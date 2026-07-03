Envoi de données OpenTelemetry
- ClickStack managé
- Open Source ClickStack
Installer le ClickStack OpenTelemetry collectorPour envoyer des données à Managed ClickStack, un OTel collector doit être déployé dans un rôle de gateway. Une instrumentation compatible OTel enverra les événements à ce collector via OTLP sur HTTP ou gRPC.
Pour plus de détails, consultez “Déployer le collector”.
Nous recommandons d’utiliser le ClickStack OpenTelemetry collectorVous bénéficiez ainsi d’une ingestion standardisée, de schémas appliqués et d’une compatibilité immédiate avec la ClickStack UI (HyperDX). L’utilisation du schéma par défaut permet la détection automatique des sources et des mappages de colonnes préconfigurés.
Envoyer des données au collectorPour envoyer des données à Managed ClickStack, faites pointer votre instrumentation OpenTelemetry vers les points de terminaison suivants exposés par l’OpenTelemetry collector :
- HTTP (OTLP) :
http://localhost:4318
- gRPC (OTLP) :
localhost:4317
OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT dans votre application :
Si vous déployez une distribution contrib de l’OTel collector dans le rôle d’agent, vous pouvez utiliser l’exporter OTLP pour envoyer les données au ClickStack collector. Un exemple de configuration d’agent utilisant ce fichier journal structuré est présenté ci-dessous.
export OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT=http://localhost:4318
# clickhouse-agent-config.yaml
receivers:
filelog:
include:
- /opt/data/logs/access-structured.log
start_at: beginning
operators:
- type: json_parser
timestamp:
parse_from: attributes.time_local
layout: '%Y-%m-%d %H:%M:%S'
exporters:
# HTTP setup
otlphttp/hdx:
endpoint: 'http://localhost:4318'
compression: gzip
# gRPC setup (alternative)
otlp/hdx:
endpoint: 'localhost:4317'
compression: gzip
processors:
batch:
timeout: 5s
send_batch_size: 10000
service:
telemetry:
metrics:
address: 0.0.0.0:9888 # Modified as 2 collectors running on same host
pipelines:
logs:
receivers: [filelog]
processors: [batch]
exporters: [otlphttp/hdx]