les language SDKs et les bibliothèques de télémétrie compatibles avec OpenTelemetry, vous pouvez simplement définir la variable d’environnement OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT dans votre application :
Si vous déployez une distribution contrib de l’OTel collector dans le rôle d’agent, vous pouvez utiliser l’exporter OTLP pour envoyer les données au ClickStack collector. Un exemple de configuration d’agent utilisant ce fichier journal structuré est présenté ci-dessous.
Dernière modification le 3 juillet 2026